Bitcoin est la liberté des plans institutionnels pour contrôler le monde

Ce manifeste à tous décrit un spectre qui hante le monde moderne – le spectre de la liberté.

Pour paraphraser « Le Manifeste Communiste », il semble à beaucoup que tous les pouvoirs dirigeants de l’État – également connus simplement sous le nom « l’élite » – ont conclu une alliance contre nature pour exorciser le spectre toujours présent de l’indépendance et des libertés humaines, qui ils semblent croire que hante le monde moderne. Ces « pouvoirs » incluraient le Forum économique mondial, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Scientific Academia Network, tous les banquiers centraux, l’Union européenne, la City of London Corporation, les Nations Unies, le Kremlin, le Parti communiste chinois, le L’« État profond » présumé des États-Unis d’Amérique, Wall Street, les médias de masse, les Émirats djihadistes islamiques du Moyen-Orient, l’Internationale socialiste, le Forum de Sao Paulo en Amérique latine et le mouvement nationaliste juif, le sionisme.

Toutes ces puissances mondialistes mènent leurs propres guerres pour voir qui deviendra le « parti unique pour les gouverner tous », ou pour parvenir à un accord de gouvernement mondial. Par leurs politiques de plus en plus oppressives, tous semblent avoir déclaré la guerre à un ennemi commun : les individus vivant à l’intérieur de leurs frontières, les soi-disant « citoyens ». Vous remarquerez peut-être que toutes les nations sont également actuellement en guerre les unes contre les autres sur le plan économique. Ils tentent tous de s’affamer les uns les autres par des restrictions commerciales, ce qui dégénère parfois en une guerre violente. C’est une conséquence du contrôle de la masse monétaire par les gouvernements. Et l’argent est, en effet, l’élément central de toutes les interactions humaines.

La technologie informatique est sur le point de permettre aux individus et aux groupes de communiquer et d’interagir les uns avec les autres de manière totalement anonyme. Deux personnes peuvent échanger des messages, faire des affaires et négocier des contrats électroniques sans jamais connaître le vrai nom ou l’identité légale de l’autre. Les interactions sur les réseaux seront introuvables, via un réacheminement étendu des paquets cryptés et des boîtiers inviolables qui implémentent des protocoles cryptographiques, avec une assurance presque parfaite contre toute falsification. Les réputations seront d’une importance capitale, bien plus importantes dans les transactions que même les cotes de crédit d’aujourd’hui. Ces développements modifieront complètement la nature de la réglementation gouvernementale, la capacité de taxer et de contrôler les interactions économiques, la capacité de garder les informations secrètes et modifieront même la nature de la confiance et de la réputation.

La confidentialité est nécessaire pour une société ouverte à l’ère de l’information. La vie privée n’est pas un secret. Une affaire privée est quelque chose que l’on ne veut pas que le monde entier sache, mais une affaire secrète est quelque chose qu’on ne veut pas que quiconque sache. La vie privée est le pouvoir de se révéler sélectivement au monde.

Si deux parties ont une sorte de relation, alors chacune a un souvenir de leur interaction. Chaque partie peut en parler de sa propre mémoire ; comment pourrait-on l’empêcher? On pourrait voter des lois contre elle, mais la liberté d’expression, plus encore que la vie privée, est fondamentale dans une société ouverte ; nous cherchons à ne restreindre aucun discours. Si plusieurs parties parlent ensemble dans le même forum, chacune peut parler à toutes les autres et agréger les connaissances sur les individus et les autres parties. Le pouvoir des communications électroniques a permis un tel discours de groupe, et il ne disparaîtra pas simplement parce que nous le voudrions.

La technologie pour cette révolution – et ce sera sûrement à la fois une révolution sociale et économique – existe en théorie depuis une décennie. Les méthodes sont basées sur un cryptage à clé publique, des systèmes de preuve interactifs à connaissance nulle et divers protocoles logiciels pour l’interaction, l’authentification et la vérification.

« L’État » tentera bien sûr de ralentir ou d’arrêter la propagation de cette technologie, invoquant des problèmes de sécurité nationale, l’utilisation de la technologie par les trafiquants de drogue et les fraudeurs fiscaux, et les craintes d’une désintégration sociétale. Bon nombre de ces préoccupations seront valables; la crypto-anarchie permettra en effet le commerce libre des secrets nationaux et permettra également le commerce des matériaux illicites et volés. Un marché informatisé anonyme rendra même possibles des marchés odieux pour les assassinats et l’extorsion. Divers éléments criminels et étrangers seront des utilisateurs actifs de CryptoNet. Mais cela n’arrêtera pas la propagation de la liberté, car “l’État” essaie de dépouiller les individus de leurs propriétés.

Pour un humain, toute violation de propriété, commençant par son propre corps et s’étendant aux biens qu’il a produits avec son travail, est une injustice. Par conséquent, aucune propriété n’égale aucune liberté dans les domaines social et politique. Les humains, comme les autres mammifères sociaux, semblent avoir un circuit entier au sein de leur système nerveux qui détecte et réagit puissamment à l’injustice.

Et cette violation des propriétés des individus s’appelle l’esclavage. Et l’État est « la société esclavagiste » par excellence ; la caste parasitaire subtile grâce au monopole de la violence.

Les monopoles ne peuvent exister que s’ils sont soutenus par des gouvernements qui les protègent de la concurrence. Les monopoles dans les services de sécurité et de défense ont le même type d’effets que les autres monopoles : des produits de mauvaise qualité avec des prix élevés.

Les gouvernements jouissent en particulier de monopoles sur les services de sécurité car cela empêche les citoyens d’être protégés du gouvernement. L’un des moyens les plus efficaces pour les gouvernements corrompus de voler leur peuple est d’imprimer de l’argent après avoir établi un monopole sur l’argent.

Un effet secondaire de l’impression monétaire est le cycle d’expansion et de ralentissement qui entraîne un mauvais investissement massif et une grande destruction des efforts humains. L’intervention du gouvernement dans l’économie a considérablement empêché l’humanité de résoudre les problèmes de la même manière qu’elle a empêché les citoyens de la Russie soviétique sous le communisme. Ainsi, la suppression de l’intervention du gouvernement dans l’économie entraînera des progrès rapides dans la technologie et la qualité de vie.

Gardez cela à l’esprit : l’argent n’a pas besoin d’être fourni par les gouvernements. C’est plutôt un autre exemple d’une solution découverte par les interactions de personnes libres (le marché) qui a été monopolisée par le gouvernement. La monnaie est utilisée comme moyen d’échange, réserve de valeur et unité de compte. Ce sont des attributs spécifiques de ce que nous entendons par le mot « argent ».

L’argent est un outil utile qui facilite une meilleure prise de décision et permet des transactions fructueuses qui n’auraient pas lieu autrement. Une économie de troc est une économie sous-développée. Bitcoin est la seule monnaie qui résiste au gouvernement et c’est la caractéristique essentielle qui en fait un bon choix pour préserver la richesse.

L’État a créé le système de monnaie légale (fiat), qui est la forme d’esclavage la plus subtile et la plus sophistiquée que l’humanité ait développée à ce jour. Dans ce schéma, le prédateur oblige les victimes à utiliser son « argent » pour des transactions.

De plus, l’argent est un actif qui peut être facilement produit par le prédateur. Par exemple, le papier et la monnaie électronique non sécurisée sont des choix courants. La tromperie varie, mais elle applique généralement les justifications de l’esclavage monopoliste à la production d’argent. L’agresseur affirme également que l’utilisation de la violence pour empêcher l’utilisation d’autres fonds n’est pas un crime.

Bitcoin brisera les monopoles ayant cours légal car il n’est pas encombrant à transporter en grande quantité. En conséquence, il ne dépend pas de l’approbation du prédateur, par le biais des contrôles aux frontières ou du monopole bancaire, pour le transfert vers et entre les victimes.

Le premier effet sera de réduire le montant de la monnaie légale conservée dans l’épargne des victimes. Bitcoin, en fournissant une réserve de valeur difficile à voler et sans frais de stockage, offre une meilleure alternative. Et comme il est susceptible de devenir de l’argent à l’avenir, les victimes seront récompensées par des gains importants pour avoir investi dans le bitcoin. Cela réduit la capacité du prédateur à voler les victimes en imprimant plus d’argent à mesure que la valeur marchande globale de l’argent du prédateur est réduite.

Deuxièmement, le bitcoin concurrencera l’argent du prédateur en tant que moyen d’échange. Une fois qu’un grand nombre de victimes deviendront des investisseurs, il leur sera naturel d’utiliser le bitcoin lui-même pour tout échange immédiat. Cependant, à ce stade, et pour les échanges impliquant des contrats et des dettes, le débiteur choisira toujours de payer dans la monnaie légale la moins intéressante.

Enfin, le bitcoin permettra une sécurité privée qui ne reconnaîtra pas l’argent du prédateur comme un moyen obligatoire, voire légitime, de payer ses dettes. Si un contrat spécifie le paiement en bitcoin, tout fournisseur de sécurité, autre que le prédateur, reconnaîtrait le contrat comme écrit.

Rappelez-vous : l’argent doit être une chose, et une seule chose. Si une société utilise beaucoup d’argent, elle a commencé à revenir à une économie de troc et l’argent n’existe pas. Actuellement, l’argent se termine aux frontières nationales, mais c’est aussi le résultat de l’intervention du gouvernement.

Les Bitcoiners dédaignent de cacher leurs opinions et leurs objectifs. Ils déclarent ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes que par la volonté des humains agissant par-dessus toutes les barrières économiques existantes. Que les classes dirigeantes tremblent devant une évolution financière. Nous nous consacrons à la construction de systèmes anonymes. Nous défendons notre vie privée avec la cryptographie, avec des systèmes de transfert de courrier anonyme, avec des signatures numériques et avec de la monnaie électronique.

Notre code est gratuit pour tous, dans le monde entier. Peu nous importe si vous n’approuvez pas le logiciel que nous écrivons. Nous savons qu’un logiciel ne peut pas être détruit et qu’un système largement dispersé ne peut pas être arrêté. Les individus ont un monde à gagner.

Nœuds Bitcoin du monde, décentralisez ! Vous n’avez rien à perdre que vos chaînes fiat !

