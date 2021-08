Bitcoin est une couverture et sa volatilité attire les investisseurs, déclare le co-fondateur de SEEK Crypto new media

in

Matt Rockman – l’un des fondateurs de la société australienne de conseil en ressources humaines SEEK Ltd. – a estimé que les gens ne devraient pas ignorer les mérites des crypto-monnaies mais se renseigner sur la question. Il pense que la volatilité et les risques sur le terrain rendent la classe d’actifs plus tentante pour les investisseurs.

L’imprévisibilité de Bitcoin le rend attrayant

Dans une récente interview pour The Sydney Morning Herald, l’investisseur et entrepreneur technologique australien – Matt Rockman – a déclaré que les actifs virtuels pourraient être un instrument financier utile pour faire face aux « moments de folie » causés par l’impression de masse des banques centrales. Il a ajouté que les crypto-monnaies sont un substitut à l’or.

De nombreux noms éminents considèrent qu’investir dans le marché des actifs numériques est une entreprise risquée en raison de son imprévisibilité et de son manque de réglementation. Par exemple, Jake Klein – PDG de la société d’extraction d’or Evolution Mining – a récemment fait valoir que la nature volatile du bitcoin ramènerait les investisseurs vers le métal précieux.

À son tour, Paul Krugman – lauréat du prix Nobel – estime que les crypto-monnaies sont un « schéma de Ponzi de longue durée » qui peut durer les prochaines décennies.

Rockman, cependant, a un point de vue complètement différent sur la question. Il a déclaré que la volatilité, la surveillance gouvernementale et le danger sont des facteurs qui attirent l’attention des investisseurs. En parlant de bitcoin, l’Australien l’a classé comme à la fois excitant et terrifiant, tout comme « toute bonne technologie devrait être : »

«Je pense que chaque investisseur sérieux devrait commencer à essayer de se familiariser avec la cryptographie de manière judicieuse et à se renseigner. Je ne pense pas que ça va disparaître.

Matt Rockman, Source : Conférenciers internationaux

La personnalité de la télévision canadienne – Kevin O’Leary – est du même avis. La semaine dernière, lors d’une interview exclusive avec CryptoPotato, M. Wonderful a fait valoir qu’aucune des grandes institutions n’a peur de la volatilité – au contraire, “elles veulent jouer”.

La crypto ressemble à Internet au début des années 90

M. Rockman a poursuivi en faisant une comparaison intrigante entre la technologie des crypto-monnaies et Internet. Il pense que les actifs numériques sont exactement là où se trouvait le réseau mondial au début des années 90 :

« C’est une sorte de technologie incroyablement fantastique, et je pense que dans des années, nous allons voir beaucoup plus de cas d’utilisation pour cela. Cela ressemble beaucoup à Internet au début des années 90. »

Le co-fondateur de SEEK a admis qu’il est lui-même un investisseur en crypto-monnaie. Ayant alloué environ 3% de son portefeuille sur le marché, l’investissement de Rockman est réparti à 50/50 entre Bitcoin et Ethereum. Fait intéressant, il a également dépensé une somme insignifiante pour l’actif virtuel Dogecoin inspiré des mèmes.

Interrogé sur d’autres réglementations dans le domaine, Rockman a salué une telle idée. Les gouvernements pourraient essayer d’imposer une législation appropriée à l’industrie, mais finalement, les crypto-monnaies s’autoréguleront.

