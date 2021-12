Quant à Elon Musk mettant un Dogecoin littéral (DOGE) sur la lune, le fondateur de Bridgewater Associates le trouve « mignon » et veut savoir « quelle est la suite ».

Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, a encore une fois commenté Bitcoin, dont l’évolution, a-t-il dit, a influencé les changements dans sa vision de celui-ci.

Bitcoin a fait ses preuves au cours de la dernière décennie et n’a pas été piraté depuis qu’il est opérationnel. En outre, il fait partie des sujets les plus passionnants parmi de nombreuses personnes et a » obtenu le statut d’avoir une valeur imputée « , a déclaré Dalio sur le podcast de Lex Fridman publié ce week-end.

« En même temps, c’est l’un de ces actifs qui est une monnaie alternative. »

Selon Dalio, qui s’est opposé à la détention d’espèces dans l’environnement actuel, nous entrons dans une ère où il y aura une compétition d’argent en raison de l’impression de la monnaie fiduciaire et de la valeur dépréciée.

« Il y aura une compétition d’argent et le bitcoin fait partie de cette compétition. »

NFT et Dogecoin

Outre Bitcoin, il y aura également d’autres formes d’argent. « Il y aura beaucoup d’argent, pas seulement de l’argent crypto, mais il y aura de l’argent crypto de la banque centrale », a déclaré Dalio.

Il y aura différents types d’argent, y compris ceux que vous achetez et vendez, comme les NFT, qui, selon lui, peuvent devenir un type d’argent.

« Vous le possédez et c’est un investissement et vous pourriez dire que je préfère le posséder plutôt que de posséder du bitcoin. »

Lorsqu’on lui a demandé si Dalio possédait également des jetons non fongibles, « pas encore », il a répondu mais a déclaré qu’il « voulait vraiment acheter des NFT pour simplement les expérimenter », et plus important encore, en produire un.

Partageant davantage son point de vue sur les NFT, Dalio a déclaré: « Ce truc se passe » et c’est « réel ». Mais comme pour toutes les nouvelles choses réelles, certaines vont disparaître. Il l’a comparé à Internet en l’an 2000, où pets.com aurait pu être génial mais n’a pas réussi.

« C’est la beauté du système compétitif qui évoluera et certaines choses seront précieuses et d’autres seront saccagées. »

Pendant le podcast, lorsqu’on lui a demandé si Elon Musk avait mis un Dogecoin littéral (DOGE) sur la lune, Dalio a déclaré qu’il le trouvait « mignon » et qu’il avait « beaucoup de respect pour la capacité d’Elon » à aller sur Mars et d’autres choses, « Je voudrais prenez cela comme symbolique et je lui demanderais ce qu’il y a derrière, quelle est la prochaine. DOGE 1,99 % Dogecoin / USD DOGEUSD 0,19 $

Dalio était également tout à fait d’accord avec le commentaire de Fridman sur les pièces meme apportant de la légèreté et de l’humour à tout cela.

Bitcoin et or

Expliquant l’argent, Dalio a déclaré qu’il avait deux objectifs : un moyen d’échange et une réserve de richesse. L’or, selon lui, en est un, qui est portable et reconnu dans d’autres pays.

« Je le considère donc (le bitcoin) comme un or alternatif », a-t-il déclaré, ajoutant, « mais je considère un certain nombre de choses comme de l’or alternatif. »

Le métal précieux reste son « préféré » notamment parce qu’il est introuvable, contrairement au bitcoin, que l’on peut tracer en fonction de qui le possède, où il va, etc. Dalio ne pense pas que le bitcoin servira les types d’objectifs que peut l’or, et en tant que tel, il préfère l’or à la crypto-monnaie bien que Bitcoin fasse « un peu partie de mon mélange ».

Au moment de la rédaction, Bitcoin, avec une capitalisation boursière de 962 milliards de dollars, se négocie un peu plus de 51 000 $.

Beaucoup sur le marché de la cryptographie s’attendent à ce que la principale crypto-monnaie atteigne 1 million de dollars à l’avenir, mais Dalio n’en fait pas partie.

« Je ne pense pas que ce soit possible. » « Parce que la façon dont je le vois, c’est qu’il y en a une certaine quantité. »

En utilisant l’or comme référence, Dalio a déclaré que les lingots valaient environ 5 000 milliards de dollars, tandis que la capitalisation totale du marché de la cryptographie était de 2 500 milliards de dollars. Bien que l’or soit utilisé à des fins de joaillerie et que les banques centrales conservent leurs réserves, « je suppose que le bitcoin ne sera pas utilisé » à ces fins.

Dalio ne croit pas que Bitcoin vaudrait plus que l’or. « Je pense que 20 % sonne à peu près juste », a-t-il ajouté,

« logiquement, il me semble qu’il y a une limitation de son prix par rapport à d’autres choses qui lui ressemblent. »

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.