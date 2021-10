Bitcoin et Crypto sur le point d’atteindre la meilleure partie du cycle haussier, déclare le macro gourou Raoul Pal – Voici pourquoi

L’investisseur macro et ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal, a déclaré que Bitcoin et la cryptographie étaient sur le point d’entrer dans la partie du cycle haussier où les marchés ont tendance à augmenter.

Dans un nouvel épisode de Crypto Banter, le gourou de la macro a déclaré que les marchés des actifs numériques étaient prêts à augmenter après une période de correction brutale au cours des derniers mois.

«Nous sommes dans les dents de la meilleure partie de tout le cycle. Le prix va monter malgré tout. Nous y avons jeté tout le FUD (la peur, l’incertitude et le doute) au cours de l’été. C’était la correction de 50 %. Fondamentalement, le marché se négocie latéralement dans une fourchette volatile depuis mars pour Bitcoin et mai pour le reste du marché. C’est le point. Si vous regardez tous les cycles post-halving, ce trimestre est celui où tous les jeux sont créés. »

Pal dit également qu’il envisage un catalyseur majeur qui peut pousser les marchés de la cryptographie vers de plus hauts sommets l’année prochaine.

« Le grand facteur auquel les gens doivent réfléchir est la façon dont les institutions allouent. C’est trimestriel et c’est annuel. donc on verra [in] ce taureau court tous ceux qui n’ont pas encore investi ou qui veulent augmenter leurs pondérations, qui viendront en embouteillage et généralement, chacun avec de nouveaux P et L brillants (bénéfices et pertes), les hedge funds, eux aussi, allouent. Je pense que janvier, février et mars ont beaucoup plus de potentiel. Cela pourrait aller jusqu’en juin.

Le PDG de Real Vision ajoute qu’il garde un œil sur le graphique TOTAL, qui suit la valorisation de tous les actifs cryptographiques. Selon Pal, le graphique se négocie dans un canal ascendant à long terme et peut potentiellement remonter jusqu’à 400% d’ici la fin du marché haussier.

« Il s’agit essentiellement de deux écarts types de survente par rapport à la tendance historique. C’est la capitalisation boursière totale de la cryptographie. Il semble donc que si vous suivez la tendance et que tous ces actifs exponentiels font la même chose, ils sont surachetés [to the] haut de la tendance. Je suppose que cela passe de 2 000 milliards de dollars à 8 à 10 000 milliards de dollars à la fin de ce cycle, puis nous corrigeons. »

