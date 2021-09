Bitcoin est tombé en dessous de 40 000 $ avant de se redresser

Ce matin, le prix du Bitcoin est tombé sous les 40 000 $ plus tôt dans la journée, pour marquer un creux quotidien de 39 650 $. Le retrait intervient après que Bitcoin a gagné plus de 80% depuis qu’il a atteint 29 300 $ le 20 juillet.

Actuellement, selon notre outil de cryptographie en ligne, le prix du Bitcoin se négocie à 42 199 USD, en baisse de -2,58% au cours des dernières 24 heures. En plus du Bitcoin, le reste des principales crypto-monnaies enregistrent des pertes pour ce 22 octobre. Qui ont diminué de -3% et -8%.

Pendant ce temps, Willy Woo, analyste populaire de Bitcoin on-chain, a noté dans un tweet que les spéculateurs vendaient moins cher tandis que les investisseurs en chaîne étaient dans un mode d’accumulation importante.

Inutile de dire que le paysage cryptographique actuel est plein d’action. Non, après que Bitcoin soit tombé en dessous de 40K. Cependant, un rapport pour le 20 septembre pourrait aider à mettre les choses dans une autre perspective.

L’application Kraken ajoute la prise en charge d’Apple et de Google Pay : vous pouvez désormais acheter des crypto-monnaies

Les utilisateurs de Kraken peuvent désormais acheter des crypto-monnaies sur leur application en utilisant Apple et Google Pay.

L’application se connectera automatiquement au compte Apple Pay ou Google Pay existant d’un utilisateur, selon un article de blog publié mercredi.

Auparavant, les utilisateurs devaient copier et coller les détails du dépôt à partir de leur application bancaire en ligne. Le directeur général de Kraken pour l’Australie, Jonathon Miller, a déclaré à CoinDesk que cette décision était une tentative de rendre l’expérience utilisateur plus “transparente”.

Plus tôt cette année, Kraken a plus que doublé le nombre de paires de trading disponibles pour les clients utilisant la livre sterling et le dollar australien dans le cadre d’une expansion majeure.

BTG Pactual devient la première banque au Brésil à participer directement au marché du Bitcoin et de la crypto-monnaie

Les institutions financières sont de plus en plus intéressées à faire partie du marché en plein essor des crypto-monnaies de 2 000 milliards de dollars, avec plus de 13 des plus grandes banques du monde ayant jusqu’à présent investi environ 3 milliards de dollars dans les crypto-monnaies. La dernière grande nouvelle est venue du Brésil.

L’une des principales banques d’investissement brésiliennes, BTG Pactual, est à la mode au sein de la communauté crypto. Depuis, il a lancé une nouvelle plate-forme qui permet aux clients de faire des investissements directs dans les crypto-monnaies. Ergo, ce qui en fait la première grande institution financière du Brésil à participer directement au marché des crypto-monnaies.

Charles Hoskinson fait un don de 20 millions de dollars pour réécrire le langage mathématique

Charles Hoskinson, PDG d’Input Output Global, fondateur de Cardano et co-fondateur d’Ethereum, a annoncé qu’il avait fait un don de 20 millions de dollars pour lancer le Hoskinson Center for Formal Mathematics à l’Université Carnegie Mellon, une université de recherche privée située à Pittsburgh, Pennsylvanie.

Le 22 septembre, Hoskinson a tweeté qu’il était invité à faire une annonce de l’ouverture du Center for Formal Mathematics qui porte son nom. L’objectif du don de 20 millions de dollars et du lancement du nouveau centre de recherche est de réécrire le langage des mathématiques.

Hoskinson est un entrepreneur technologique et mathématique. Dans ses projets actuels, Hoskinson vise à éduquer les gens sur l’industrie de la cryptographie, les crypto-monnaies, la décentralisation et comment celles-ci peuvent changer le monde à l’avenir.

