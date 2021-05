Actualités Bitcoin

Dernier argument d’UBS contre BTC: “Bitcoin est refusé aux groupes minoritaires avec un accès en ligne réduit”

UBS ne semble tout simplement pas pouvoir obtenir Bitcoin, et à maintes reprises, il essaie de proposer des arguments pour étayer leur opinion.

Plus tôt cette année, l’économiste en chef d’UBS a déclaré que la crypto avait un défaut fondamental et qu’il s’agissait de l’offre fixe de Bitcoin. Puis, quelques mois plus tard, ils ont souligné le manque d’utilisation et de volatilité du Bitcoin dans le monde réel pour le classer comme une bulle spéculative.

Maintenant, ils ont trouvé «quelque chose de bizarre à propos de Bitcoin».

Encore une fois, l’économiste en chef d’UBS ne peut s’empêcher de souligner que “Bitcoin semble spécifiquement défier l’esprit de l’époque, d’une manière que d’autres cryptos ne le font pas.”

Paul Donovan fait valoir que si certains suggèrent que Bitcoin est un refuge contre l’inflation galopante, non seulement le contrôle de l’offre ne garantit pas la valeur, mais l’inflation des principales économies est faible et stable depuis deux décennies et «les préoccupations d’hyperinflation pour la monnaie fiduciaire des économies développées semblent appartenir. à une époque différente.

Il note ensuite que l’actif d’un billion de dollars est de plus en plus destructeur pour l’environnement, qui n’est pas pris en charge par les données, et des entreprises comme Twitter CEO’s Square et Cathie Wood’s Ark plaident pour que «le bitcoin soit un moteur clé de l’avenir des énergies renouvelables».

En fait, selon Donovan, alors que les politiciens et les économistes valorisent de plus en plus l’inclusion, «Bitcoin est refusé aux groupes minoritaires qui ont réduit l’accès en ligne», oui, ils y sont allés.

Il ajoute que Bitcoin garantit que ses mineurs sont riches et que les avoirs sont concentrés sur un petit nombre de personnes. «Sa gouvernance est plus ploutocratique que démocratique», a-t-il ajouté.

La seule tendance moderne, selon Donovan, que le bitcoin embrasse est le pouvoir du récit qui, selon lui, compte énormément pour l’évolution de la plus grande crypto-monnaie, “Sinon, Bitcoin semble opposé au Zeitgeist moderne”, a-t-il écrit.

Bitcoin / USD BTCUSD

56 894,1472 – 1 041,16 $ -1,83%

Volume 41,52 b Variation – 1041,16 $ Ouverte 56894,1472 $ Circulation 18,7 m Plafond du marché 1,06 t

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.