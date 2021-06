Actualités Bitcoin

Bitcoin est l’actif «le moins préféré» parmi les DSI, révèle une enquête de Goldman Sachs

Alors que les traders et les investisseurs de crypto passent encore une semaine dans la gamme, une enquête de Goldman Sachs révèle que Bitcoin est l’investissement le moins préféré des directeurs des investissements. Les stratèges de Goldman ont dit,

“Nous avons organisé deux tables rondes des CIO plus tôt cette semaine, auxquelles ont participé 25 CIO de divers fonds long-only et hedge funds.”

Les directeurs des investissements ont été interrogés par le géant bancaire, qui a récemment commencé à proposer des transactions sur dérivés bitcoin en raison d’une croissance significative de la « demande institutionnelle », sur leurs perspectives, y compris leurs styles d’investissement et classes d’actifs préférés.

“Leur préféré est le style Growth mais le moins préféré sur le bitcoin”, ont ajouté les stratèges, dirigés par Timothy Moe.

Selon l’enquête, 35% des personnes interrogées ont déclaré que la principale crypto-monnaie était leur moins préférée, suivie par les nouvelles offres publiques initiales (IPO) de 25% et les sensibilités aux taux de 20%.

Ces résultats contrastaient avec l’enquête mondiale des gestionnaires de fonds de Bank of America pour le mois de mai, qui a révélé que « long Bitcoin » était la transaction la plus encombrée. Cependant, lors de l’enquête de BoA au début du mois dernier, le prix du BTC était d’environ 57 000 $, et ce mois-ci, il est d’environ 36 000 $.

“Nous sommes dans une fourchette agitée”, a déclaré Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles à l’échange de dérivés cryptographiques FTX, dans une note dimanche. “Le niveau clé que les taureaux doivent détenir est de 33 400 $, car il maintient intacte la tendance des plus bas plus élevés”, avec “l’incertitude concernant les réglementations chinoises sur la cryptographie” toujours un vent contraire.

Pendant ce temps, le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a déclaré que le pays ferait du Bitcoin une monnaie légale pour laquelle une législation sera proposée cette semaine. Suite à cette annonce, Carlos Antonio Rejala Helman, député de la Nation, a laissé entendre que le Paraguay envisageait également quelque chose d’important avec Bitcoin.

L’enquête de Goldman, quant à elle, a en outre révélé que la plus grande préoccupation de ces DSI était l’inflation et les taux d’intérêt, la Réserve fédérale américaine s’attendant à commencer à diminuer au premier semestre de l’année prochaine et la première augmentation des taux d’intérêt au second semestre 2022. .

