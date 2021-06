Bitcoin : est-il temps de vendre ?

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Wow, Bitcoin a non seulement battu son précédent record de 160 $. Mais il était bien au-dessus. Près de 1k$ par Bitcoin !

Malgré la baisse de 50 % après cette hausse initiale, les prix ont continué bien au-delà des attentes les plus folles. Mais cela ne s’est produit qu’après une grave baisse de 50 %.

Sonne familier?

Dans l’état actuel des choses, nous sommes actuellement 50 % en dessous du précédent record historique. Les mois d’été ont historiquement été mauvais pour le prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie en général.

Le prix du Bitcoin a été sacrifié cet été en 2013 et cette année. Et les deux fois, c’était environ un an après la réduction de moitié.

Mais, si l’histoire se répète, il est fort possible que nous assistions à une augmentation massive vers la fin de l’année.

Cela suggérerait non seulement que le modèle stock-flux est correct, prédisant 288 000 $ de Bitcoin dans cette course haussière, mais il suivrait également un calendrier similaire au cycle de 2013.

Mais il y a un autre élément de preuve qui me fait penser que cela pourrait être le cas.

Nous pouvons utiliser Google Trends pour voir approximativement combien de personnes recherchent Bitcoin à un moment donné.

La grande crainte de tout le monde en ce moment est que cette course de taureaux soit une répétition du cycle 2017/2018. Où chaque crypto-monnaie a vu une baisse d’environ 90 % dans le prix suivi de 3 ans de prix stagnants.

Mais si nous regardons le volume de recherche de Google pour Bitcoin, nous verrons qu’il est tombé d’une falaise au début de 2018. Et il est resté bas pendant longtemps.

Maintenant, nous pouvons comparer le volume de recherche avec son apparence actuelle. Notez qu’il y a une baisse importante. Mais ça marche toujours aussi fort. Il y a toujours de l’intérêt pour Bitcoin baby !

Cela signifie que les gens recherchent toujours Bitcoin. Il y a encore de nouvelles personnes qui l’apprennent, l’achètent et le stockent.

Et toutes ces nouvelles personnes augmentent progressivement le prix. Et cela pourrait déclencher une autre course plus tard cette année. Semblable à ce qui s’est passé en 2013.

En fin de compte, aucun d’entre nous ne peut prédire ce que Bitcoin fera. Nous serions tous riches si nous le pouvions.

Mais nous pouvons étudier les données et faire une supposition éclairée sur ce qui va se passer. Il y a pas mal de données qui me font penser que Bitcoin atteindra un nouveau record historique plus tard cette année. Peut-être même en 2022.

Mais en fin de compte, rien n’est garanti.

Bitcoin pourrait être piraté. Et le prix monte à 0. Joe Biden pourrait criminaliser le Bitcoin et faire exploser le marché. Personne ne sait ce qui va se passer.

Personnellement, je considère cet été comme un bon moment pour faire la moyenne du coût en dollars des crypto-monnaies alors que les prix continuent de baisser.

La communauté grandit de jour en jour. Et même si Bitcoin ne voit pas une autre course à la fin de l’année, ce n’est qu’en 2024 que Bitcoin connaît un autre événement de réduction de moitié.