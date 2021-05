Bitcoin est moins volatil que les actions Tesla et Apple: PDG de Binance

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, dit que la volatilité de Bitcoin ne peut pas être comparée à d’autres crypto-monnaies. Les données montrent que Bitcoin (BTC) est moins volatil en fonction de ses rendements.

Le PDG de Binance a déclaré cela lors d’une interview avec Bloomberg TV le 3 mai. Selon le PDG, les actions Tesla (TSLA) et Apple (AAPL) étaient plus volatiles que les actions BTC. Selon le PDG, la volatilité existait sur tous les marchés et pas seulement sur le marché de la crypto-monnaie.

Cependant, les accusations de Zhao sont assez sceptiques. Tous les experts en trading vous diront que les prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies fluctuent plus que les actions de la société.

Tesla est un cas unique

La capitalisation boursière de Tesla est de 633 milliards de dollars. La société a pris du retard par rapport aux plus grandes entreprises mondiales en termes de bénéfices, son bénéfice net n’ayant pas atteint 500 millions de dollars. Les actions de Tesla sont moins rentables que celles de Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG) et autres.

Les graphiques montrent que les actions de Tesla sont plus volatiles que les autres actions de sociétés évaluées à 200 milliards de dollars. La volatilité de Tesla ne peut pas être comparée à la crypto. Contrairement à TSLA, BTC ne gagne pas en valeur et ne dispose pas de modèle de valorisation.

Cependant, l’activité commerciale de Zhao ne peut pas être utilisée pour aider les investisseurs de détail à mesurer leurs revenus. Bien qu’il puisse être à la tête de l’un des principaux échanges cryptographiques, il n’échange pas fréquemment des crypto-monnaies. Au contraire, le PDG choisit HODL. Cela vous aide à éviter le stress de la volatilité du marché. La détention est la meilleure stratégie pour la spéculation à long terme.

La volatilité et les rendements sont exclusifs

La volatilité ne peut pas être utilisée pour mesurer la valeur des crypto-monnaies. Les détenteurs de crypto-monnaies peuvent mesurer la valeur des crypto-monnaies en utilisant le montant des bénéfices réalisés. Le niveau de volatilité des crypto-monnaies n’a pas d’importance. La seule mesure qui compte est la rentabilité et les bénéfices élevés.

MicroStrategy, une société d’analyse de crypto-monnaie, a fourni un graphique qui évaluera les rendements et le ratio Sharpe de Bitcoin.

L’indice Sharpe est une mesure des rendements ajustés au risque (en fait ajustés pour la volatilité). C’est un moyen de mesurer le rendement généré par un investissement en raison du risque (volatilité) supporté au cours d’un horizon temporel.

Les données de MicroStrategy montrent que Bitcoin prend la tête en termes de rendement du risque. Les rendements ont été évalués à l’aide des principaux actifs et indices sur une période d’un mois.

Sur la base de l’analyse de Zhao, la volatilité du Bitcoin peut être similaire à celle des actions d’entreprises de plusieurs milliards de dollars. Cependant, sur la base des rendements dérivés de la volatilité, Bitcoin prend la tête.