Bitcoin est résilient pour briser la résistance de 42 000 $ ⋆ Crypto new media

Les commerçants de Bitcoin sont de retour en action et cette fois avec un arsenal de volume à leur disposition. Le prix du BTC doit franchir les niveaux de 42 000 $ pour rester dans le sentiment haussier, mais nous avons assisté à une chute soudaine et constante du niveau à 38 000 $.

Bitcoin a le potentiel fondamental et le sentiment des acheteurs pour retester même les niveaux de 50 000 $ dans les prochains jours. Compte tenu du nouveau rallye après avoir touché les plus bas du nouvel an en juillet 2021, Bitcoin a pris le soutien des mêmes niveaux qu’il a progressé en janvier et juin 2021.

La bonne chose à propos de ce repli est le test du potentiel des acheteurs et de la possibilité d’atteindre des objectifs plus élevés. Les passionnés de Bitcoin ont une fois de plus prouvé qu’ils étaient déterminés à augmenter le BTC. Pour l’instant, nous devons surveiller l’évolution des prix près du niveau de 42 000 $ pour identifier un potentiel supplémentaire dans cette crypto-monnaie. Il existe plusieurs indicateurs et niveaux techniques qui peuvent aider à estimer l’action des prix à venir de la BTC.

Aux niveaux quotidiens, BTC devrait prendre en charge les niveaux de 36 600 $. Mais étant donné l’action des prix proche du plus haut de la dernière oscillation, il s’élève à environ 38 150 $, ce qui a également servi de zone de rebond au cours des deux dernières séances de négociation.

À l’heure actuelle, Bitcoin se négocie à près de 41 000 $, et nous devrions nous attendre à une remontée vers 45 000 $ une fois qu’il aura réussi à franchir la résistance de 42 000 $ avec une bougie de taille substantielle sur les graphiques horaires. Dans le cas d’une vente massive, BTC a son support à long terme actif à 29 500 $.

Sur les graphiques horaires, malgré sa force, BTC fait face à une résistance en franchissant les niveaux de 42 000 $ et a un niveau de support plus petit. En cas de dépassement, le niveau de support s’attend à une vente décente piégeant de nouveaux investisseurs avec une position déficitaire.

Du côté des indicateurs, le MACD montre des signes de positivité et le RSI se négocie près des zones de surachat sur les graphiques horaires. Selon nos prévisions Bitcoin, il devrait y avoir un mouvement positif dans les prochains jours, mais attendez-vous à des turbulences pour franchir les 42 000 $.