Bitcoin et autres cryptos à nouveau à la hausse Dogecoin et Shiba Inu s’envolent ! Il y a plus de transactions avec SHIB qu’avec BTC

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Guerre des chiens ! Shiba Inu parvient à surpasser Dogecoin sur le marché de la capitalisation. De plus, Shiba Inu bat Bitcoin en volume de transactions au cours des dernières 24 heures.

Cela ressemble à un combat de chiens. Au milieu d’une hausse généralisée des crypto-monnaies, Dogecoin et Shiba Inu ont lancé un gros coup, mais en plus, Shiba Inu a réussi à dépasser le principal mème crypto du chien, Doge en capitalisation boursière. Maintenant, Shiba Inu est à la huitième place parmi les devises avec la plus grande capitalisation boursière, tandis que Doge est à la onzième place. Mais comptons cela avec plus de données, tirées de nos graphiques CryptoMarkets.

Shiba Inu au paradis

Quand il est 9h00 à New York, le Shiba Inu (SHIB) atteint un prix de 0,000079 USD $, soit 39,41% de plus qu’hier à la même heure et 1061% de plus que ce qu’il valait il y a un mois. Ce qui est intéressant, en plus, c’est le volume de transactions, environ 46,7 milliards de dollars US en une journée, soit 474% de plus que la moyenne qu’il avait quotidiennement au cours du mois dernier.

Il a atteint un prix encore plus élevé à minuit, lorsqu’il a atteint son prix maximum de 0,000087 $.

Ici, vous pouvez voir le graphique de l’évolution du prix au cours des dernières 24 heures.

Graphique CryptoMarkets

Mais il existe d’autres données : avec une capitalisation boursière actuelle de 43,6 milliards de dollars, Shiba Inu se classe 8 parmi les actifs cryptographiques les plus capitalisés, battant – comme nous l’avons dit – son rival et jumeau presque canin, Doge.

Mais il y a plus encore : Aujourd’hui, les transactions avec Shiba Inu dépassent celles de Bitcoin et Ethereum. Au cours des dernières 24 heures, 46 milliards de dollars US ont été échangés en Shiba, tandis que 40 milliards de dollars US ont été échangés en BTC et 23 milliards de dollars US en Ether. C’est un nombre bestial, juste derrière Tether, avec 125 milliards de dollars de transactions.

De même, en utilisant les données de CoinMarketCap, Finbold note que Shiba compte désormais plus de 800 000 détenteurs au 28 octobre 2021, ajoutant 32 405 nouveaux détenteurs en une seule journée, portant le nombre d’adresses de 784 385 à 816 790. Qu’est-ce que la célébrité !

Dogecoin up

Bien qu’il existe une sorte de compétition interne entre le Doge et Shiba, on ne peut pas dire que la pièce de monnaie originale a mal tourné au cours des dernières heures. Au contraire : Doge a réalisé une hausse de 24,16% au cours des dernières 24 heures et son prix a déjà atteint 0,3 USD. Aussi le volume des opérations du dernier jour est supérieur à la moyenne mensuelle à 460%. Ceux qui ont acheté la pièce il y a un mois ont des bénéfices de plus de 52%, ils n’ont donc pas mal fait du tout. Cependant, il doit encore atteindre son prix le plus élevé de 0,74 $ USD, atteint le 8 mai.

Bitcoin et les autres altcoins

Pour sa part, Bitcoin (BTC) est également en hausse aujourd’hui, mais pas autant que les devises canines. Le BTC est au prix de 61 115 USD, soit 3,76% de plus qu’hier à la même heure.

Mais en réalité, le marché de la crypto en général est à la hausse. Ether (ETH) a augmenté de 3,59 %, Binance Coin (BNB) 5,81 %, Cardano (ADA) 0,36 %, Solana (SOL) 3,27 % et XRP 3,83 %, pour ne citer que les principaux.

Félicitations aux investisseurs !

Source : Marchés cryptographiques, Finbold

Rapport MRT / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash