Bitcoin est l’avenir, déclare la star de YouTube KSI

L’éminente star de YouTube, KSI, appartient au groupe d’investisseurs en crypto qui ont gagné et perdu beaucoup d’argent lors du dernier crash de Bitcoin (BTC). Cependant, la dernière interview de l’influenceur basé au Royaume-Uni a montré son soutien et sa croyance continus dans l’écosystème Bitcoin.

Répondant à la question hypothétique de “si vous étiez Premier ministre”, KSI, également connu sous le nom d’Olajide Olayinka Williams “JJ” Olatunji, a partagé son intérêt à “donner à chacun 100 £ de Bitcoin” sous la forme d’un plan de relance. Prétendant soutenir l’écosystème crypto, KSI a déclaré :

«Je crois que Bitcoin est l’avenir. Ce sera certainement sur le long terme, mais dans dix ans, les gens qui ont investi vont rire. »

Le YouTuber a également mis en contraste l’inflation continue de la monnaie fiduciaire avec le prix du Bitcoin en raison de la pratique traditionnelle d’imprimer de l’argent. Il a encore renforcé cette affirmation en déclarant que “vous ne pouvez pas augmenter la quantité de Bitcoin et cela a de la valeur”.

Auparavant, KSI avait investi 2 millions de livres sterling (2,7 millions de dollars) dans des crypto-monnaies, dont le Bitcoin, qui, à son apogée, est passé à 7 millions de livres sterling (9,74 millions de dollars). Cependant, en révélant l’incident, il a affirmé avoir tout perdu car les actifs numériques “ont été liquidés en raison de l’effondrement de Bitcoin”. Il ajouta:

“C’est une chose long-courrier et je suis ici pour le trajet.”

L’influenceur a également déclaré que le grand public ne peut pas prévoir le potentiel de croissance de Bitcoin et suit une stratégie “in and out”. Rappelant ses précédents investissements en crypto-monnaie, KSI prétend comprendre parfaitement l’espace crypto et accuse “l’effet de levier excessif” comme la principale cause de ses pertes.

FTX réduit l'effet de levier maximal de 101x à 20x pour encourager le « trading responsable »

Les échanges de crypto-monnaie dans le monde se sont intensifiés pour transformer le récit de la crypto-monnaie en un commerce risqué. L’un des premiers pas dans cette direction a été de réduire drastiquement l’effet de levier. Selon le rapport Cointelegraph, l’échange cryptographique de premier plan FTX a annoncé un plan visant à limiter les échanges risqués en réduisant l’effet de levier maximal à 20x, soit une baisse de plus de 80%.

Sous couvert d’un commerce responsable, le PDG de FTX et milliardaire de la cryptographie, Sam Bankman-Fried, a affirmé que des niveaux élevés d’effet de levier font perdre aux traders leurs actifs cryptographiques lors de leurs premières transactions. Suivant son exemple, d’autres échanges cryptographiques tels que Huobi Global ont récemment mis en place des restrictions sur un effet de levier plus élevé. Binance a également imposé une limite d’effet de levier de 20x pour ses nouveaux utilisateurs et prévoit d’en faire une norme pour les utilisateurs existants à l’avenir.