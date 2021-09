Actualités Bitcoin

Bitcoin et autres crypto-monnaies comme option de paiement alternative pour les applications iOS ?

AnTy13 septembre 2021

Une bataille d’un an entre Epic Games et Apple concernant les paiements in-app a pris fin lorsque le tribunal a ordonné que le géant de la technologie soit « en permanence empêché » d’interdire aux développeurs les mécanismes d’achat externes.

Une injonction permanente a été émise contre le géant de la technologie Apple, ce qui signifie que les développeurs sont désormais autorisés à diriger leurs clients vers d’autres systèmes de paiement.

L’ordonnance a été rendue vers la fin de la semaine dernière par la juge Yvonne Gonzalez Rogers dans l’affaire Epic v. Apple, imposant de nouvelles restrictions aux règles de l’App Store d’Apple.

L’année dernière, en août, le fabricant de Fortnite a déposé une plainte contre Apple après que la société a retiré le jeu vidéo populaire de ses magasins d’applications parce qu’Epic a enfreint les directives de l’App Store concernant les paiements intégrés.

Epic Games souhaitait utiliser des outils de traitement des paiements alternatifs, notamment des « Bitcoins ou autres crypto-monnaies », pour stimuler l’innovation et offrir des prix plus bas et un meilleur service à leurs utilisateurs.

Après une bataille juridique d’un an, il s’est finalement conclu vendredi lorsque The Verge a rapporté que les applications iOS doivent être autorisées à diriger les utilisateurs vers d’autres options de paiement qui vont au-delà de ce que propose Apple.

En vertu de la nouvelle ordonnance, Apple est « en permanence restreint et enjoint d’interdire aux développeurs d’inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat, en plus des achats intégrés et de la communication avec clients via des points de contact obtenus volontairement des clients via l’enregistrement de compte dans l’application.

L’injonction devrait prendre effet le 9 décembre, c’est-à-dire dans 90 jours, sauf interdiction par une juridiction supérieure.

Cependant, dans un jugement séparé, le pays a également affirmé qu’Epic Games avait violé son contrat avec Apple lorsqu’il a mis en œuvre le système de paiement alternatif. En conséquence, il doit verser 30% de ses revenus, qui s’élèvent à plus de 3,5 millions de dollars, générés depuis cette mise en œuvre, à Apple.

Cela est dû au fait que “le marché pertinent ici est celui des transactions de jeux mobiles numériques, et non des jeux en général et non des propres systèmes d’exploitation internes d’Apple liés à l’App Store”, a expliqué le juge Gonzalez Rogers.

Ainsi, même s’il n’a pas été possible de conclure qu’Apple est un monopole, il a en effet été constaté qu’Apple s’était livré à un comportement anticoncurrentiel.

Le PDG et fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, qui a fait l’éloge des fondements basés sur la blockchain pour un métaverse ouvert plus tôt cette année, a déclaré sur Twitter que cette « décision n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs. »

