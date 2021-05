Bitcoin est passé à des “ mains étrangères ” mais la direction du marché reste incertaine

Bitcoin continue son agitation après le tirage de 54%.

Alors que la crypto-monnaie a brièvement vu 43000 dollars après être tombée à 30000 dollars, elle oscillait autour de 41000 dollars, mais a depuis chuté de près de 8% au cours de la dernière heure à 37,5000 dollars à la nouvelle que Hong Kong envisage une interdiction de commerce de crypto au détail.

La bonne chose est que des mains fortes qui attendaient sur la touche ont acheté le plongeon.

Comme nous l’avons signalé, l’intérêt ouvert a plus que diminué de moitié lors de la vente du mercredi noir, un peu comme en mars 2020, ce qui signifie que le marché a eu un autre transfert important de pièces de mains faibles vers des mains fortes.

Le prix est déjà revenu au niveau d’avant le début de la vente car «ils ont tous été rachetés par des acheteurs au comptant avec de l’argent réel au lieu d’un effet de levier, qui sont des mains plus fortes. Ces pièces sont maintenant transférées des spéculateurs à effet de levier à court terme vers de véritables acheteurs de liquidités », a déclaré CL d’eGirl Capital.

Pourtant, le commerçant et économiste Alex Kruger ne voit pas d’inversion en V des prix. Selon lui, la configuration est optimiste pour le bitcoin, mais le haut et le bas sont dans les mois à venir.

Attendez-vous à ce que le graphique Bitcoin encourage bientôt la prise de risques importants de la part des joueurs en marge. C’est un piège à ours parfait pour une période plus élevée. Un grand nombre de spéculateurs, à la fois endettés et non endettés, ont pleinement capitulé hier. C’est ainsi que les tendances changent. – Alex Krüger (@krugermacro) 20 mai 2021

Cette action des prix a amené les acteurs du marché à s’attendre à un scénario semblable à celui de 2013 lorsque Bitcoin double-pompé ou à un supercycle dans lequel la prochaine série de taureaux ne commence que l’année prochaine. S’il reste à voir quel type de cycle nous allons vivre cette fois, la variation à court terme semble le résultat le plus probable.

Dans l’intervalle, les taux de financement des contrats perpétuels se sont normalisés au fur et à mesure qu’ils descendaient en territoire négatif.

Pourtant, «les taux de financement des perps sont tout sauf normaux avec une divergence importante entre les échanges», explique Delphi Digital. Sur des marchés sains, ils devraient converger assez étroitement.

«Jusqu’à ce qu’il y ait un semblant de stabilité sur les taux de financement des clients, l’orientation future du marché est encore incertaine.»

Une diversification financière responsable nécessite de détenir certains actifs en dehors du système bancaire traditionnel contrôlé par le gouvernement. C’est pourquoi Proton continuera à #HODL une part importante de nos réserves en #Bitcoin pour sauvegarder notre indépendance. https://t.co/AKQPx1px9U – ProtonMail (@ProtonMail) 21 mai 2021

Alors que la semaine dernière a vu des sorties record, cette semaine, les gens ont sauté sur l’occasion de récupérer leurs pièces préférées. Hunter Horsley, PDG de Bitwise lui-même, a déclaré: «Bitwise a enregistré plus d’entrées que de sorties chaque jour cette semaine.»

Les institutions financières continuent également de s’impliquer. Alors que Saxo marchés et Wells Fargo prévoient d’offrir à leurs clients des services de cryptographie, Suncrest Bank est en discussion avec NYDIG pour permettre à ses clients d’acheter, de détenir et de vendre du BTC.

«La pandémie a eu un impact sur l’acceptation et la migration vers le numérique», y compris l’intérêt des clients à investir dans Bitcoin, a déclaré Ciaran McMullan, PDG de Suncrest, la banque aux actifs de 1,3 milliard de dollars.

Cependant, «il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan réglementaire», a-t-il ajouté.

Bitcoin / USD BTCUSD

37 748,8218 – 3 688,06 $ 9,77%

Volume 69,32 bVolume – 3688,06 $ Ouvert 37748,8218 $ Circulation 18,71 mCapitalisation du marché 706,42 b

ANTY

