Bitcoin et ETH en rouge, rebond BNB : analyse des prix

Prix ​​du bitcoin

Le prix du Bitcoin échangé en chiffres rouges mardi et fini -1 501 $.

Le graphique 1D BTC ci-dessous de TradingShot montre que le bitcoin peut potentiellement peindre un motif de tasse et de poignée géant. Si ce modèle se reproduit, cela pourrait être la taille et le type de structure dynamique qui porte le prix de BTC à 100 000 $ et potentiellement au-delà.

Il sera essentiel pour les taureaux de maintenir le niveau de 0,786 fib pour peindre ce motif jusqu’à la fin. Si c’est effectivement ce qui se prépare pour les participants au marché du bitcoin, cela pourrait être un brillant proche de 2021 pour les taureaux.

Si les traders baissiers veulent détruire des rêves haussiers, ils voudront envoyer le prix en dessous du niveau de 0,618 fib [$50,964.30] et finalement en dessous de 50 000 $.

Selon cette structure, le prix du Bitcoin peut dépasser 100 000 $

Les L’indice de peur et de cupidité est de 70 Greed et -8 de la lecture de mardi de 78.

L’indice de peur et de cupidité a perdu 8 points depuis hier

La fourchette de prix de 24 heures de BTC est de 54 704 $ à 58 065 $ et la fourchette de prix de 7 jours est de 50 715 $ à 58-065 $. La fourchette de prix de 52 semaines de Bitcoin est de 11 426 $ à 64 804 $.

Le prix de BTC à cette date en 2020 était de 11 426 $.

Le prix moyen du bitcoin pour les 30 derniers jours est de 47 985 $.

Bitcoin [-2.61%] fermé la valeur quotidienne de la bougie du mardi 55 967 $ et en chiffres rouges.

Analyse d’Ethereum

La bataille d’Ether au Le niveau de 3,5k $ est au-delà du légendaire À ce point.

Le graphique 1D ETH ci-dessous de Evelynn56454 montre Ether juste entre la résistance de support [$2,772] et une résistance aérienne de 3 978 $.

Si les taureaux peuvent pousser le prix de l’ETH vers la deuxième résistance du graphique [$4,384] les taureaux seront en charge de l’action des prix avec une cassure du ciel bleu coïncidant avec un nouveau sommet historique de l’éther.

Inversement, si les ours d’Ether peuvent faire baisser le prix jusqu’à la deuxième résistance de support [$1,717] ils seront en contrôle de l’élan.

Si Ether brise la résistance de 4,5 000 $, il peut dépasser son ATH

La fourchette de prix de l’ETH sur 24 heures est de 3 426 $ à 3 546 $ et sa fourchette de prix sur 7 jours est de 3 375 $ à 3 668 $. La fourchette de prix d’Ether sur 52 semaines est de 365,41 $ à 4 352,11 $.

Le prix de l’éther à cette date l’année dernière était de 381,17 $.

Le prix moyen de l’ETH sur 30 jours est de 3 283 $.

Mardi, Éther [-1.58%] a fermé sa bougie quotidienne à 3 489 $ et en chiffres rouges.

Analyse des pièces de monnaie Binance

Le prix de Binance Coin a baissé avec la majorité du marché au début de la séance quotidienne de mardi, mais a rebondi au cours de la deuxième bougie de 12 heures de la journée.

Le graphique BNB / USDT 1D ci-dessous de KlejdiCuni montre que le BNB pourrait se diriger vers une cassure potentielle à la hausse avec un objectif de frais généraux pour les taureaux en haut de la fourchette à 590 $.

Après avoir maintenu le support au niveau de 290 $ en septembre et maintenu une tendance à long terme jusqu’en mai, les baissiers devront casser ce niveau ou ils risquent de céder davantage aux taureaux BNB.

Le prix du BNB pourrait atteindre 590 $

La fourchette de prix de BNB sur 24 heures est de 394,91 $ à 446,35 $ et sa fourchette de prix sur 7 jours est de 394,91 $ à 449,81 $. La fourchette de prix de 52 semaines de Binance Coin est de 26,27 $ à 684,83 $.

Le prix de BNB à cette date l’année dernière était de 30,69 $.

Le prix moyen du BNB pour les 30 derniers jours est de 400,27 $.

Pièce Binance [+7.5%] fermé la bougie quotidienne de mardi d’une valeur de 444,4 $ et en chiffres verts pour la deuxième journée consécutive.