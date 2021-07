Bitcoin est idéal pour la préservation de la richesse générationnelle, déclare Michael Saylor

in

Michael Saylor continue de booster Bitcoin ces jours-ci. Les choses se présentent bien pour la pièce maîtresse et, comme nous l’avons déjà dit, les fondamentaux sont excellents pour BTC ces jours-ci.

Comme vous le savez déjà, lors de la conférence B Word, Elon Musk a fait l’éloge de la pièce maîtresse et a déclaré que lui, SpaceX et Tesla possédaient BTC et qu’ils ne prévoyaient pas de vendre.

Voici le tweet de Saylor :

#Bitcoin est idéal pour la préservation de la richesse générationnelle.https://t.co/3wBN6ibesm – Michael Saylor (@michael_saylor) 21 juillet 2021

The Street écrit que selon un récent sondage, 15% des family offices avec lesquels la banque Goldman Sachs fait affaire sont déjà investis dans la crypto.

La même publication en ligne mentionnée ci-dessus note que l’enquête, qui a interrogé plus de 150 family offices avec lesquels la banque fait affaire, a révélé que 15% des personnes interrogées sont déjà investies dans la cryptographie.

Il a également constaté que 45% supplémentaires sont intéressés par les actifs cryptographiques comme couverture contre “une inflation plus élevée, des taux bas prolongés et d’autres développements macroéconomiques après une année de relance monétaire et budgétaire mondiale sans précédent”.

Nous vous suggérons de consulter l’article complet afin d’en savoir plus sur les détails disponibles sur le sujet.

Les nouvelles réglementations Bitcoin sont sorties

La réglementation est une question très importante dans l’espace crypto. Cela peut conduire à une adoption généralisée et à une confiance accrue des investisseurs.

Découvrez quelques nouvelles réglementations révélées par le Wall Street Journal.

“Les comptables et les législateurs exhortent les normalisateurs à combler un vide et à rédiger des règles concrètes indiquant aux entreprises comment comptabiliser le #bitcoin et d’autres actifs de crypto-monnaie.”https://t.co/p6P124bYqf – Michael Saylor (@michael_saylor) 19 juillet 2021

Les notes de la publication révèlent que “les comptables et les législateurs exhortent les normalisateurs à combler un vide et à rédiger des règles concrètes indiquant aux entreprises comment comptabiliser les bitcoins et autres actifs de crypto-monnaie”.

Il a également été révélé que les actifs, pour lesquels il n’y a pas d’exigences comptables contraignantes aux États-Unis, ont suscité l’intérêt des régulateurs.