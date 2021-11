Bitcoin est sur le point d’augmenter à nouveau après la fin de la mise à jour de sa racine pivotante

Bitcoin (CCC :BTC-USD) crypto devrait subir une mise à niveau le 16 novembre appelée Taproot, selon le magazine Cryptoslate. En conséquence, BTC bénéficiera probablement grandement de ce changement de protocole.

Le principal effet de Taproot sera de permettre à Bitcoin de traiter plus efficacement les contrats intelligents et de permettre plus de confidentialité dans les transactions blockchain multi-signatures.

Jusqu’à maintenant, Ethereum (CCC :ETH-USD) avait régné roi dans cette région. Désormais, Bitcoin peut avoir une autre utilisation pour ses détenteurs, au-delà de son objectif actuel, en tant que réserve de valeur.

Cela ajoutera aux performances de Bitcoin, qui ont déjà été impressionnantes jusqu’à présent cette année. Il s’échangeait à 60 785 $ à la fin du 1er novembre avec une capitalisation boursière de 1,147 billion de dollars selon CoinMarketCap.

Ce que Taproot fera pour Bitcoin

Comme l’explique Cryptoslate, Taproot implique en fait 3 nouvelles propositions d’amélioration de Bitcoin (BIP). Le premier est numéroté BIP-340 et permet l’utilisation de signatures Schnorr, qui permettent des agrégations de clés. C’est un moyen important de résoudre certains problèmes de confidentialité et d’espace.

Le second est BIP-341, qui introduit les arbres de syntaxe abstraite Merklized (MAST) pour sécuriser les contrats intelligents sur Bitcoin. Les MAST permettent des transactions plus petites, plus de confidentialité et des contrats intelligents plus importants. David Harding, un expert Bitcoin, a expliqué plus de détails sur la proposition MAST dans un article récent.

Enfin, BIP-342 introduira un nouveau langage de script à Bitcoin. Tapscript rendra les fourches souples plus faciles à faire afin que les mises à jour dépendent moins des fourches dures ou des changements soudains. Cela permettra également à Bitcoin d’ajouter de nouveaux opcodes pour améliorer la capacité de contrat intelligent de Bitcoin et modifier certaines limites des besoins en ressources.

Avec Taproot, Decrypt rapporte que « toutes les parties d’une transaction peuvent coopérer pour que ces transactions complexes ressemblent à des transactions standard de personne à personne ».

Pour les programmeurs chevronnés, le site de programmation principal de Bitcoin, Bitcoin Core, fournit des informations plus spécifiques sur les mises à niveau de Taproot.

Effet attendu de Taproot sur Bitcoin

Ces changements rendront effectivement Bitcoin beaucoup plus compétitif avec Ethereum. D’ici le 16 novembre, tous les nœuds Bitcoin auront été mis à niveau avec les protocoles Taproot, car plus de 90 % de tous les nœuds ont accepté ces changements.

Cela donnera aux développeurs de contrats intelligents, de jetons non fongibles (NFT) et d’applications de finance décentralisée (DeFi) beaucoup plus de confiance. Ils pourront intégrer leurs dApps (applications décentralisées) dans le réseau Bitcoin.

De plus, les frais élevés d’Ethereum ont rendu son contrat intelligent et ses applications DeFi moins populaires auprès des nouveaux développeurs. Beaucoup se tournent maintenant vers Solana (CCC :SOL-USD) et d’autres « tueurs d’Ethereum ». Maintenant, cependant, Bitcoin peut se joindre à la course compétitive aux contrats intelligents.

Cela pourrait conduire à une multiplication des dApps utilisant Bitcoin dans les contrats intelligents et les applications associées.

Selon Decrypt, cette mise à niveau réduira également les coûts de transaction chez Bitcoin, le rendant plus compétitif avec Ethereum.

Ce que les investisseurs en BTC devraient faire

Plus qu’une simple réserve de valeur, Bitcoin peut désormais être une monnaie de transaction utile. En conséquence, BTC pourrait potentiellement avoir une deuxième poussée à la hausse jusqu’à la fin de l’année. Cela se produira une fois que les investisseurs auront réalisé l’étendue des mises à niveau de Taproot.

Jusqu’à présent cette année, Bitcoin est en hausse de 106,9%. Il s’est terminé l’année dernière à 29 374 $ par jeton de chiffrement BTC et a atteint 60 785 $ au 1er novembre.

Par conséquent, même si BTC augmente de 20%, ou 12 157 $, d’ici à 72 942 $, cela porterait ses performances depuis le début de l’année à un gain de 148,3 %.

En d’autres termes, un gain de 20 % entraînera une amélioration de la performance de 41,4 % par rapport au début de l’année. Ce n’est peut-être pas le mauvais moment pour investir dans Bitcoin, malgré son ascension fulgurante jusqu’à présent cette année. Taproot est susceptible de conduire à un autre cycle d’appréciation du marché général pour cette grande crypto-monnaie.

