Bitcoin et Crypto sont encore plus poussés vers le bas ⋆ Crypto new media

Bitcoin est dans un endroit très sombre au moment de la rédaction. Après s’être négociée pour un nouveau sommet historique de 64 000 $ par unité à la mi-avril de cette année, la devise a de nouveau (pour la deuxième fois au cours des derniers mois) chuté en dessous de la fourchette de 30 000 $ et se négocie maintenant pour un peu plus de 29 000 $. . Cela signifie qu’en seulement trois mois, la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière a perdu plus de 35 000 $ de son prix et plus de 50 % de sa valeur.

Bitcoin baisse plus loin; Négocier pour moins de 30 000 $

De plus, le bitcoin semble également faire baisser les autres pièces. Une valorisation totale d’un peu moins de 90 milliards de dollars a été retirée de l’espace crypto au cours d’une seule journée. Bitcoin lui-même est en baisse de plus de cinq pour cent, mais de nombreux autres altcoins majeurs ont rejoint la chute. Ethereum a chuté de six pour cent, tandis que le XRP de Ripple a baissé de neuf pour cent pendant cette période.

Les experts pensent que la chute qui s’est produite avec le bitcoin et l’espace crypto est probablement due à une récente vente massive sur les marchés boursiers mondiaux. Annabelle Huang – associée de la société financière crypto Amber Group – a expliqué dans un communiqué :

Il y a eu une vente massive sur les marchés mondiaux. Les actifs à risque sont globalement en baisse. Les actifs à risque plus larges se sont affaiblis, y compris les rendements élevés. Couplé à la récente faiblesse du BTC (bitcoin), cela vient de faire baisser davantage le marché de la cryptographie.

D’autres, cependant, diffèrent dans leurs opinions sur ce qui pourrait faire chuter l’ensemble de l’industrie. De nombreux analystes estiment que la Chine est entrée sur un territoire dont il n’y a aucun retour. Le pays a travaillé dur ces dernières semaines pour effacer pratiquement toute son industrie minière, ce qui est un exploit pour de nombreuses raisons.

D’une part, la Chine – à un moment donné – représentait environ 65 à 75 % de toutes les opérations minières dans le monde. Aujourd’hui, de nombreuses anciennes entreprises sont soit confrontées à un déplacement, soit contraintes de fermer complètement. Ce n’est pas non plus la première fois que la Chine s’attaque aux entreprises de crypto-monnaie, après avoir interdit les échanges cryptographiques locaux il y a environ quatre ans.

D’autres analystes estiment également que les craintes persistantes liées au COVID entraînent probablement une baisse du marché. La variante présumée Delta du coronavirus serpente dans plusieurs régions, et il semble que les commerçants cherchent à conserver autant d’argent que possible pour le moment.

Jehan Chu – fondateur de l’entreprise de cryptographie Kenetic Capital – a mentionné dans une interview :

Tous les signaux sont rouges alors que BTC (bitcoin) continue d’être alourdi par l’interdiction ultime de la cryptographie en Chine et l’aggravation des conditions macro-économiques suite à une augmentation des variantes COVID.

Plus de pertes dans les prochains jours ?

En outre, il anticipe également une plus grande vente au sein de la communauté crypto, poursuivant sa discussion avec :

La dynamique du marché de la cryptographie au premier trimestre s’est arrêtée et menace d’un nouveau retournement potentiellement inférieur aux niveaux de 25 000 $.

