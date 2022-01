Bitcoin et blockchain seront les plus grandes tendances de jeu en 2022

Il n’est pas nécessaire d’être un scientifique pour savoir que Bitcoin et la blockchain sont l’avenir du marché du jeu en ligne car il est clair qu’ils ont tous deux eu un impact énorme sur le secteur au fil des ans. Le secteur du jeu en ligne ne profite que des innovations et des progrès technologiques continus qui ont lieu, tout en continuant à rechercher les meilleurs moyens de fournir à leur communauté les meilleures fonctionnalités de sécurité possibles. C’est là que Bitcoin et la technologie blockchain s’intègrent comme un gant car ils contribuent tous deux à fournir les plus hauts niveaux de sécurité dans la mesure du possible, tout en garantissant que les détenteurs de la monnaie numérique utilisée peuvent profiter d’autres grands avantages que les méthodes de paiement traditionnelles. ne leur fournissez tout simplement pas.

La montée en puissance continue de la popularité

Il suffit de jeter un coup d’œil aux données récentes pour voir comment les deux industries se sont récemment imbriquées et l’impact que la crypto a eu sur l’industrie du jeu en ligne dans son ensemble. Beaucoup remarqueront déjà qu’il existe un certain nombre de casinos crypto spécialisés parmi les meilleurs, car ils continuent de fournir un excellent choix de jeux cryptographiques disponibles. Cependant, les statistiques mettront également en évidence l’ampleur de l’impact et la croissance que l’on connaît en même temps, ce qui a conduit au besoin de casinos en ligne spécialisés. Selon les données, le premier trimestre de 2020 a vu les transactions Ethereum augmenter d’environ 40% par rapport à la même période de l’année précédente, alors qu’il avait été révélé que les crypto-monnaies représentaient 10 millions de dollars par jour de dépenses de jeu par les joueurs qui ont participé à travers un une variété de jeux différents incluent des jeux de table classiques et des machines à sous. Maintenant, alors que le marché global du jeu dépasserait les 50 milliards de dollars par an, le fait qu’environ 10 millions de dollars soient dépensés par jour montre qu’il y a encore beaucoup de place pour que Bitcoin et la blockchain se développent et soient l’avenir de l’industrie.

La technologie VR peut également profiter au jeu Bitcoin

Les jeux avec croupiers en direct sont devenus extrêmement favorables aux joueurs utilisant un casino en direct en ligne, car ils peuvent profiter d’un certain nombre d’avantages de premier plan, tels que la possibilité de profiter d’une expérience authentique. Cependant, cette expérience pourrait être sur le point de s’améliorer beaucoup à l’avenir, car VR Tech continue d’être développé pour permettre aux joueurs de s’immerger complètement dans les machines à sous cryptées en ligne qui ont un croupier en direct. La technologie VR est déjà devenue courante dans l’ensemble de l’industrie du jeu via des options telles que l’Oculus Rift et la PlayStation, tandis que celles fournies par Samsung et Google sont d’excellentes options qui peuvent être utilisées pour des jeux simples nécessitant moins de visualisation et plus de mouvement. De plus, les casques autonomes Oculus Go et Daydream sont peut-être les meilleurs pour ceux qui utilisent les casinos en direct Bitcoin, car ils ne nécessitent pas de connexion à un appareil et peuvent être intégrés pour une utilisation dans l’industrie du jeu !

Quels sont les avantages de jouer avec Bitcoin ?

Beaucoup sauront probablement déjà quels avantages peuvent être obtenus lors de l’utilisation de Bitcoin et de la blockchain, mais ils valent certainement la peine d’être mentionnés en ce qui concerne l’industrie du jeu en ligne, car leurs avantages seront peut-être encore plus pertinents qu’auparavant.

Il y a un certain nombre d’avantages qui peuvent être expérimentés, bien que les principaux soient mentionnés ci-dessous :

Commodité : la crypto a connu des poussées de croissance au fil des ans en raison de la nature pratique qu’elle a et qu’elle peut fournir. La monnaie numérique permet les processus de transaction les plus rapides grâce à sa nature instantanée, tout en offrant une expérience utilisateur simple. Sécurité : comme mentionné, la sécurité est quelque chose que tous les casinos en ligne s’efforcent d’atteindre aux meilleurs niveaux possibles et la crypto leur permettra cela, ainsi que les détenteurs qui les utilisent. La technologie Bitcoin et blockchain les protège avec un système transparent, sans que personne ne puisse manipuler aucune des transactions effectuées. Anonymat : la crypto n’étant pas réglementée par les autorités gouvernementales et les banques, les parieurs auront un degré élevé d’anonymat lorsqu’ils les protéger autant que possible de tout facteur externe potentiel. Sans tracas : la technologie Bitcoin et blockchain peut aider à éliminer tous les tracas pouvant être rencontrés lors de l’utilisation de la monnaie fiduciaire, tels que les institutions financières bloquant les transactions. Le processus est rationalisé, tandis que les coûts sont également réduits en prime !

Conclusion

Il est clair que le Bitcoin et la blockchain sont l’avenir du jeu en ligne, car ils ont tous deux un impact généralement positif sur l’industrie et sur tous ceux qui les utilisent. La crypto continue d’être adoptée à un taux élevé et offre un certain nombre d’avantages qui ne peuvent tout simplement pas être garantis lors de l’utilisation d’une monnaie fiduciaire.

Le post Bitcoin et la blockchain seront les plus grandes tendances de jeu en 2022, apparues pour la première fois sur BTC Wires.