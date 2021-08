Bitcoin est plus survendu qu’il ne l’était à l’ATH en avril, selon un analyste

Bitcoin a continué à afficher des gains énormes ces derniers temps sur le marché. Le week-end a vu le prix de l’actif numérique dépasser les 42 000 $ pour la première fois en plus d’un mois, avec des fermetures quotidiennes vertes continues pendant neuf jours consécutifs pour la première fois en dix ans.

Suite à cela, il y a eu un certain nombre de spéculations sur les raisons pour lesquelles cela se produit. Et plus important encore, comment cette tendance est la plus susceptible de se terminer. Les indicateurs continuent de pointer vers la hausse, mais avec les fluctuations de prix pour lesquelles le bitcoin est connu, on ne sait pas exactement comment la tendance haussière actuelle se terminera.

Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak & Co., qui était à l’appel du jour de MarketWatch, en a parlé. Maley a expliqué son raisonnement derrière ce qu’il pense être nécessaire pour que les gains actuels du marché se maintiennent alors que les prix se redressent.

Ne soyez pas trop excité

Maley a commencé par donner quelques conseils aux investisseurs, à qui il dit d’évaluer l’action des prix pendant les heures normales de marché. Faisant allusion au fait que les récentes hausses des prix du bitcoin se sont produites pendant les heures hors marché, c’est-à-dire le week-end, la nuit et tôt le matin. Il attribue ce conseil au fait que les marchés sont beaucoup plus étroits, avec des volumes plus faibles, pendant les heures creuses. Ainsi, il est impératif que le mouvement de l’actif numérique soit observé pendant les heures normales de négociation pour voir comment le prix évolue.

Maley a averti de ne pas trop s’enthousiasmer pour les récentes augmentations de prix. Attendre de voir ce que fait le marché continue d’être le conseil de Maley aux clients en ce qui concerne les rallyes de prix du week-end qui ont été enregistrés sur le marché.

« Les marchés sont beaucoup plus « minces »… et les volumes sont beaucoup plus faibles… le week-end », a déclaré Maley. « Alors nous voudrons voir [if] Bitcoin peut rester au-dessus de 40 000 $ une fois que nous entrons dans la semaine prochaine avant que nous ne soyons trop excités. »

Le prix du BTC baisse après le rallye du week-end | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Maley continue de vouloir attendre de voir comment le prix se maintiendra cette semaine avant toute autre chose. Son objectif est désormais la moyenne mobile de 200 jours (DMA), qui s’élève à 44 600 $. Opinant que le DMA s’était approché de ce niveau depuis la hausse et la baisse depuis mai, à deux reprises. Mais s’était renversé les deux fois avant de le frapper. “Par conséquent, cela pourrait / devrait fournir une certaine résistance à tout nouveau rallye début août”, a déclaré Maley.

Bitcoin est survendu

Maley a souligné que l’actif numérique semble maintenant suracheté sur la base actuelle à court terme. Ceci est basé sur l’indice de force relative de l’actif, un indicateur oscillant utilisé pour suivre l’ampleur des pertes récentes par rapport aux gains récents.

Parlant de la survente du bitcoin, Maley a déclaré: “Ne vous méprenez pas, il est devenu beaucoup plus suracheté avant de renverser en janvier et février … et en novembre de l’année dernière.” Poursuivant, Maley a ajouté: “Cependant, il est plus suracheté qu’il ne l’était au plus haut historique d’avril, donc les investisseurs et les commerçants auront beaucoup plus confiance si le mouvement de ce week-end se maintient au milieu de la semaine prochaine. “

Le prix du bitcoin a continué d’afficher de solides indicateurs haussiers après la récente baisse des prix. Mais si Maley a raison dans son analyse et que le bitcoin est suracheté, le marché pourrait continuer à voir de nouvelles baisses du prix de l’actif numérique.

Cela pourrait faire baisser le prix du bitcoin au-delà de 35 000 $, car le prix trouve un point de correction confortable après le rallye. Au moment où nous écrivons ces lignes, le bitcoin suit actuellement une tendance à la hausse lente après la baisse des premières heures de lundi, s’échangeant à 39 443 $ selon TradingView.com.

