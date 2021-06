Bitcoin est une bulle pour l’instant à plus de 80% des gestionnaires de fonds dans le monde malgré le recul des prix: enquête Bank of America

Le prix du Bitcoin avait chuté de 50%, passant de plus de 64 000 $ au 14 avril 2021 à 31 700 $ au 8 juin.

Malgré la chute des prix du Bitcoin au cours des dernières semaines, les gestionnaires de fonds majoritaires pensaient que la crypto était une bulle, selon la dernière enquête de Bank of America Global Fund Manager. L’enquête de juin, qui s’est déroulée du 4 au 10 juin et a impliqué 224 gestionnaires de fonds avec plus de 667 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a déclaré: “81% des investisseurs pensent toujours que Bitcoin est une bulle malgré le recul des prix”. Il s’agit d’une hausse par rapport à 74 % dans l’enquête d’avril et à 75 % en mai. Environ 9 % n’étaient pas d’accord avec la notion de bulle Bitcoin en juin, contre 16 % en avril.

Cependant, le scepticisme collectif n’a pas été partagé par tout le monde. Jason Deane, analyste chez Quantum Economics, a déclaré à Decrypt que l’enquête “démontre qu’un manque de compréhension des problèmes que Bitcoin résout est toujours répandu dans certains secteurs – il est toujours considéré comme un autre atout à négocier par certains en ce moment”. La conclusion de l’enquête est intervenue au milieu d’une baisse de 50% du prix du Bitcoin, passant de plus de 64 000 $ au 14 avril 2021 à 31 700 $ au 8 juin avant de revenir à plus de 41 000 $ mardi, selon CoinMarketCap.

D’autre part, Bitcoin a continué d’attirer un nombre croissant d’entreprises et d’investisseurs institutionnels pour le soutenir. MicroStrategy a suivi Tesla, Galaxy Digital Holdings, Voyager Digital, Square, etc., ont été parmi les premières entreprises publiques possédant le plus grand nombre de Bitcoins au monde, selon les données de BitcoinTreasuries.org. En fait, MicroStrategy cherche maintenant à vendre jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions ordinaires pour acheter plus de Bitcoin après avoir clôturé lundi une vente d’obligations de 500 millions de dollars pour acheter des Bitcoins. De plus, Elon Musk de Tesla avait tweeté dimanche que la société commencerait à accepter les Bitcoins après avoir confirmé qu’il y aurait une utilisation raisonnable d’énergie propre par les mineurs.

En termes de transactions que les gestionnaires de fonds considèrent comme les plus exagérées, les matières premières ont remplacé le leader de May, Bitcoin. « Les matières premières longues sont en tête avec 26% des investisseurs du FMS (enquête auprès des gestionnaires de fonds) affirmant qu’il s’agit du” commerce le plus encombré “.” Bitcoin était passé à la première place en mai après que l’enquête d’avril ait noté qu’une position longue sur Bitcoin était considérée comme la deuxième transaction la plus encombrée par 27% des répondants après les actions technologiques.

