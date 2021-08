in

Le prix du Bitcoin est retombé à 38 000 $ le 3 août. Cependant, les analystes s’attendaient déjà à ce qu’une correction fasse chuter le prix du Bitcoin de plusieurs milliers de dollars afin de créer un plus bas plus élevé, à partir duquel il pourrait poursuivre sa hausse.

Pendant ce temps, l’analyste Willy Woo met en évidence certains indicateurs en chaîne qui suivent le flux de jetons Bitcoin dans les portefeuilles. Chacun d’entre eux illustre pourquoi la crypto-monnaie phare pourrait atteindre des niveaux plus élevés.

Dans sa récente newsletter, l’étude de marché a écrit qu’il s’attend à ce que le prix du Bitcoin atteigne la fourchette de 50 000 $ à 65 000 $ dans les prochains jours. Ses commentaires interviennent alors que la paire BTC / USD a récupéré son plus haut de trois mois au-dessus de 42 600 $. Quelques jours seulement après être descendu sous les 30 000 $, un niveau de soutien psychologique pour la paire. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie au-dessus de 38 200 USD, enregistrant ainsi une variation décroissante de 3,40% au cours des dernières 24 heures selon ce que met en évidence notre outil de crypto en ligne.

Le président de la SEC veut un régime réglementaire solide pour les crypto-monnaies aux États-Unis.

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Il est en faveur d’une réglementation claire pour l’espace de crypto-monnaie dans le pays.

Gensler a exprimé le désir de la SEC d’installer des mesures de protection pour les investisseurs en crypto-monnaie aux États-Unis dans une interview avec Bloomberg, déclarant : « Si quelqu’un veut spéculer, c’est sa décision. Mais nous avons un rôle en tant que nation pour protéger ces investisseurs contre la fraude. »

Le président de la SEC a identifié sept changements de politique liés à la crypto-monnaie qui sont en cours d’évaluation par la Commission. Parmi eux figurent ceux liés aux offres de jetons, à la finance décentralisée (DeFi) et aux pièces stables. Les autres points d’intérêt de la SEC sous le mandat de Gensler sont la garde, les fonds négociés en bourse (ETF) et les plateformes de prêt.

Eth2 permettra à Ether de dépasser Bitcoin, prédit le PDG de Pantera Capital

Au milieu du fork imminent d’Ethereum London, le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, a prédit que la prochaine mise à jour aiderait probablement Ether (ETH) à dépasser Bitcoin (BTC) en tant que première crypto-monnaie.

En tant que crypto plus récente, Ether a plus de potentiel que Bitcoin, a déclaré Morehead lundi au . Global Markets Forum. Notant que la dernière mise à jour de la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559 aidera le jeton numérique à se négocier davantage en tant qu’actif fixe.

L’un des cinq EIP de la mise à jour d’Ethereum London, l’EIP-1559 est une mise à jour précoce de la structure tarifaire existante d’Ethereum, introduisant un paiement minimum pour l’envoi de transactions Ethereum et s’éloignant d’un système d’offre qui permet aux mineurs de donner la priorité la plus élevée. Conçu pour ajuster les tarifs par programmation afin que les utilisateurs paient l’offre la plus basse pour chaque bloc. La mise à jour EIP-1559 pourrait potentiellement transformer Ether en un actif déflationniste.

L’Espagne propose une loi qui permet aux citoyens de payer des hypothèques en crypto-monnaies

Une nouvelle proposition de loi sur la transformation numérique rédigée par un groupe de législateurs espagnols permettrait d’effectuer des paiements hypothécaires avec des crypto-monnaies en Espagne.

Le nouveau projet présenté par les législateurs du Parti populaire (PP) d’Espagne réglementerait et légitimerait de nombreuses technologies émergentes dans le pays. Y compris Bitcoin, Blockchain et Intelligence artificielle (IA).

De même, le projet de loi comprend également d’autres incitations, telles que des exonérations fiscales, pour les entreprises et les organisations qui utilisent et créent des solutions basées sur ces technologies. Par exemple, le projet de loi prévoit des contrats intelligents pour gérer diverses opérations dans les banques que la loi couvrirait.

