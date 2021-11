Bitcoin est retombé à 55 600 $ et crée des tensions sur le marché

Les chutes répétées de Bitcoin au cours de cette semaine qui a commencé le 15 novembre, peuvent avoir été causées par plusieurs raisons. Cependant, il n’y a pas de facteur fondamental qui endommage complètement la tendance du BTC. Dans les mots-clés, on peut dire qu’il s’agit simplement d’un revers qui s’est produit à la suite du scénario technique qui est apprécié dans l’action des prix.

Ces derniers jours, Bitcoin est passé de son plus haut historique de 69 000 $ à 55 600 $ selon Binance ; Il s’agit d’une perte importante de 15% au cours des 2 dernières semaines après la vente de 1 500 Bitcoins selon les rapports Blockchain. De plus, selon CoinMarketCap, une perte au cours des dernières 24 heures de 3,96% est enregistrée.

Déclencheurs baissiers qui ont fait chuter le prix du Bitcoin cette semaine

Tout d’abord, il est important de noter qu’il y a quelques jours, le pays de Chine a réitéré sa position contre les crypto-monnaies. Cet événement s’est produit le 17 novembre et il a peut-être affecté négativement le prix de la crypto-monnaie. Cependant, cela n’intéressait pas beaucoup les baleines, car les achats continuaient de s’étendre à ce jour.

Même lorsque le plus haut historique a été enregistré à 69 000 $, nous pouvons dire que les ventes sont restées faibles ; malgré le départ de ces 1 500 BTC. De plus, selon HODL Waves, les prises de bénéfices par les détenteurs ayant acheté au cours des 12 derniers mois et après l’ATH de 2017 n’ont pas été exécutées.

En plus de cela, les rapports fournis par HODL Waves montrent que les ventes qui ont été exécutées au cours des derniers jours ont été générées par d’anciens portefeuilles qui prennent simplement une partie de leurs bénéfices. Cependant, les mains en diamant sont sûres de continuer à acheter pendant la baisse.

Bref, il n’est pas surprenant qu’un retournement du marché s’approche ; surtout pour le scénario technique de BTC. Cependant, les événements susmentionnés ont accéléré la chute.

Bitcoin recule : à quoi s’attendre à court terme ?

En ce moment, il y a des tensions sur le marché. Depuis, la correction a ramené le prix du BTC à un support critique, qui en cas de perte il est possible qu’il y ait une nouvelle vague de ventes jusqu’à 50K$ ; c’est la principale crainte de certains analystes, comme John Wick par exemple.

Cependant, le scénario technique dans la temporalité journalière n’est pas entièrement négatif, mais les traders s’attendent à ce que les taureaux défendent le support déjà mentionné ; dans les 56K$. Ceci est en phase avec la marge supérieure des canaux ENV, et assez proche des 100 EMA. Par conséquent, en cas de prise de positions à la hausse, il peut être idéal de surveiller ce niveau.

Analyse du Bitcoin dans la temporalité quotidienne. Source : TradingView.

De plus, le RSI est inférieur à 50 points ; exactement dans le 38. Ce qui montre la forte vague de ventes générées, mais à son tour, représente une opportunité d’investir à des prix inférieurs.

C’est le moment de magasiner à l’automne et les baleines le savent

Alors que Bitcoin recule, plusieurs baleines et détenteurs ont saisi l’opportunité d’investir à nouveau des montants de millionnaires. Certains des plus pertinents sont les suivants :

Liste d’achats BTC. Source : Bitinfocharts.

Selon les données de la blockchain, ces achats ont été produits par les portefeuilles qui accumulent le plus de jetons BTC. Alors que le troisième portefeuille qui possède le plus de BTC a acheté 207 bitcoins, les autres ont ajouté 484, 700, 1 123 et 1 647 BTC. Et qu’attendez-vous pour acheter à l’automne?

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

