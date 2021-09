Bitcoin est le seul atout pour résoudre le problème de la réserve de valeur

Visitez l’article original*

Seul Bitcoin surmonte avec succès le problème délicat du maintien de l’énergie monétaire dans le temps.

Après avoir digéré l’article intitulé “Comment Bitcoin résout le problème du magasin de valeur” de @Mind/Matter publié dans Bitcoin Magazine le 1er août 2021, je me suis retrouvé inassouvi. Bien qu’en accord avec la prémisse centrale de l’article, à savoir que le bitcoin joue le rôle de réserve de valeur mieux que tout autre actif majeur, on pourrait en dire davantage sur les défauts relatifs d’autres actifs – dont beaucoup sont fatals – par rapport au bitcoin. Dans la série d’articles suivante, j’expliquerai le manque d’attrait relatif des (i) actions, (ii) titres à revenu fixe, (iii) matières premières et (iv) capital-risque. Mon écriture et mon point de vue sont informés par mon éducation d’homme ordinaire (col bleu, pleb), ce qui est conséquent parce que l’homme ordinaire réclame une réserve de valeur pour préserver son travail à un moment où l’établissement financier a transformé sa arrière. Bitcoin répond à ce besoin bien mieux que toute alternative existante et est le seul actif qui ne représente pas un transfert de richesse de l’homme ordinaire aux élites financières préexistantes.

Actions

La négociation d’actions de sociétés ou d’actions ordinaires a considérablement augmenté en popularité depuis l’imposition des blocages gouvernementaux. Avec l’avènement des maisons de courtage en ligne sans commission, la négociation d’actions est plus accessible que jamais au commun des mortels. Malgré leur popularité, les idées fausses abondent sur ce que représente réellement un « stonk ». Socrate a dit que le commencement de la sagesse commence par appeler les choses ce qu’elles sont vraiment, et donc je vais essayer de définir un stock. Les singes les moins sophistiqués d’entre nous considèrent un stock comme la « représentation numérique d’une entreprise ». Ce sont quelques lettres majuscules sur un écran, étant entendu que si une entreprise connaît un événement favorable ou l’attente d’un événement, les lettres sur son écran augmenteront en valeur et vice-versa. Il existe une heuristique à mi-chemin qui caractérise les actions comme « parts de propriété fractionnées des flux de trésorerie après impôts d’une entreprise », une définition qui est certes plus précise mais potentiellement plus ruineuse. Aussi amusant que cela puisse être d’invoquer notre Warren Buffet intérieur, nous manquons de son flotteur à 12 chiffres et, plus important encore, ignorons toutes les façons dont les flux de trésorerie après impôts peuvent être manipulés ou mal répartis, laissant les actionnaires sans rien.

Ma définition d’une action est plus simple et capture certains des risques commodément oubliés par d’autres définitions. Une action ordinaire est une revendication de propriété résiduelle sur une entreprise. Résiduel parce que chaque entreprise est composée d’une hiérarchie de revendications, avec des stonks assis au bas de l’échelle absolu. Une version stylisée de cette échelle de valeur pourrait être (i) les prêteurs bancaires au sommet et ayant droit aux intérêts associés à leurs prêts, ainsi que le droit de reprendre possession et de vendre certains actifs (pensez aux machines ou à la propriété intellectuelle), suivi de (ii) les détenteurs d’obligations non garantis qui ont droit à des intérêts et, en cas de liquidation, sont en deuxième ligne après que les prêteurs bancaires ont été indemnisés, et enfin (iii) les actionnaires qui n’ont droit qu’à la valeur – le cas échéant – qui reste. Dans de nombreux cas, la valeur excédentaire est en fait négative, et les cols bleus sont induits en erreur en consacrant leurs dollars durement gagnés après impôt à une perte infaillible à long terme (ceci est sanctionné par la SEC ; désolé, ils ne soins. Caveat emptor).

Considérez une entreprise pas si atypique avec 10 milliards de dollars de dettes, une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars (valeur de tous ses stonks) et 100 millions de dollars en espèces. Supposons maintenant que sa dette se négocie à 50 cents par dollar. L’ensemble de l’entreprise vaut 7,9 milliards de dollars (50 % de 10 milliards de dollars plus 3 milliards de dollars moins 100 millions de dollars). Les détenteurs d’obligations doivent 10 milliards de dollars, mais la société ne dispose que de 100 millions de dollars en espèces et d’une valeur totale de 7,9 milliards de dollars. À moins que la société ne puisse se refinancer à des conditions favorables, il est probable que les détenteurs d’obligations ne seront pas entièrement remboursés et que l’action vaut au maximum 2,1 milliards de dollars.

Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez une valeur négative des actions avec des cours d’actions limités par une limite inférieure de zéro (les cours des actions sur votre écran ne peuvent pas être négociés en dessous de 0 $) ? Si vous aviez deviné la volatilité, vous auriez raison. Le paradis des commerçants. Comme des mouches vers le guano, les shills de la newsletter, les fraudes YouTube et les têtes parlantes de Twitter descendent avec des sacs pré-chargés à la recherche de spéculateurs sur lesquels jeter. Dans une tentative de générer des liquidités de sortie, ils inventent des histoires d’une pompe imminente. Leurs histoires sont simples et consistent en un éventuel short squeeze, des espoirs de retour à la moyenne ou un financement de sauvetage de dernière minute. La pompe est auto-créée; ils vendent tout en expliquant que “ce n’est que la première étape d’une course” et que les ventouses tiennent le sac. Sans le surendettement, cette situation aurait été impossible (voir Hertz et bientôt AMC comme exemples pertinents). En tant qu’actionnaire ordinaire, vous acceptez volontiers presque aucun droit d’influencer les actions d’une entreprise. Si votre directeur financier décide d’émettre plus de dettes pour poursuivre un projet ambitieux tout en diminuant la valeur de vos capitaux propres, vous ne pouvez rien faire.

Tous les actionnaires s’appuient sur des équipes de direction qu’ils connaissent souvent mal sans se rendre compte à quel point leurs incitations peuvent être divergentes. Les PDG d’entreprise sont parfaitement conscients que leur durée de vie professionnelle est similaire à celle des receveurs de la NFL ou des partenaires de Goldman Sachs : deux à trois ans pour faire quelque chose ou ils sont remplacés. Comment ces incitations s’alignent-elles sur les actionnaires préférentiels à faible échéance qui pensent par incréments de 10 ans ? Les PDG savent qu’ils seront bien rémunérés si leurs manœuvres risquées semblent avoir fonctionné à court terme et seront révolues depuis longtemps lorsque les conséquences de leurs actions se manifesteront. Les drageons, plus communément appelés actionnaires, en subissent les conséquences. La gamme de comportements destructeurs de valeur dans lesquels les équipes de direction peuvent s’engager est presque illimitée : exécuter une fusion en surpayant la cible, se développer sur de nouveaux marchés ou domaines de produits risqués, engager des consultants coûteux ou payer des primes de gestion exorbitantes et les possibilités se poursuivent indéfiniment. Que se passe-t-il lorsque vous combinez des intervalles relativement courts de mauvaises incitations sur le long terme ? Des rendements sur dix ans qui ressemblent davantage à des graphiques altcoin. La Deutsche Bank, autrefois l’une des institutions financières les plus vénérables au monde, a un rendement sur 10 ans d’environ 60 %. General Electric, la centrale industrielle responsable de l’électrification des États-Unis, produisant la plupart des appareils d’IRM utilisés dans les hôpitaux et fabriquant les moteurs à réaction dans lesquels nous voyageons, a un rendement sur 10 ans de moins 15 %. Ces rendements sont encore plus abyssaux lorsque l’inflation est pris en compte.

Bitcoin résout ce problème

Bitcoin supprime le problème d’agence associé au stockage de la valeur. La capacité de stocker de la valeur sans avoir à faire face au risque d’une gestion destructrice de la valeur est en soi un marché adressable total de plusieurs milliards de dollars. La plupart des actionnaires de General Electric voulaient simplement stocker de la valeur sur le long terme, mais s’ils avaient compris la dynamique du marché de la production d’électricité par chaudière à vapeur, les nuances du secteur des services pétroliers ou la structure complexe de participations croisées de GE, ils auraient probablement s’en est mieux sorti. Les défaillances structurelles du marché des actions obligent les épargnants à devenir des experts sur des sujets ésotériques tout en essayant de stocker de la valeur. En termes simples, Bitcoin résout ce problème.

L’émission d’actions ordinaires n’est en aucun cas limitée par l’offre. La capacité d’un actif à remplir la fonction de réserve de valeur est dérivée de la certitude. Tel que défini précédemment, un stock est une créance résiduelle qui peut être subdivisée à l’infini. Le coût marginal d’émission d’une action est proche de zéro et l’offre est très élastique. Si un directeur financier estime que le cours de l’action de sa société est surévalué, il monétisera cette prime en émettant de nouvelles actions contre de l’argent ou utilisera ces actions pour acheter des actifs dont la société peut ou non avoir besoin ; les nouveaux talents sont attirés par une rémunération à base d’actions tandis que de nouvelles entreprises peuvent être acquises via des transactions boursières. Les cours des actions baissent généralement avec ces annonces, car les actionnaires préexistants détiennent désormais un plus petit pourcentage de la société. La seule certitude que vous avez en tant qu’actionnaire est que votre bien-être est considéré comme le dernier et que les règles du jeu ne cesseront de changer. La commercialisation dans le temps est une impossibilité avec un ensemble de règles en constante évolution. Lors de l’achat d’un seul Bitcoin, un détenteur a la certitude de posséder un vingt et un millionième d’un réseau monétaire pour un avenir indéfini – un niveau de certitude qui ne pourrait jamais être reproduit par aucune action.

Les actions ne peuvent être détenues que sur les comptes entièrement KYC des maisons de courtage de détail, comme Robinhood. Lorsque vous achetez une action Apple sur Robinhood, votre nom n’est même pas ajouté au certificat d’actions. Vous êtes simplement le bénéficiaire effectif d’un compte Robinhood avec des actions « au nom de la rue », c’est-à-dire détenues par Robinhood. Les maisons de courtage de type Robinhood prêtent parfois les actions de votre compte à des vendeurs à découvert en échange de frais souvent importants. En règle générale, les titulaires de compte ne reçoivent aucune part de ces frais. Vous ne pouvez pas transférer vos actions à quelqu’un d’autre, les vendre en dehors des heures de négociation ou les utiliser comme garantie. Appeler cet arrangement la « propriété » élargit la définition du terme. J’ai omis de mentionner que lorsque la part hypothétique d’Apple a été achetée, Robinhood a vendu aux enchères votre commande au commerçant haute fréquence le plus offrant.

Avec ces faits, la débâcle de Gamestop peut être rationalisée et sert de métaphore pour le marché boursier au sens large. Nos dirigeants se battront pour votre droit de payer des frais élevés à leurs donateurs, mais n’oubliez pas de vous rappeler votre place. Les règles qui garantissent votre place au bas de la chaîne alimentaire ont moins d’importance que le fait de rester au bas de la chaîne, et les règles peuvent être modifiées pour l’assurer. Bitcoin introduit le concept d’auto-propriété radicale, où les règles sont cohérentes pour tous les participants du réseau – une véritable méritocratie.

En conclusion, alors que le dollar implose lentement mais sûrement, les actions sont devenues de facto des réserves de valeur, même si elles sont inadaptées à ce rôle. La plupart des actions sont des distractions de préférence de faible durée dans le but explicite d’enrichir tout le monde dans la chaîne de valeur, sauf vous. En spéculant sur les mouvements du cours des actions, vous vous engagez dans un jeu à valeur attendue négative avec énormément plus de façons de perdre que de gagner. Sans une connaissance approfondie du secteur ou de l’entreprise, vous perdez à la fois votre capital et votre temps, qui ne font qu’un.

Arrêtez de perdre du temps et achetez du bitcoin. Votre futur moi vous remerciera.

Dans mon prochain article, je discuterai des défauts du marché obligataire.

