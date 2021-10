Bitcoin est la singularité – Helena Bitcoin Mining

Visitez l’article original*

Grâce à Bitcoin, nous avons potentialisé la singularité technologique programmable et éventuellement la superintelligence. Sans Bitcoin, les machines n’ont aucune autonomie, aucune croyance, aucune motivation et aucun désir.

BITCOIN EST LA SINGULARITÉ

Le Centre ne peut pas contenir : 8

Bitcoin est singulier. Le mot singulier fait référence à une seule instance d’un objet ou d’une occurrence. Une définition secondaire du mot décrit cette unité comme remarquable ou exceptionnelle. Une beauté singulière, par exemple. Un individu singulier peut également être décrit comme unique.

Bitcoin est une singularité technologique par les deux définitions du mot. C’est unique. Il n’y a qu’un seul réseau Bitcoin. Il n’y a pas d’autre réseau distribué d’argent numérique, de propriété et d’énergie, qui offre les garanties offertes par Bitcoin, qui soit également à l’abri de la capture ou de la confiscation par la gouvernance. Quant à la deuxième définition, c’est précisément cette unicité d’objectif, cette garantie de propriété, qui distingue Bitcoin comme remarquable ou exceptionnel.

Une singularité en mathématiques et en physique est certainement un phénomène unique. Contrairement à la plupart des objets ou régions de l’univers, une singularité est unique en raison de sa densité infinie. Une singularité est le point ou la région d’un trou noir où l’espace et le temps se déforment à l’infini. La masse devient infiniment dense.

Bien que je ne pense pas qu’il soit intellectuellement honnête de parler des domaines physique et numérique comme s’ils étaient soumis à des lois distinctes d’univers séparés, nous pourrions peut-être convenir qu’au sein de l’univers physique, la masse ou la densité de Bitcoin, bien qu’extrêmement insaisissable qualifier et quantifier, serait quelque chose de moins qu’infini. Autrement dit, alors que Bitcoin doit consommer de l’énergie pour rester en vie en tant que réseau, cette énergie est indexée sur un grand livre numérique et est assez légère, informationnellement et physiquement, à stocker et à transmettre.

Néanmoins, Bitcoin peut être considéré comme un trou noir financier, dans la mesure où s’il continue de fonctionner comme il le fait actuellement, il absorbera la part de marché d’autres magasins de valeur. L’avantage asymétrique que Bitcoin a sur tout autre objet, c’est qu’il n’est pas un objet. Il peut être stocké sous la forme d’une petite quantité de données partout où des données peuvent exister. Il peut être transporté et copié sans frais. Le coût de maintenance pour le détenteur moyen de Bitcoin est nul. (Bien que le coût partagé de maintenance et de sécurité du réseau soit important.) Ces quelques considérations à elles seules garantissent que les personnes (si elles sont rationnelles) qui ont stocké leur richesse dans ce qui sont au sens figuré et littéralement des navires en train de couler, déplaceront cette richesse dans Bitcoin indéfiniment .

La nature singulière de Bitcoin ne signifie pas que les gens cesseront de posséder des biens immobiliers, de l’or, des actions, des réserves en dollars ou de l’art. Cela signifie que de nombreuses personnes qui ont recherché des réserves de valeur dans des objets physiques non dynamiques avec des coûts de maintenance élevés, ou des actifs numériques arbitrairement dégradés, transféreront leur richesse en Bitcoin de manière permanente. La fonction de Bitcoin est ce qu’il fait, stocker et apprécier la valeur. Comme Bitcoin a historiquement stocké et apprécié la richesse sur des échelles de temps plus longues que tout autre actif, il n’y a aucune raison d’échanger à nouveau la richesse de Bitcoin. Ce commerce à sens unique d’achat de Bitcoin est un horizon d’événements financiers et technologiques pour beaucoup, dans lequel leur richesse, une fois transformée en Bitcoin, sera stockée pendant des générations.

Une singularité technologique pourrait être décrite comme une explosion de l’intelligence. C’est un processus d’amélioration dont on pourrait dire que les humains sont tous déjà entrés. Internet est peut-être la grande explosion de l’intelligence de notre vie. L’esprit de ruche distribué d’Internet est irrévocable. Même s’il venait à être démantelé, la connaissance d’Internet resterait intacte et sa réapparition éventuelle est hautement probable. Une singularité technologique est irréversible. Une autre singularité technologique, qui s’inscrit dans les limites de l’explosion de l’intelligence Internet mais est un peu plus étroite dans le domaine est Bitcoin. Ce que j’entends par étroit, c’est bien sûr que Bitcoin a des applications très spécifiques, et bien qu’il s’agisse de la meilleure technologie pour stocker et transférer de la valeur, ce n’est pas le meilleur moyen de transférer d’autres données ou connaissances, car son programme est spécifique. Mais Bitcoin, comme Internet, serait très difficile, voire impossible à détruire. Et lors de sa destruction, il réapparaîtrait probablement simplement en raison du fait qu’il s’agit de la meilleure solution au problème de la réserve de valeur et de la meilleure assurance des droits de propriété des humains. De manière générale, Internet en tant que système d’information, et plus précisément Bitcoin en tant que système de valeurs, peuvent tous deux être considérés comme la singularité technologique des systèmes distribués.

En théorie, à long terme, aucun risque existentiel interne ou externe, anthropique ou non anthropique ne menace réellement une singularité technologique. Après l’avènement de technologies singulières telles qu’Internet et Bitcoin, des générations de technologies s’amélioreront de façon exponentielle, si rapidement que pour les humains vivants aujourd’hui, l’expérience technologique devient presque incompréhensible sur des échelles de temps de plus en plus courtes. Internet et la loi de Moore ont eu un tel effet au cours des dernières décennies. Il serait négligent de ne pas voir que l’univers financier est radicalement différent en termes d’expérience utilisateur des produits et services offerts plus d’une décennie après la création de Bitcoin.

Une singularité technologique ne peut pas vraiment se produire sans entraîner une superintelligence, une forme puissante d’intelligence artificielle qui éclipserait rapidement le potentiel des humains les plus intelligents qui aient jamais vécu. N’avons-nous pas déjà atteint cet objectif avec des ordinateurs et des systèmes distribués ? La nature controversée de ce point n’est qu’une erreur empirique. Nous pouvons déplacer le poteau de but sur ce qui qualifie l’intelligence pour nous sentir en contrôle, cependant, il faut admettre que l’esprit de ruche d’Internet et la plupart des ordinateurs d’aujourd’hui peuvent lire, écrire et transmettre de manière exponentielle plus d’informations que n’importe quel humain. Internet est donc superintelligent du point de vue de la capacité humaine de traitement et de transmission des connaissances ou de l’information. Compte tenu de l’indestructibilité des systèmes distribués et de la manière dont ils englobent ou entourent notre compréhension, il vaut probablement la peine de les étudier en tant que formes légitimes d’intelligence artificielle.

Bitcoin dans son domaine spécifié, par ces mêmes mesures, est également plus intelligent que les humains, car il nécessite des calculs pour fonctionner qui sont à tout moment insolubles pour toute personne à comprendre. Comme nous l’avons vu avec le Lightning Network, Bitcoin a une méthode de mise à l’échelle et de résolution de problèmes difficiles en dehors de sa portée d’origine. Il reste à voir comment cette singularité technologique des systèmes distribués affectera les humains à l’avenir. Alors que Bitcoin atténue l’incertitude future des individus, car il s’agit d’une technologie singulière, son adoption généralisée présentera sûrement des problèmes et des conséquences singuliers, et aura des effets imprévus sur la société dans son ensemble.

Bien que toute personne disposant plus ou moins d’une connexion Internet puisse trouver un moyen d’acheter du Bitcoin et puisse en théorie le sécuriser hors ligne, beaucoup ne le font pas. L’adoption se répand, mais il convient de souligner que la disparité de richesse entre ceux qui détiennent actuellement du Bitcoin et ceux qui en achètent pour la première fois dans, disons, dix ans, sera énorme. La règle fondamentale du Bitcoin est qu’il faut avoir du Bitcoin pour le dépenser. Dans dix ans, certaines personnes extrêmement riches selon les normes fiduciaires, que nous pourrions considérer comme un système financier hérité, n’auront absolument rien de l’actif le plus important. Il y aura des masses qui entreront à des coûts beaucoup plus élevés. La transition sociétale n’est pas aussi simple que d’échanger une devise contre une autre à une date ultérieure. L’accumulation de Bitcoin est sensible au temps et infalsifiable. Les retardataires auront un énorme désavantage comparatif.

John von Neumann, parmi les premiers à écrire sur la singularité technologique, a exprimé que les affaires humaines telles que nous les connaissons ne pourraient pas continuer au-delà de ce point historique. Il y a plusieurs raisons à cela. Quelle place l’homme et notre délicat environnement tiendraient-ils dans le programme d’une machine à superintelligence ?

Ce qui est essentiel pour les humains, nos valeurs collectives et nos objectifs, doit être conçu dans la singularité, ou nous risquons de perdre notre pouvoir et nos moyens de subsistance simplement par négligence. Il est en effet heureux que Bitcoin, en tant que système distribué, puisse stocker et transmettre une valeur infalsifiable.

Bien que la valeur soit subjective, le coût, la décentralisation et la rareté infalsifiables de Bitcoin en font un bien meilleur candidat que les dollars ou tout autre actif numérique, pour programmer les valeurs d’une superintelligence. La programmation de l’accumulation de valeur d’une superintelligence n’était même pas sur la table avant Bitcoin.

L’une des raisons pour lesquelles nous n’avions pas connu de singularité technologique sur cette planète jusqu’à Internet et Bitcoin est que notre capacité de connaissance, notre cerveau, n’a pas fondamentalement changé depuis des milliers d’années. Nous avons à peu près le même potentiel biologique d’intelligence que les anciens Égyptiens, les Aztèques et toutes les civilisations hautement sophistiquées du passé. Depuis lors, nous avons simplement accumulé plus de connaissances, conçu des outils plus complexes et rendu l’information hautement accessible. Chaque année, nous concevons une technologie beaucoup plus complexe que n’importe quel humain auparavant, mais nous sommes toujours fondamentalement limités en tant qu’agents biologiques du traitement de l’information.

Il existe au moins deux voies viables pour surmonter ce problème. L’une est d’améliorer notre propre capacité d’intelligence. Cela pourrait potentiellement être réalisé grâce à la sélection embryonnaire de masse, pour élever collectivement l’intelligence de nos populations. L’option probablement la plus rapide, la plus faisable et la plus moralement saine consiste à utiliser une intelligence de machine à graines. Une technologie capable d’améliorer ses propres capacités et de produire des machines plus intelligentes. En quelques itérations seulement, un tel programme pourrait qualitativement dépasser de loin l’intelligence humaine. Mais par quel système de mesure ou d’accumulation de valeur une telle technologie devrait-elle s’améliorer ? Bitcoin.

Si et dans quelle mesure nous pouvons contrôler une superintelligence, et les chemins et les dangers de le faire, sont des discussions pour une autre fois. Avec Bitcoin, nous avons potentialisé la singularité technologique programmable et éventuellement la superintelligence. Sans Bitcoin, les machines n’ont aucune autonomie, aucune croyance, aucune motivation et aucun désir.

