Bitcoin est un “ taureau en cage ” prêt à s’échapper à 60K $ – Bloomberg Intelligence

Le Bitcoin (BTC) est un “taureau en cage” et la fin de sa course actuelle de prix est loin de se situer à 60 000 dollars, selon Bloomberg Intelligence.

Dans un tweet du 12 avril, le stratège senior des matières premières Mike McGlone a rendu son dernier verdict haussier sur l’état du Bitcoin ce mois-ci.

Analyste: le marché haussier de 2021 est “apprivoisé”

Selon McGlone, qui observait une offre en baisse de BTC couplée à une demande rugissante de la part des nouveaux investisseurs, Bitcoin a encore beaucoup à faire avant d’atteindre un sommet de cycle, ou «plateau».

“Toujours en mode de découverte des prix, le plateau de Bitcoin semble éloigné – l’offre de Bitcoin est en baisse et la demande augmente, ce qui nous amène à nous attendre à une appréciation continue des prix et à l’établissement d’un plateau plus élevé à mesure que la crypto mûrit”, a-t-il commenté.

BTC / USD avec bandes de Bollinger et graphique de moyenne mobile sur 30 jours. Source: Mike McGlone / Twitter

Un graphique d’accompagnement décrit Bitcoin comme un «taureau en cage, bien reposé pour s’échapper». Il comprenait des bandes de Bollinger pour Bitcoin, un outil populaire pour évaluer la volatilité à la hausse et à la baisse.

Par rapport à l’année qui a suivi ses deux précédentes réductions de moitié des subventions globales en 2012 et 2016, pendant ce temps, 2021 pour McGlone est «apprivoisé» en termes d’action des prix.

Cela correspond aux perspectives d’autres analystes, parmi lesquels le compte Twitter populaire d’Ecoinometrics, qui a de nouveau souligné lundi à quel point la croissance post-réduction de moitié de Bitcoin a été modeste au cours de l’année écoulée par rapport aux cycles précédents.

McGlone est un fan bien connu de Bitcoin, exprimant fréquemment son enthousiasme pour la croissance de la crypto-monnaie basée sur diverses mesures macro et en chaîne.

Galaxy s’installe sur Bitcoin ETF

Au moment de la rédaction de cet article, le BTC / USD oscillait autour de 60400 $, après avoir brièvement franchi le support de 60000 $ dans ce qui reste des conditions commerciales instables.

La prochaine cotation directe de Coinbase sur le Nasdaq a alimenté l’enthousiasme des analystes, les altcoins ayant également augmenté avant le lancement de mercredi cette semaine.

Les pièces d’échange, notamment Binance Coin (BNB), ont mené les gains, tandis que le plus grand altcoin Ether (ETH) a également atteint des sommets historiques.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie s’élevait à 2087 milliards de dollars sur la journée.

Parmi les institutions, la banque marchande de crypto Galaxy Digital est devenue le dernier acteur à postuler pour lancer un amusement négocié en bourse (ETF) Bitcoin aux États-Unis. Les organismes de réglementation n’ont encore approuvé aucune des neuf demandes actuelles, mais on s’attend à ce qu’ils le fassent enfin après que le Canada a battu les États-Unis sous le coup de poing en février.