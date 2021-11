Bitcoin est l’actif le moins risqué à acheter, déclare Michael Saylor, PDG de MicroStrategy

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, plaide davantage pour Bitcoin en tant qu’investissement.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré dans une interview qu’il est préférable d’acheter du Bitcoin que d’investir votre argent dans des actifs traditionnels comme les actions, les obligations et l’or. Il a également dit qu’il était bon que les investisseurs traditionnels soient loin de lui.

Dans une interview avec John Darsie, directeur du développement commercial de SkyBridge, Saylor a comparé Bitcoin à d’autres classes d’actifs au cours des 10 dernières années.

«Je pense qu’au cours d’une décennie, Bitcoin a augmenté de 170% par an, chaque année pendant une décennie. Le Nasdaq a augmenté de 19% chaque année depuis une décennie et le S&P a augmenté de 14% chaque année depuis une décennie. L’or est en baisse de 6 points de base par an, chaque année depuis une décennie. Obligations longues, 240 points de base ».

Saylor dit que malgré la volatilité de la crypto-monnaie de référence, elle offre les rendements les plus élevés et le risque le plus faible parmi les classes d’actifs.

Leur conclusion : si un investisseur peut résister à la volatilité et à la nouveauté du Bitcoin, il gagne 10 fois ce qu’il gagnerait sur d’autres investissements comme les actions. Si vous ne le supportez pas, vous vous placez sur l’indice S&P.

« La vérité, c’est que la chose la moins risquée que vous puissiez acheter en ce moment est Bitcoin, car il n’y a pas de PDG, il n’y a pas de siège social…

Le produit est simple – c’est un 21 millionième de tout l’argent sur le net pour toujours, donc vous vous éloignez du conseil d’administration et de la base d’employés et du lien réglementaire et de la concurrence, et vous savez déjà qu’il y a une demande. d’une réserve de valeur non souveraine ».

Volatilité favorable, selon Saylor

Saylor dit que malgré les inquiétudes concernant les gouvernements et les régulateurs imposant une interdiction, Bitcoin a été reconnu comme « propriété numérique » et note que sa nature volatile pourrait même être favorable pour les investisseurs qui souhaitent acheter l’actif à bas prix.

« C’est rare, on pourrait dire que c’est une réserve de valeur spéculative. Mais si ce n’était pas spéculatif, la pièce se négocierait actuellement à 10 millions de dollars. La seule chose qui l’empêche d’augmenter d’un facteur cent, c’est le fait que c’est « spéculatif », mais sinon, il me semble que c’est beaucoup plus risqué d’acheter de l’or, c’est beaucoup plus risqué d’acheter une entreprise, une action, voire un grand monopole technologique.

Je pense que la meilleure chose qu’il pourrait avoir est la volatilité qui éloigne tous les penseurs conventionnels de l’actif, car cela vous donne la possibilité de l’acheter à bas prix. »

