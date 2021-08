Bitcoin est une “chose à long terme” ⋆ Crypto new media

La star de YouTube, KSI, est la dernière célébrité à devenir un grand fan de bitcoin.

KSI adore son Bitcoin

Dans une récente interview, le vidéaste et rappeur a déclaré que le bitcoin était “l’avenir” et que c’était une “chose à long terme”. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il était Premier ministre, il a répondu :

Je donnerais à tout le monde 100 livres de bitcoin, comme un plan de relance bitcoin pour tous. Je suis vraiment dans la crypto. Je pense que le bitcoin est l’avenir. Ça va être du long terme, mais dans dix ans, les gens qui ont investi vont rire. Il suffit de voir à quel point l’argent est inflationniste, par rapport au bitcoin, qui ne l’est pas. Il y a un montant fixe. Vous ne pouvez pas augmenter la quantité de bitcoin et cela a de la valeur. On a l’impression que beaucoup de gens ne voient pas vraiment ça. Ils essaient de chercher de l’argent rapidement du genre « Oh, je veux entrer et sortir. » C’est une chose de long-courrier et je suis ici pour le voyage.

KSI est le dernier membre de la société à croire que le bitcoin peut potentiellement être utilisé comme outil anti-inflation. Ces derniers mois, davantage de monnaie fiduciaire ont été imprimées dans plusieurs pays comme les États-Unis, qui ont cherché à développer des plans de relance afin qu’ils puissent donner aux gens les coup de pouce financiers supplémentaires dont ils ont besoin pendant la pandémie de coronavirus. Cependant, de nombreux analystes financiers se sont moqués de ces procédures, affirmant que l’argent ne peut pas simplement être imprimé à partir de rien.

Bitcoin, qui à un moment donné n’était considéré qu’un outil spéculatif, est maintenant considéré par de nombreuses personnes comme quelque chose qui peut potentiellement garder sa richesse en sécurité en période de conflit économique. Ils croient qu’il ne peut pas être surimprimé ou déplacé de la même manière que la monnaie standard. Ainsi, ils considèrent l’actif comme quelque chose de beaucoup plus solide que le fiat.

Au cours de son entretien, KSI a également détaillé certains détails plutôt négatifs et intimes de son parcours crypto, affirmant qu’entre novembre et décembre 2020, il avait dépensé jusqu’à sept millions de livres en bitcoin – pour tout perdre plusieurs mois plus tard lorsque le prix de la monnaie numérique numéro un au monde par capitalisation boursière a effectué l’une de ses plongées les plus désagréables.

Apprendre quelques leçons de vie

Il a déclaré:

Cela a été un voyage complet, mais je devais en faire l’expérience. Je le comprends parfaitement maintenant. J’ai mis de l’argent dans des choses où je me suis essentiellement endetté et je me suis un peu trop endetté au point où j’ai perdu de l’argent à cause de cela.

Malgré l’expérience, KSI dit qu’il n’est pas rebuté par l’investissement dans la cryptographie et qu’il est “toujours pleinement” dans le monde des actifs numériques. Il ne compare pas non plus l’investissement crypto au jeu, estimant que la crypto-monnaie est beaucoup plus stable et supportée que les gens ne le croient.

