Bitcoin est parti pour un début haussier jusqu’en octobre et au quatrième trimestre ; Le S&P 500 a publié son pire mois depuis mars 2020

Le marché de la crypto pompe à nouveau avant le week-end, presque après un mois, car la dernière fois que la pompe du vendredi est arrivée, c’était le 3 septembre.

Avec ce début haussier début octobre et quatrième trimestre, Bitcoin a atteint 47 800 $, en hausse de 21% par rapport au plus bas de septembre de 39 500 il y a 10 jours.

L’éther a bondi à 3 250 $, faisant état d’une tendance à la hausse de 22,6% par rapport au creux de 2 650 $ atteint le 21 septembre. Dans l’ensemble, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a récupéré 10,5% au cours des dernières 24 heures pour revenir au-dessus de 2,17 billions de dollars.

Le mois de septembre s’est en fait soldé par une performance négative, comme l’histoire l’avait prédit. Le troisième trimestre a toutefois enregistré des rendements de 25 %, selon le fournisseur de données Skew.

#Bitcoin Septembre se termine avec une saisonnalité continue apportant -7% de rendements mensuels. Pendant ce temps, le troisième trimestre s’est terminé avec des rendements de 25 %, ouvrant la voie au quatrième trimestre qui a historiquement apporté des rendements élevés. pic.twitter.com/pcevN7oDRT – déplié. (@cryptounfolded) 1er octobre 2021

Au cours du prochain trimestre, l’attente d’obtenir une approbation Bitcoin Futures ETF maintient l’élan élevé. Les espoirs d’approbation augmentent après que le président de la SEC, Gary Gensler, a réitéré son soutien à un tel ETF qui offre une plus grande protection aux investisseurs.

“J’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts”, a déclaré Gensler cette semaine à propos des ETF cherchant à investir dans des contrats à terme sur bitcoins négociés par CME.

Pendant ce temps, la SEC a retardé la décision sur quatre ETF Bitcoin soutenus physiquement déposés par Valkyrie, Krypton, Global X et WisdomTree de fin novembre à fin décembre.

Pendant ce temps, la dernière force de Bitcoin a été observée contre le marché boursier.

Quand je parle de force relative, c’est de cela que je parle pic.twitter.com/NPzwiwfiMz – DonAlt (@CryptoDonAlt) 30 septembre 2021

Le S&P 500 a terminé le mois de septembre en baisse de 4,8%, sa première baisse mensuelle depuis janvier et la plus forte depuis mars 2020. Dans la foulée de la pire perte mensuelle de Wall Street depuis le début de l’épidémie, les marchés mondiaux ont chuté vendredi.

“Les actifs de crypto ont fait preuve d’une force remarquable au cours des deux derniers jours en raison d’un bain de sang continu sur les marchés boursiers, où les traders ont cherché des raisons de vendre. Probablement motivé par les entrées de fonds en fin de mois », a noté le trader et économiste Alex Kruger.

En ce qui concerne les rendements YTD, Bitcoin est en hausse d’environ 60% et Ether 327% contre 14,68% pour le S&P 500. Alors que le dollar a également gagné 2,17%, les prix de l’or n’ont pas bien fait, en baisse de 7,50% jusqu’à présent en 2021. .

Dow en haut, taux à 10 ans au milieu, inflation en bas. Le graphique montre ce qui s’est passé avec les actions au cours de la dernière période d’inflation aux États-Unis, des années 70 au début des années 80. Les actions sont restées bloquées dans une large fourchette jusqu’à ce que l’inflation baisse et que les taux atteignent un sommet en ’81. pic.twitter.com/qhyVLgMteC – Alex Krüger (@krugermacro) 1er octobre 2021

Comme nous l’avons signalé, l’indice du dollar américain a atteint jeudi un nouveau sommet historique de 2021 à un peu plus de 94,5. Depuis lors, le billet vert est tombé à 94,1. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a légèrement baissé à 1,49% vendredi matin, contre 1,50%, mais il est toujours en hausse par rapport au plus bas de 1,32% d’il y a un peu plus d’une semaine.

Ces gains en USD sont intervenus au milieu des attentes d’une diminution des mesures de relance de la Réserve fédérale à partir de novembre et d’une éventuelle hausse des taux à la fin de l’année prochaine. Pendant ce temps, le département du Travail a signalé une augmentation des demandes de chômage pour la troisième semaine consécutive, qui était également plus élevée que prévu par les économistes.

En outre, le département du Commerce a relevé son estimation de la croissance économique au cours du deuxième trimestre à un peu mieux que prévu à 6,7% mais seulement pour ralentir à 5,5% au cours du troisième trimestre.

S’exprimant lors d’un forum de la Banque centrale européenne mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, ainsi que la présidente de la BCE Christine Lagarde et le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey, ont déclaré qu’ils surveillaient de près l’inflation.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.