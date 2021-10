Actualités Bitcoin

Bitcoin est le «marché le plus honnête», selon Peter Thiel, les nouveaux sommets signifient que les banques centrales font faillite

AnTy21 octobre 2021

Alors que Bitcoin atteint un nouvel ATH à 67 000 $, l’investisseur milliardaire a l’impression d’y être « sous-investi », ce qui, selon lui, peut continuer à augmenter car il s’agit d’un reproche au système financier mondial.

L’investisseur milliardaire Peter Thiel est très investi dans la principale crypto-monnaie, et alors qu’elle atteint un nouveau sommet historique à 67 000 $ cette semaine, il ressent le FOMO.

« Vous êtes censé acheter du Bitcoin », a-t-il déclaré à une foule rassemblée à Miami. « J’ai l’impression d’avoir été sous-investi là-dedans.

Le co-fondateur de PayPal et premier investisseur de Facebook a en outre déclaré que sa seule hésitation à investir dans Bitcoin était qu’il pensait que « le secret était déjà connu de tout le monde ». Pourtant, la réponse est d' »être long » sur la classe d’actifs de mille milliards de dollars, et « c’est peut-être encore assez secret », a-t-il ajouté.

«Je ne sais pas si vous devriez mettre tout votre argent dans le bitcoin à 60 000 $ le bitcoin en ce moment. Mais le fait qu’il soit à 60 000 $ est certainement un signe extrêmement encourageant. » « C’est le canari dans la mine de charbon. C’est le marché le plus honnête que nous ayons dans le pays, et il nous dit que ce régime décrépit est sur le point d’exploser.

Selon Thiel, la montée des crypto-monnaies est un reproche au système financier mondial, ce qui signifie que Bitcoin peut continuer à augmenter. « Mais cela nous dit sûrement que nous sommes à un moment de faillite complète pour les banques centrales », a-t-il déclaré.

S’exprimant lors d’une interview organisée par le Lincoln Network, une organisation à but non lucratif de droite, Thiel a également commenté l’intelligence artificielle, affirmant que, alors que la cryptographie est une « force de décentralisation », la forme de surveillance low-tech de l’IA par extension est « essentiellement communiste – parce que c’est une force de centralisation.

Mais cela ne veut pas dire qu’il veut interdire l’IA, juste que les gens qui la construisent devraient « penser à la façon dont ils travaillent sur une technologie qui va détruire le monde ».

Le capital-risqueur s’est également prononcé contre les banques centrales du monde, affirmant que la Réserve fédérale américaine est une « institution de centre-gauche qui est la plus surévaluée de tout le monde occidental ».

C’est maintenant le moment où « l’État mondial » s’arrête, et avec l’aide de la cryptographie, « nous allons réussir », a-t-il déclaré.

Ailleurs, le co-fondateur d’Oaktree Capital Management, Howard Marks, a parlé d’appeler Bitcoin « sans valeur » en 2017, étant une « réaction sceptique instinctive » à la crypto-monnaie car « en raison de sa nouveauté ».

« Nous avons les perspectives de rendements les plus faibles de l’histoire », a déclaré Marks, notant qu’un fonds de pension typique ou une dotation a besoin d’environ 7 % de rendement par an pour que les calculs fonctionnent. Mais

« La plupart des gens ont accepté que vous ne pouvez pas gagner 7% aujourd’hui de manière sûre et fiable et certainement pas à partir d’actions et d’obligations… Cela signifie donc que vous devez repousser la courbe de risque et aller plus loin dans de nouvelles choses ou des choses étranges. »

Bitcoin/USD BTCUSD

64 683,7685$620,960,96 %

Volume 51,48 bVariation 620,96 $Ouverture 64 683,7685 $ Circulation 18,85 mMarket CAP 1,22 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.