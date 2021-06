Bitcoin est le «pire ennemi» et perdra contre Ethereum: Charles Hoskinson

Les T1 deviennent une force imparable. ESL One s’est terminé avec une victoire de T1 3-2 dans une grande finale spectaculaire contre Virtus.pro. C’est un enveloppement ! #ESLOne L’été 2021 est terminé, avec @T1 comme vainqueur ! 🏆 Nous tenons à remercier @intel, @DeutschePostDHL, @1xBet_Esports et @MonsterEnergy pour avoir rendu ce tournoi possible ! ❤️ Et […] More