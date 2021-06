Bitcoin et DOGE se rallient, Ethereum vise une cassure à la hausse

Comparer

Le prix du Bitcoin est resté élevé au-dessus des niveaux de 32 000 $ et 33 000 $. En conséquence, BTC a pris une impulsion haussière et a cassé la principale résistance à 35 000 $. Actuellement (04:41 UTC), il consolide ses gains en dessous de ce niveau.

De même, la plupart des principaux altcoins augmentent régulièrement. L’ETH se consolide en dessous de 2 000 $ et pourrait accélérer pour un passage au-dessus de 2 050 $. Le XRP/USD s’est rallié et a testé la zone des 0,700 $.

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Une nouvelle base a été formée dans le prix du bitcoin au-dessus de la zone de 32 500 $. BTC a commencé un nouveau rallye et les taureaux ont pu pousser le prix au-dessus de la résistance de 35 000 $. Il se négocie dans une zone positive et il semble qu’il pourrait même tester 36 500 $. La prochaine résistance majeure est proche de la zone des 38 000 $.

Un premier support à la baisse est proche du niveau de 34 500 $. Le principal support de cassure se forme maintenant près du niveau de 33 500 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix d’Ethereum est resté bien au-dessus des niveaux de 1 850 $ et 1 880 $. L’ETH a dépassé 1 980 $, mais a du mal à prendre de l’élan au-dessus de 2 000 $. La principale résistance est toujours proche de 2 050 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait accélérer.

S’il y a une nouvelle baisse, le prix pourrait trouver des offres proches de 1 920 $. Un support clé se forme maintenant près du niveau de 1 850 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) se négocie désormais au-dessus du niveau de 300 $. Une résistance immédiate est proche du niveau de 320 $. Une clôture au-dessus de 320 $ pourrait donner le ton pour un mouvement vers le niveau de 345 $. Inversement, le prix pourrait baisser pour tester le support de 280 $.

Litecoin (LTC) a franchi les niveaux de résistance de 132 $ et 135 $. Le LTC grimpe maintenant vers le niveau de 142 $. La résistance principale est proche du niveau de 150 $, au-dessus duquel le prix pourrait tester 165 $. À la baisse , les taureaux pourraient apparaître près de 122 $.

Dogecoin (DOGE) a entamé un nouveau rallye au-dessus du niveau de 0,250 $. DOGE a même dépassé 0,280 $ et fait maintenant face à une résistance proche du niveau de 0,300 $. S’il y a une correction à la baisse, le prix pourrait trouver des offres proches du niveau de 0,250 $.

Le prix du XRP a également suivi une trajectoire haussière au-dessus de 0,620 $. Le prix a dépassé le niveau de 0,650 $ et a testé la zone de 0,700 $. À la baisse, la résistance précédente près de 0,650 $ pourrait fournir un support à court terme.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont gagné plus de 10%, notamment CELO, RUNE, QNT, NANO, SC, STX, CRV, SOL, QTUM, OKB, ETC, MANA, DGB et HT. Parmi ceux-ci, CELO a augmenté de près de 27% et a franchi le niveau de 2,95 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes positifs au-dessus du niveau de 34 500 $. Si BTC s’installe au-dessus de 35 000 $, il pourrait y avoir une augmentation plus forte vers les niveaux de 37 000 $ et 38 000 $.

