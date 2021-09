Bitcoin est le seul «actif de qualité institutionnelle» dans l’espace crypto, déclare Michael Saylor, PDG de MicroStrategy

Le PDG de la société de logiciels d’analyse commerciale MicroStrategy, Michael Saylor, affirme que Bitcoin est dans une classe à part par rapport aux autres actifs cryptographiques.

Dans une nouvelle interview de Bloomberg, Saylor dit que Bitcoin est dans une ligue à part car il sépare tous les actifs cryptographiques en trois catégories distinctes.

« Sur le marché, il y a trois choses – il y a l’actif de premier ordre, l’actif de qualité institutionnelle qui est Bitcoin. Et si vous voulez acheter quelque chose et le conserver pendant 30 ans, au lieu d’une obligation ou d’un peu d’argent ou d’autres formes de crédit, alors Bitcoin est cette marchandise. Réserve de valeur. C’est dans une classe à part.

Ensuite, vous avez des licornes. Vous avez les Solanas et les Binance Smart Chains et les Ethereums. Et ils sont comme les Airbnbs et les Ubers de cet espace, et il y a des étincelles. Et il y a beaucoup d’argent, et il y a beaucoup de risques. Et si vous êtes Softbank, vous vous lanceriez peut-être dans ce genre d’entreprises. Et nous ne savons pas comment ces histoires se terminent.

Et puis vous avez les plus petites entreprises de cryptographie, à droite. Les 6 000 projets là-bas qui cherchent un avenir. Et je pense qu’ils sont tous en compétition dans un monde où il y a un peu de flou sur ce qui est approprié, ce qui ne l’est pas.

MicroStrategy, évidemment, n’investit que dans Bitcoin. Je pense que si vous êtes un investisseur institutionnel, le seul actif de qualité institutionnelle, le seul actif dans lequel vous pouvez investir est le Bitcoin. »

Plus tôt cette semaine, MicroStrategy a annoncé avoir ajouté 5 050 BTC à ses coffres, d’une valeur de 240 millions de dollars. La société de logiciels d’analyse commerciale détient les plus grandes participations en Bitcoin parmi les sociétés cotées en bourse à hauteur de 114 042 BTC, d’une valeur de 5,44 milliards de dollars au moment de la rédaction.

