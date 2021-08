Bitcoin est l’avenir de la propriété ⋆ Crypto nouveaux médias

Le PDG de Microstrategy Michael Saylor dit que Bitcoin est l’avenir de la propriété. Il a dit cela lors d’une interview avec Bloomberg TV.

Dans sa conversation avec le journaliste, Michael Strategy a continué d’afficher son optimisme quant à l’avenir du bitcoin :

« Eh bien, vous savez que nous utilisons beaucoup de longs bitcoins. Nous avons une vision sur 10 ans et notre point de vue est que Bitcoin est un réseau de propriété numérique ouvert et qu’un jour, des milliards de personnes détiendront la propriété numérique de tous nos bitcoins sur leurs téléphones portables. Et donc nous voulons juste y arriver avant que les milliards d’utilisateurs n’y arrivent et nous sommes patients ».

Après avoir parlé des stratégies de Microstrategy pour acheter du bitcoin, le PDG a ajouté :

«Je suis très très optimiste sur Bitcoin à long terme. Les développements du dernier trimestre sont merveilleux pour Bitcoin et ils mettent en place une très belle plate-forme très agréable à partir de laquelle il peut grandir ».

Michael Saylor a également admis qu’il ne diversifie pas son investissement:

«Nous pensons que détenir Bitcoin à long terme est la stratégie la plus risquée et la moins risquée que nous puissions poursuivre. Vous savez que certaines personnes pensent que la diversification signifie par d’autres types de crypto-monnaies ou par d’autres types d’actions. Nous pensons qu’en détenant des bitcoins, nous sommes diversifiés car nous pouvons voir Bitcoin dans les bilans des villes, gouvernements des États, entreprises, petits investisseurs, grands investisseurs, et pensons finalement que Bitcoin sera au cœur de la grande innovation CAC chez Apple Amazon et Facebook. Nous voulons donc simplement conserver le Bitcoin. Il n’y en aura jamais plus de vingt et un millions. Et nous pensons que chaque investisseur et chaque entreprise et chaque gouvernement sur terre peuvent bénéficier de Bitcoin ».

Pour Michael Saylor, Bitcoin sera également la solution au problème de sécurité pour les grandes entreprises technologiques comme Apple, Google et Facebook.

Après tout, l’infrastructure de Bitcoin s’est avérée extrêmement sécurisée et n’a jamais souffert d’attaques de pirates.

Michael Saylor : Personne n’est pressé avec le bitcoin

Enfin, Michael Saylor se dit certain que les utilisateurs de bitcoins vont se développer. Et Bitcoin sera aussi l’avenir de l’immobilier et se transmettra entre les générations :

“Je veux dire que Bitcoin n’est pas vraiment une stratégie de trading. Les gens plaisantent. C’est une stratégie de sortie. Ce que nous voulons conserver, c’est une forme de réserve de valeur non souveraine pour toujours. C’est donc comme si j’avais un milliard de dollars et je veux le donner à mes arrière-petits-enfants. Je vais soit acheter un terrain, soit acheter de l’or, soit acheter une autre propriété numérique de bitcoins de biens tangibles. Et donc si j’achète un milliard de dollars un bitcoin, il n’y a aucune raison pour que je ne le garde pas dans 100 ans. J’ai fait un sondage. L’abonné moyen de Twitter pense que cela va durer trois mille cinq cents ans. Personne n’est pressé avec Bitcoin. Nous pensons que c’est l’avenir de l’immobilier ».

Articles Similaires

Plus de l’auteur

Lien source