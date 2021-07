Bitcoin est victime de la répression réglementaire contre les mineurs chinois Crypto new media

Bitcoin (BTC / USD) a atteint un creux d’environ 29927,00 $, inférieur à 30000 $ le 22 juin, pour la première fois depuis janvier 2021 dans le cadre d’une répression réglementaire croissante et synchronisée à l’échelle mondiale contre Cryptos, en particulier en Chine, où les autorités de certaines provinces ont ordonné aux projets miniers de Bitcoin de Fermer. En guise de récapitulation, en mai 2021, le Conseil d’État chinois (le cabinet chinois) s’est engagé à réprimer l’extraction et le commerce de crypto-monnaies dans le cadre d’une série de mesures réglementaires visant à contrôler les risques financiers croissants ainsi que les risques de sortie.

La Banque centrale chinoise (PBOC) a également convoqué certaines banques d’État régulières ainsi que des banques de paiement privées, leur ordonnant de prendre des mesures sévères contre le commerce et l’exploitation minière non réglementés de Crypto. À titre d’indication, les entreprises et les mineurs qui exploitent Bitcoin détiennent généralement d’importants stocks de Cryptos, et la répression contre les mineurs chinois a provoqué le déchargement de ces avoirs Crypto, provoquant des chutes de prix.

Extraction de crypto :

Le minage de crypto est essentiellement un processus par lequel Bitcoin, Ether, Tether ou Dogecoin sont donnés aux utilisateurs pour résoudre des énigmes de calcul complexes afin de vérifier et de valider des « blocs » de transactions. Un mineur de bitcoin exécute un programme (algo) sur un ordinateur haut de gamme pour tenter de résoudre un casse-tête complexe qui complète un bloc, un processus qui crée à la fois un nouveau BTC et met à jour le grand livre numérique (réseau) qui suit toutes les transactions BTC.

Qu’est-ce qui a causé l’augmentation de la production de Bitcoin en juin, et à l’avenir, comment cela peut-il affecter les prix ?

La réponse simple peut être moins de congestion du réseau pour extraire des Bitcoins après que près de la moitié des mineurs chinois de Bitcoin/Crypto se soient déconnectés en raison de la répression gouvernementale.

Après la répression de la cryptographie chinoise sur l’exploitation minière, l’exploitation minière de Bitcoin est maintenant beaucoup plus facile et rentable car l’algo s’ajuste après la répression en Chine. Le code de l’algo Bitcoin a été recalibré pour le rendre 28% moins difficile à exploiter. Les mineurs de Bitcoin qui peuvent toujours se connecter au réseau peuvent réaliser de plus gros profits tandis que la plupart des mineurs du réseau restent hors ligne après la répression chinoise. Moins de mineurs signifie que moins de blocs sont résolus chaque jour. Normalement, il faut environ 10 minutes pour terminer un bloc, mais le réseau Bitcoin a ralenti à 14-19 minutes pendant le pic de mai. C’est précisément la raison pour laquelle Bitcoin se re-calibre environ tous les blocs de 2016 toutes les deux semaines, ce qui entraîne moins de Bitcoins avant juin.

Maintenant, essentiellement, le taux de difficulté de minage de Bitcoin (congestion du réseau) a chuté de près de 28% après une baisse significative du taux de hachage après la répression de la Chine contre le minage de Crypto, la plus forte baisse depuis sa création en 2009. Alors que la répression de l’exploitation minière par la Chine se poursuivait, les temps de blocage se sont finalement tournés vers la fenêtre optimale de 10 minutes. Moins d’acteurs miniers (après la répression chinoise) et un algo moins difficile signifient que tout mineur avec une machine (PC haut de gamme) branchée (avec le réseau) va voir une production de Bitcoins plus élevée et une augmentation significative de ses revenus.

La société américaine Marathon Digital Holdings a extrait (produit) 265,6 nouveaux Bitcoins (BTC) en juin 2021, une augmentation séquentielle (m/m) de 17 %. Au T2CY21, Marathon a produit un total de 654,3 BTC, soit une augmentation de +241 % par rapport au chiffre de production (exploitation minière) du T1CY21 de 191,7. La montée en puissance de la production s’est produite au milieu de la répression de l’exploitation minière de Bitcoin par la Chine, affectant près de 50 % des approvisionnements mondiaux ; La Chine a représenté à elle seule près de 70 % de l’exploitation minière mondiale de Bitcoin en moyenne au cours des dernières années. Marathon Digital tente de capturer une part de marché de l’exploitation minière BTC annulée par les mineurs chinois et a installé 1740 mineurs supplémentaires en juin, portant la capacité totale à 19395 mineurs.

En bref, Marathon prévoit de mettre à niveau et d’étendre sa capacité d’extraction de BTC près de cinq fois pour profiter des conditions d’extraction favorables et rentables attendues en raison de la sortie chinoise. Après que 50 % des mineurs chinois à 50 % BTC/Crypto aient été contraints de se déconnecter en mai en raison de problèmes croissants de stabilité réglementaire, environnementale et financière, l’exploitation minière américaine est désormais plus rentable car la demande de Bitcoins est supérieure à l’offre.

À l’heure actuelle, la demande de nouveaux Bitcoins est supérieure à l’offre, ce qui soutient dans une certaine mesure son prix malgré l’augmentation de la production américaine et la répression chinoise. Mais cette situation pourrait changer au cours des prochains trimestres (6-15 mois) si les États-Unis ne suivent pas la Chine en interdisant l’exploitation minière de Bitcoin et si les mineurs chinois migrent directement ou indirectement vers les États-Unis, ou si la Chine cligne des yeux sur sa répression de l’exploitation minière de Bitcoin et autorise à nouveau certains forme d’exploitation minière. Comme les États-Unis sont une démocratie, contrairement à l’autocratie chinoise, une interdiction complète de l’exploitation minière de Bitcoin peut être difficile pour les États-Unis, où l’exploitation minière prend maintenant la forme de l’industrie des chalets/maison/garage (à l’exception des grands mineurs commerciaux).

Le prix du bitcoin a plongé de plus de 50 %, passant de son plus haut historique d’environ 64374,00 $ à près de 30 000 $ en mai :

Bitcoin, «l’or numérique», a chuté au milieu des tongs cryptographiques d’Elon Musk et de la répression chinoise contre l’extraction et le commerce de cryptomonnaies. Le BTC/USD a également reflété la volatilité due à la réticence des institutions/entreprises, à diverses remarques réglementaires défavorables et au manque de confiance.

Au cours des dernières années, le BTC/USD était considéré comme une alternative numérique volatile à l’or (XAU/USD), en particulier après que CME a introduit le futur contrat BTC/USD, ouvrant la voie à davantage de spéculation, de couverture et de trading. Il y avait également une tendance à la volonté réglementaire et institutionnelle croissante d’accepter BTC/Crypto en tant qu’actif numérique plutôt que légal/toute forme d’appel d’offres/devise.

En bout de ligne :

Bien que les niveaux d’extraction de Bitcoin soient plus élevés, les approvisionnements plus élevés qui en résultent peuvent affecter son prix. Dans les circonstances actuelles de l’interdiction chinoise de l’exploitation minière, l’offre a chuté de près de 50 % après mai, ce qui soutient le prix malgré la récente augmentation des mineurs américains (comme Marathon Digital). Outre la répression minière chinoise, Bitcoin est également soumis à une pression sur l’incertitude réglementaire. Il semble maintenant que les banques centrales/pays du G20, y compris la Fed, la BCE et la BOE, prennent des mesures progressives pour un environnement réglementaire ordonné plutôt qu’une interdiction pure et simple.

Il n’y aura pas d’interdiction générale des Bitcoins/Cryptos car une telle interdiction peut avoir un effet d’entraînement sur d’autres classes d’actifs comme les actions en raison d’appels de marge énormes, toutes choses étant égales par ailleurs. Cryptos/BTC coexistera en tant qu’actif numérique/intangible alternatif avec un mouvement de prix ordonné (volatilité) et aucune forme d’appel d’offres/devise. Divers pays/banques centrales, y compris les États-Unis/la Fed, peuvent utiliser Crypto comme technologie pour leur CBDC prévue afin d’améliorer l’inclusion financière et l’efficacité de l’écosystème de paiement à un coût minimal.