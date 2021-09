Bitcoin est tombé et les baleines s’installent

Le prix du bitcoin a légèrement baissé ces derniers jours. L’actif numérique numéro un au monde – qui se négociait à plus de 45 000 $ l’unité à la fin de la semaine dernière – se négocie maintenant dans la fourchette haute de 43 000 $, ce qui signifie que la devise a perdu quelques milliers de dollars en une courte période, et il semble que les baleines essaient pour profiter de la situation.

Les baleines achètent tout ce qu’elles peuvent

Les baleines sont des individus classés comme « grands propriétaires de bitcoins », faute de meilleures conditions. On estime que ces individus possèdent le plus de bitcoins en circulation et que leurs comptes sont empilés jusqu’aux branchies avec des unités de crypto-monnaie.

Chaque fois que le prix du BTC baisse, les baleines ont tendance à se concentrer et à en acheter davantage, s’assurant qu’elles peuvent ajouter des unités de bitcoin supplémentaires à leurs portefeuilles à un prix avantageux, et cette fois ne fait pas exception. Cependant, il y a eu pas mal de bitcoins achetés au cours de cette dynamique, avec environ 50 000 unités BTC ajoutées à plusieurs comptes qui comptent déjà entre 10 000 et 100 000 unités. Cet argent a été ajouté auxdits comptes sur une période de quatre jours seulement selon Santiment, une plateforme d’analyse en chaîne.

La présence de baleines a tendance à conduire à des résultats à la fois positifs et négatifs à long terme. Du côté positif, les baleines ont tendance à maintenir le bitcoin en mouvement, et plus elles achètent, plus le prix a tendance à augmenter. Cependant, ce qui est difficile, c’est qu’ils peuvent mettre hors service de grandes quantités de BTC. Cela a tendance à rendre les choses plus difficiles pour ceux qui cherchent à construire leurs réserves avec des ressources financières limitées ou qui entrent dans l’espace pour la première fois.

Ali Martinez – un analyste crypto connu – a expliqué sur Twitter :

Les baleines achètent des bitcoins. Les adresses avec 10 000 à 100 000 BTC ont acheté environ 50 000 BTC au cours des quatre derniers jours. Ce nombre important de jetons a été supprimé des portefeuilles d’échange de crypto-monnaie connus, réduisant ainsi la pression de vente derrière le bitcoin.

Glassnode a également rapidement remarqué l’activité des baleines au cours du week-end, commentant dans un communiqué :

L’offre relative détenue par LTH [long-term holders] et STH [short-term holders] racontez-nous une histoire intéressante sur le bitcoin. Premièrement, plus de 16,8% de l’approvisionnement en BTC ont été dépensés au cours des cinq derniers mois et sont revenus au bénéfice au récent sommet de 52,8K$. Deuxièmement, les détenteurs à long terme possèdent désormais 79,5% de l’offre de BTC, soit l’équivalent d’octobre 2020.

Retirer le BTC de la circulation

Willy Woo – un analyste crypto connu – a également déclaré que les baleines entrent dans la mêlée pour acheter autant qu’elles le peuvent. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré :

Contrairement à l’opinion commune, ce dernier recul des prix n’était pas dû à la vente de baleines. Ils ont été dans une région importante d’achat… Distribution de l’offre de mise à jour du bitcoin : baleines ajoutées récemment. Les ménés continuent de s’empiler.

