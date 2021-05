Bitcoin est-il mauvais pour l’environnement?

Nous commençons ce Sunday Digest par un bref avis…

Nos bureaux seront fermés demain en l’honneur du Memorial Day. Sur cette note, un immense « merci » à tous les militaires de notre nation.

Étant donné les vacances du marché, nous allons prendre un jour de congé ici dans le Digest. On reprendra mardi. Si vous avez besoin de l’aide de notre équipe du service client, ils se feront un plaisir de vous aider mardi également lors de la réouverture de nos bureaux.

Passez un merveilleux Memorial Day!

Passons au Digest d’aujourd’hui…

Les investisseurs en Bitcoin ont récemment subi les foudres d’Elon Musk.

Plus précisément, ses commentaires et tweets sur le monde de la cryptographie ont fait chuter les prix (pour être juste, ils ont également augmenté les prix auparavant). Plus récemment, la décision de Musk de faire en sorte que Tesla n’accepte plus Bitcoin car le paiement a fait chuter le prix de Bitcoin.

Quel était son raisonnement déclaré ?

La relation entre Bitcoin et les combustibles fossiles.

À quoi Musk fait-il exactement référence et quel est son impact sur Bitcoin ?

C’est ce que notre spécialiste de la macro, Eric Fry, va approfondir aujourd’hui.

Il s’avère que le secteur de la cryptographie pourrait marcher sur les pieds de la foule de l’énergie verte. Voyons donc à quel point cela pourrait être un vent contraire pour les investisseurs en crypto.

Je vais laisser Eric s’occuper d’ici.

Bon week-end de vacances,

Jeff Remsbourg

Pourquoi Elon Musk vient de déclarer Bitcoin « argent sale »

Par Eric Fry

Elon Musk vient de redéfinir le terme « argent sale »… et le monde de l’investissement ne sera peut-être plus jamais le même.

Le 12 mai, le Tesla Inc. (TSLA) cofondateur a surpris beaucoup de gens en tweetant :

Tesla a suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles. La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement.

Le prix du Bitcoin a chuté instantanément après le tweet de Musk, passant de 54 800 $ à 46 000 $ en moins de deux heures. Une semaine après le tweet de Musk, le gouvernement chinois a annoncé sa propre interdiction de Bitcoin… et la crypto-monnaie en difficulté a chuté à 30 000 $, avant de rebondir vers 40 000 $.

Bitcoin est encore sous le choc de ces doubles coups de ventouse. Peut-être qu’il récupérera ses pertes au cours des prochains jours, puis repartira vers son record de près de 65 000 $.

Mais je soupçonne que Bitcoin a subi de graves dommages à la réputation qui ne peuvent pas être facilement annulés. Selon toute vraisemblance, ces dommages se propageront comme une contagion des marchés des crypto-monnaies vers le marché boursier, en particulier les secteurs « ESG » du marché boursier.

L’investissement environnemental, social et de gouvernance, ou investissement ESG, est la dernière version de l’investissement «socialement responsable» qui tente de «bien faire en faisant le bien». Les stratégies ESG n’ignorent pas les facteurs et indicateurs financiers traditionnels, mais elles mettent l’accent sur trois facteurs non financiers spécifiques :

le « environnemental » L’analyse examine le « caractère écologique » d’une action et le degré de proactivité avec lequel cette entreprise s’efforce d’intégrer des pratiques durables. le “social” L’analyse évalue à la fois les pratiques internes d’une entreprise en matière de ressources humaines et ses efforts d’impact sur la communauté à l’extérieur. le “gouvernance” l’analyse examine la direction et le conseil d’administration d’une entreprise, en particulier pour déterminer si ces équipes de direction alignent leurs intérêts sur ceux des actionnaires et mettent en œuvre des pratiques favorables aux actionnaires.

Bien que l’investissement ESG n’inclue pas explicitement Bitcoin, la communauté d’investisseurs ESG a adopté la crypto-monnaie populaire comme l’une des siennes – dans la mesure où de nombreux ETF, fonds et portefeuilles privés ESG détiennent des allocations Bitcoin importantes.

Avant le tweet de Musk, Bitcoin semblait aussi vierge et antiseptique qu’une salle blanche pharmaceutique. Sur le plan de la réputation, la crypto-monnaie a frotté les épaules avec des technologies à la pointe de l’environnement telles que les véhicules électriques, les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage d’énergie.

Mais plus maintenant.

Les investisseurs ESG peuvent abandonner Bitcoin

Elon Musk a “dévoilé” la véritable identité environnementale de Bitcoin en tant que monnaie moins que propre. Parce que « extraire » la crypto-monnaie nécessite des calculs informatiques intensifs, le processus est énergivore. Pire, l’intensité énergétique de chaque Bitcoin successif est exponentiellement supérieure au précédent.

Début février, des chercheurs de l’Université de Cambridge ont publié une étude largement ignorée qui estimait la consommation énergétique annuelle de Bitcoin à environ 121 térawattheures (TWh) par an, ce qui est proche de la quantité d’énergie que l’Argentine consomme chaque année.

Pour être juste, l’extraction de Bitcoin est probablement plus propre que l’extraction d’or. Mais ce n’est pas la norme qui compte vraiment. Les merveilles modernes comme Bitcoin sont également censées être des merveilles environnementales – pas seulement progressivement moins mauvaises que d’autres alternatives. Ils ne sont pas censés laisser derrière eux des empreintes carbone de la taille d’un Sasquatch.

À long terme, les passionnés de Bitcoin pourraient ne pas s’inquiéter du profil environnemental non exemplaire de la crypto-monnaie. Mais les investisseurs ESG pourraient. Et la communauté des investisseurs ESG est vaste et en croissance.

Selon le rapport sur les tendances 2020 de la Fondation américaine SIF, qui prône l’investissement « durable et responsable », les actifs américains sous gestion utilisant des stratégies ESG ont atteint 17 100 milliards de dollars l’année dernière, soit une augmentation de 42 % par rapport à 12 000 milliards de dollars début 2018. .

Cette horde croissante d’investisseurs ESG prétend se soucier des impacts environnementaux. Par conséquent, si ces investisseurs veulent rester fidèles à leurs objectifs déclarés, ils ne peuvent pas ignorer l’impact environnemental négatif de Bitcoin.

Le tweet de Musk a éliminé cette option.

Lorsqu’il a publiquement réprimandé Bitcoin pour sa consommation d’énergie « insensée », il a tiré un coup de feu à travers la proue du « SS Willful Ignorance ».

Son tweet a envoyé un avertissement selon lequel les technologies « vertes » ou « durables » doivent marcher, pas simplement parler, si elles doivent être adoptées commercialement à grande échelle. Et ces technologies doivent marcher tout au long de leur cycle de vie, de la conception à l’épuisement.

Les consommateurs l’exigeront, même si les investisseurs ESG ne le font pas. À mesure que les consommateurs seront de plus en plus conscients des technologies qui utilisent les pratiques les plus durables, ils en prendront note.

Le succès commercial – et, peu après, le succès des investisseurs – suivra les meilleures pratiques.

Comme je l’ai souligné dans le numéro d’avril de ma lettre d’investissement, Rapport d’investissement de Fry:

Le fait est que de nombreux produits verts ne sont pas aussi écologiques que ceux annoncés. Cette vérité qui dérange n’a pas encore attiré l’attention généralisée. Mais ce sera… et cette vérité aura une importance qui produira des impacts commerciaux importants sur le marché des énergies renouvelables… et des opportunités importantes pour les investisseurs.

Toutes choses étant égales par ailleurs, les consommateurs éviteront les pratiques environnementales sous-optimales, comme Aspirer des volumes d’énergie de la taille de l’Argentine pour fabriquer de la crypto-monnaie.

En d’autres termes, le « comment » compte ; pas simplement le « quoi ».

Oui, un Bitcoin assis dans votre portefeuille en ligne est assez propre et vert – mais le processus qui a donné naissance à cette pièce n’était pas du tout vert. Le tweet de Musk a clairement indiqué ce fait. Mais ce faisant, il a peut-être également poussé Tesla sous les projecteurs d’un examen environnemental accru.

Devenir plus vert pourrait signifier plus de profits

De plus en plus, par exemple, les personnes qui achètent les voitures vendues par Elon Musk pourraient exiger d’en savoir un peu plus sur l’impact environnemental d’une Tesla que les acheteurs précédents de véhicules électriques.

Ces futurs consommateurs pourraient ne plus se contenter de savoir seulement qu’une Tesla Model X en mouvement émet moins de gaz à effet de serre qu’une Cadillac Escalade en mouvement. Ces personnes voudront peut-être aussi comprendre comment cette Tesla est arrivée dans leur allée.

De combien d’énergie la production a-t-elle nécessité? Quel type de mines produisait les métaux bruts des batteries ? Quelle sorte de processus chimique a converti ces métaux en piles? Qu’arrive-t-il aux véhicules électriques et aux batteries à la fin de leur vie utile?

En d’autres termes, ces consommateurs exigeants pourraient vouloir en savoir au moins autant sur l’historique de leur véhicule électrique que sur un chien de sauvetage.

Après tout, il n’est pas facile d’être un consommateur vert, en partie parce qu’aucune technologie n’est parfaitement verte ou durable. Les véhicules électriques fournissent une étude de cas perspicace.

Pour commencer, la production d’un VE nécessite environ deux fois plus d’énergie que la production d’un véhicule traditionnel à moteur à combustion interne. Ce différentiel résulte principalement de la production de batteries, qui utilise beaucoup d’énergie pour extraire et affiner des métaux comme le cuivre et le nickel.

Même après qu’un véhicule électrique soit sorti du plancher de la salle d’exposition, il n’est aussi écologique que le carburant qui envoie l’électricité à sa station de recharge. Un réseau électrique au charbon est évidemment moins écologique qu’un réseau solaire.

En Allemagne, par exemple, où environ 40 % du mix énergétique est produit par le charbon, un véhicule électrique de taille moyenne doit parcourir environ 78 000 milles au compteur avant que son empreinte carbone n’atteigne le seuil de rentabilité avec une voiture diesel, et environ 37 000 milles pour égaler une essence. -véhicule à moteur.

Sur la base de ces estimations et du comportement de conduite allemand typique, il faudrait environ neuf ans à un véhicule électrique pour devenir plus écologique qu’une voiture diesel.

De toute évidence, les véhicules électriques ne sont pas des véhicules « zéro émission » dans le monde réel.

Ce fait ne signifie pas que le monde devrait abandonner les véhicules électriques et revenir complètement aux véhicules traditionnels. Cela démontre simplement qu’aucun produit ou technologie n’est parfaitement écologique ou durable.

Les technologies qui permettent d’atteindre et/ou de promouvoir la durabilité sont un travail en cours, comme le montre clairement la réprimande de Musk à l’encontre de Bitcoin.

Mais le tweet de Musk était moins une condamnation de Bitcoin qu’une vision clairvoyante. Il a révélé un aperçu de l’avenir que Musk prévoit – un avenir dans lequel les technologies vertes doivent être aussi durables que possible, si elles doivent attirer une demande optimale des consommateurs et un succès commercial.

Aucun imposteur n’est autorisé… pas même les crypto-monnaies très populaires.

Pour l’instant, le point de vue de Musk peut être une valeur aberrante. Mais ce n’est pas inhabituel pour cet entrepreneur tourné vers l’avenir. Peu d’autres entreprises sont susceptibles de suivre son exemple… du moins pas dans l’immédiat. Mais plus aucun acheteur de crypto-monnaie ou investisseur ESG ne peut plaider l’ignorance de l’impact environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin.

Bitcoin est (un peu) « de l’argent sale ». C’est une classe d’actifs problématique pour l’environnement. Cette identité ne mine peut-être pas sa popularité à long terme, mais elle le pourrait. Le risque pour la valeur de Bitcoin n’est probablement pas nul.

Pour réussir en tant qu’investisseurs, nous devons rechercher les des entreprises et des actifs de premier ordre. Dans le monde à venir, le meilleur de la race deviendra de plus en plus synonyme de « meilleures pratiques environnementales ». En fait, « l’investissement vert » pourrait simplement devenir « l’investissement ».

La tendance est claire. Pourquoi ne pas sortir devant en privilégiant la technologies à croissance rapide et entreprises innovantes qui déplacent l’aiguille vers un avenir durable, plutôt que ceux qui la font avancer dans la direction opposée?

Salutations,

Eric Fry