Bitcoin est la troisième plus grande monnaie en circulation après l’USD et l’euro: rapport de la Deutsche Bank

Alors que Bank of America écrit sur «Bitcoin’s Dirty Little Secrets» et qu’il n’y a «aucune bonne raison de posséder BTC à moins de voir les prix augmenter», selon Deutsche Bank, Bitcoin est «trop important pour être ignoré».

Dans un nouveau rapport de Deutsche, la banque parle de Bitcoin atteignant une capitalisation boursière d’un billion de dollars, ce qui le rend inignorable.

La valeur totale de Bitcoin est d’environ 102% du yen en circulation, 65% des euros, 53% des dollars américains et 904% de plus que le montant de la livre sterling, selon le rapport. Cependant, le nombre moyen de bitcoins échangés quotidiennement ne représente qu’environ 0,06% de la livre sterling (GBP) et 0,05% du yen japonais en circulation.

Selon Deutsche, Bitcoin est désormais la troisième plus grande monnaie en circulation derrière l’USD et l’euro.

Selon Marion Laboure, analyste à la Deutsche Bank et économiste de Harvard, la faible liquidité reste un obstacle majeur.

Pour cela, il a comparé 150% du total de Bitcoin en circulation, 28 millions de BTC, changeant de mains en 2020 à celui de l’action Apple, dont 40 milliards d’actions, 270% du total en circulation, ont changé de mains l’année dernière.

Cela signifie que seuls quelques gros achats ou sorties de marché sont nécessaires pour «avoir un impact significatif sur l’équilibre offre-demande».

Comme nous l’avons signalé, le rapport BofA a également estimé qu’une entrée nette de 93 millions de dollars pourrait entraîner une appréciation du prix de 1% du Bitcoin.

Tant que Bitcoin continue d’attirer les entreprises et les gestionnaires d’actifs, son prix peut continuer à s’apprécier. Mais en raison de sa négociabilité limitée, l’actif cryptographique devrait également rester volatil.

Cela signifie que les prix du BTC continueront d’augmenter et de baisser en fonction de ce que les gens pensent que cela vaut; c’est «l’effet fée Clochette», dit Laboure.

Bitcoin, en fait, est comme Tesla parce qu’il «devra transformer le potentiel en résultats pour soutenir sa proposition de valeur».

Comme les sentiments ont radicalement changé en faveur du constructeur de voitures électriques, la valorisation actuelle de Bitcoin par rapport aux monnaies numériques transfrontalières est prise en compte et doit démontrer sa valeur en tant que moyen de paiement pour être à la hauteur de sa réputation, déclare la banque.