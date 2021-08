Bitcoin est maintenant de l’argent liquide selon une nouvelle proposition de loi – Trustnodes ⋆ Crypto new media

Bitcoin n’est pas une marchandise, une sécurité, une propriété et certainement pas une devise étrangère, mais de l’argent réel selon une nouvelle loi « doit passer » qui est actuellement au Congrès.

L’Infrastructure Investment and Jobs Act de 1 billion de dollars concerne principalement des choses assez intéressantes comme les trains et les bateaux, ainsi que Buy American, Build in America, Make PPE in USA et… cryptos.

Enfoui profondément dans le document de 2702 pages, à la page 2436, il est indiqué que les actifs numériques doivent être traités comme des espèces aux fins de la section 6050I (d) de l’Internal Revenue Code de 1986.

Cet article dit que toute personne qui exerce une activité commerciale ou commerciale et qui, dans le cadre d’une telle activité commerciale ou commerciale, reçoit plus de 10 000 $ en espèces au cours d’une transaction (ou de deux transactions connexes ou plus), doit faire la déclaration décrivant le nom et l’adresse de la personne à qui l’argent a été reçu, le montant, la date et la nature de cette opération.

Les espèces comprennent les devises étrangères et désormais, une fois cette loi adoptée, elle inclura également spécifiquement les actifs numériques, les actifs numériques étant définis comme «toute représentation numérique de la valeur qui est enregistrée sur un grand livre distribué sécurisé par cryptographie ou sur toute technologie similaire».

L’article 6045 (g) (3) (B) de l’Internal Revenue Code de 1986 est également modifié pour inclure les courtiers avec cette fois la définition de « sécurité » modifiée pour ajouter des actifs numériques aux côtés des actions, des obligations, etc.

La loi sur l’infrastructure étend également la définition d’un courtier à « toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne ».

Pat Toomey (R-Pa.), membre du classement du comité bancaire du Sénat américain, a critiqué cette définition comme étant « trop large ». Il dit:

«En incluant une définition trop large de courtier, la disposition actuelle balaie les intermédiaires non financiers tels que les mineurs, les validateurs de réseau et d’autres fournisseurs de services.

De plus, ces personnes ne prennent jamais le contrôle des actifs d’un consommateur et n’ont même pas les informations d’identification personnelles nécessaires pour déposer un 1099 auprès de l’IRS. Autrement dit, le texte est impraticable. Je prévois de proposer un amendement pour y remédier.

Il est probable que son amendement sera accepté car le Congrès a clairement à l’esprit les échanges et les fournisseurs de services similaires, plutôt que les mineurs ou même les développeurs de portefeuilles auto-conservateurs.

C’est parce qu’en général, il semble qu’ils ne veuillent pas vraiment s’immiscer dans cette affaire. Tout ce qu’ils veulent, c’est de l’argent, quelque 26 milliards de dollars selon certaines estimations, en impôts qu’ils pensent ne pas toucher en raison de ces exigences de déclaration qui ne s’appliquaient pas auparavant.

S’il est adopté, la loi indique que ces exigences commenceront à s’appliquer après le 1er janvier 2023, sans qu’il soit clair si les utilisateurs finaux verront une différence, car des échanges comme Coinbase ont été cités à comparaître par l’IRS à plusieurs reprises.

Donc, outre les détails techniques sur les définitions, il est difficile de critiquer cet acte car le bitcoin est traité comme de l’argent liquide et ils veulent l’argent des impôts, mais il y a une critique importante qui adopte la même approche neutre.

Ce seuil de 10 000 $ ne suit pas l’inflation. Comme nous le savons tous, ce qui est aujourd’hui 10 000 $ est très différent d’il y a dix ans, sans parler de 1986, il y a près de quatre décennies, quand 10 000 $ pouvaient vous acheter une belle maison à New York.

L’Internal Revenue Code a été modifié en ce qui concerne la section du seuil, mais le dernier amendement date de 1996, lorsqu’il fallait 20 000 $ pour acheter une maison.

Lorsque cette loi a été adoptée, 10 000 $ étaient donc plus que ce qui serait aujourd’hui considéré comme 100 000 $, une somme qui n’interfère pas avec la vie quotidienne et qui est plus suffisante pour justifier le fardeau important imposé à l’économie au sens large.

Aujourd’hui, les revenus ou les gains en capital inférieurs à 10 000 $ ne sont même pas imposés du tout. Si vous gagnez 20 000 $, nous parlerons d’environ 1 000 $ d’impôts. Est-il vraiment justifié d’avoir autant de paperasserie et de ne pas percevoir 1 000 $, mais de s’assurer que quelqu’un n’omet pas ces 1 000 $ dans sa déclaration fiscale?

Le seuil devrait certainement être d’environ 10 000 $ d’impôts, ce qui signifierait toute somme transférée supérieure à 100 000 $, avec toute justification en ce qui concerne le blanchiment d’argent et autres, tombant en raison de « petits poissons », ou même de planctons en réalité, surtout si l’on considère que cela inclut le cumul transferts.

La société ne veut évidemment pas non plus de petits criminels, mais l’équilibre qui a été trouvé doit être maintenu, pas fixé et oublié, d’autant plus que d’ici 2023 compte tenu de l’évolution de l’inflation, ces 10 000 $ pourraient tout aussi bien être l’équivalent de 1 000 $ aujourd’hui.

La nature mobile du mesureur de valeur fiduciaire signifie que tout le monde doit continuer à bouger avec lui. Cela inclut le Congrès qui doit modifier ce seuil et bien d’autres, car sinon il s’agit en réalité d’une augmentation d’impôt d’environ 5% par mois actuellement (le taux d’inflation en vigueur) en augmentant les charges de conformité d’environ 5% chaque mois et généralement de 2% par an. .

Cela s’additionne, en particulier sur quatre décennies, cet ensemble et oublier la grossièreté étant potentiellement l’une des raisons pour lesquelles nous sommes maintenant une économie à faible croissance malgré l’essor de l’innovation, car l’inflation signifie que ces seuils fixes faussent complètement l’équilibre entre les impôts ou la conformité et la croissance.

De plus, comme le bitcoin est traité comme de l’argent liquide à des fins de déclaration fiscale, il doit également être traité comme de l’argent liquide à des fins fiscales en ce qui concerne les paiements en bitcoin. manière, de préférence les paiements allant jusqu’à 2 000 $ devraient être exonérés.