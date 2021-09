Bitcoin est-il lié à de nouveaux sommets ou les ours ont-ils pris le dessus? L’analyste crypto Benjamin Cowen met à jour ses perspectives

L’analyste crypto populaire Benjamin Cowen affirme que les futurs cycles du marché de Bitcoin seront définis par deux tendances clés.

Le commerçant informe ses 553 000 abonnés YouTube d’un graphique qui suit les cycles historiques du marché BTC à partir de leurs creux respectifs. Il pense que le graphique est susceptible de révéler beaucoup de choses sur les tendances futures du plus grand actif cryptographique par capitalisation boursière.

« Nous avons regardé ce graphique il y a des années et des années, et notre spéculation était deux choses… Tout d’abord, nous nous attendrions à avoir des rendements décroissants. Deuxièmement, nous nous attendrions à ce que les cycles s’allongent. Maintenant, ces deux théories ne s’excluent pas mutuellement, vous pouvez avoir l’une sans l’autre, et si 64 000 $ finissent par être le sommet du cycle du marché, alors plutôt que d’avoir des cycles d’allongement, nous n’avons eu que des rendements décroissants.

Maintenant, je spécule toujours que le cycle finira par s’allonger et que nous retirerons finalement 64 000 $ avant d’atteindre la prochaine réduction de moitié et ainsi de suite. Je pense que nous pourrons atteindre de nouveaux sommets historiques si ce n’est pas cette année, [then] l’année prochaine, et je pense que nous continuerons d’avancer dans cette voie. Je ne pense pas que nous nous dirigeons vers une phase de marché baissier/d’accumulation de trois ans. Je ne pense pas que nous nous dirigeons vers cela à ce stade. »

Bitcoin se négocie à 41 714 $ au moment de la rédaction et est en baisse de près de 15 % au cours du mois dernier, selon CoinGecko.

Cowen dit que jusqu’à présent, ce cycle ne ressemble pas à ce qui s’est passé en 2017, étant donné que Bitcoin n’a pas atteint un nouveau record historique depuis avril. Le bitcoin a atteint des sommets records en 2017, suivi d’un krach boursier en 2018.

« Si quoi que ce soit, cela ressemble plus à 2013. Cela a toujours été notre argument, qu’il semble que ce soit une version allongée de 2013.

« Nous avons eu cette accalmie sur le marché en 2013. Nous obtenons le même type d’accalmie maintenant. Et puis finalement j’espère que nous irons dans une autre étape. Devons-nous passer à 300 000 $ dans deux mois ? Absolument pas. Juste parce que ça [steep run up] est exactement ce qui s’est passé en 2013, ne signifie pas que cela doit se passer exactement comme ça cette année.

