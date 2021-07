Bitcoin est la voie à suivre alors que l’inflation enregistre son plus haut bond en 13 ans

L’USD est stimulé par les inquiétudes liées à l’inflation élevée, les traders attendant maintenant avec impatience le témoignage du président de la Fed cette semaine. Le PDG de Blackrock est également préoccupé par l’inflation qui, selon lui, “va être plus systématique”, notant que les propriétaires d’actifs sont les plus grands bénéficiaires de la politique monétaire”.

Le dollar américain continue d’être perché au-dessus de 90 depuis le début du mois dernier, visant maintenant 93 après que les données aient montré que l’inflation américaine pour juin était plus élevée que prévu. Tout comme le billet vert, les rendements du Trésor américain ont également réagi aux données d’inflation par une forte hausse.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté le plus en 13 ans le mois dernier alors que la reprise économique continue sur sa lancée.

Le taux d’inflation au cours des 12 mois terminés en juin a bondi à 5,4% contre 5%.

Cependant, il faut s’y attendre car jusqu’à récemment, il y avait un verrouillage strict dans le pays, et toujours, tout n’est pas ouvert ou ne fonctionne pas à un taux standard. La reprise rapide de l’économie a un effet secondaire indésirable, une inflation plus élevée.

Transitoire ou pas ?

En juin, le coût de la vie a bondi du montant le plus important, 0,9%, plus que prévu, depuis 2008, alors que l’inflation s’est propagée plus largement à travers l’économie américaine, soulevant la question de savoir si cette flambée des prix s’atténuera aussi rapidement que la banque centrale le prédit. .

Alors que le coût des voitures d’occasion représentait plus d’un tiers de cette augmentation, les prix de l’alimentation, de l’énergie, des vêtements, des hôtels et des billets d’avion ont également fortement augmenté, qui ont également fortement chuté au début de la pandémie de coronavirus l’année dernière.

Une autre mesure de l’inflation qui omet les aliments et l’énergie volatiles a également bondi de 0,9% en juin, le taux sur 12 mois passant à 4,5% pour atteindre son plus haut niveau en 29 ans.

Bien que la composante non associée au marché des voitures d’occasion soit deux fois plus importante, les prix des voitures d’occasion devraient également “probablement être considérés comme une sorte d’indicateur dans ce cas, au lieu de quelque chose à ignorer”, a écrit l’analyste Mati Greenspan dans son bulletin quotidien Quantum. Économie.

Le PDG de Blackrock, Larry Fink, est également préoccupé par l’inflation. « À mon avis, l’inflation va être plus systématique. Je pense qu’il s’agit d’un changement fondamental et fondamental dans la façon dont nous gérons la politique économique », a-t-il déclaré dans une interview à CNBC.

Il a en outre noté qu’avec des taux d’intérêt bas, les épargnants sont critiqués tandis que “les propriétaires d’actifs sont les plus grands bénéficiaires de la politique monétaire”.

Après l’inflation d’hier à 5,4%, les mesures prospectives ont bondi. Le marché estime maintenant que l’inflation pour les 12 prochains mois sera de 3,6%. C’est assez élevé par rapport aux dernières années et il ne sera revu qu’à la hausse. #or #Bitcoin pic.twitter.com/iB19DLVa5w – Charlie Morris (@AtlasPulse) 14 juillet 2021

Réaction du marché

Les traders attendent maintenant avec impatience le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès mercredi et jeudi pour tout signal d’une réduction potentielle. Les responsables de la Fed ont d’abord fait un changement de ton surprise le mois dernier sur la possibilité d’un retrait de la relance américaine qui a stimulé le dollar ces dernières semaines.

Powell, cependant, a déclaré à plusieurs reprises qu’une inflation élevée sera transitoire à mesure que les chaînes d’approvisionnement se normalisent et s’adaptent.

Le marché boursier a annulé ces derniers chiffres, le S&P 500 enregistrant une légère baisse après avoir atteint de nouveaux sommets historiques lundi. Greenspan a dit,

“Les actions sont vraiment dans un mode euphorique en ce moment, et les investisseurs accepteront toute raison de continuer à acheter le rallye.”

C’est le graphique #Bitcoin le plus haussier qui soit. pic.twitter.com/dntzyyDhP4 – Charles Edwards (@caprioleio) 13 juillet 2021

Les crypto-monnaies restent quant à elles en retrait depuis fin mai, date à laquelle elles ont commencé à se vendre pour la première fois, avec une capitalisation boursière totale de la crypto maintenant à 1,34 billion de dollars.

Cette semaine, le marché de la cryptographie subit des pertes dans tous les domaines, Bitcoin faisant son travail et s’échangeant au-dessus de 32 500 $, récupérant une partie de sa chute à 31 565 $ au cours des dernières 24 heures et Ether à un peu plus de 1 900 $ après être tombé à 1 860 $.

Alors qu’il était en baisse au cours des deux derniers mois, l’année dernière, lorsque les prix des matières premières ont augmenté de 20 à 107 %, le Bitcoin a augmenté de 250 %.

Bitcoin/USD BTCUSD

32 795,8458 $ 249,250,76%

Volume 21,41 bVariation 249,25 $Ouverture 32 795,8458 $ Circulation 18,76 mCapacité boursière 615,13 b

