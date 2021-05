Actualités Bitcoin

Bitcoin et Ether enregistrent les plus gros flux depuis février: rapport CoinShares

Bitcoin a reçu la plus grande part des entrées d’investisseurs la semaine dernière, tandis que les entrées d’Ether ont atteint un sommet de 13,9 milliards de dollars en 2021.

Les produits liés à Bitcoin et à Ethereum ont enregistré de fortes entrées la semaine dernière après que le premier ait publié ses sorties hebdomadaires record la semaine précédente.

Avec 489 millions de dollars d’investissements, il s’agissait des entrées les plus importantes depuis février, selon les données hebdomadaires rapportées par CoinShares.

La crypto-monnaie Bitcoin, leader d’un billion de dollars, a reçu la plus grande part des entrées d’investisseurs la semaine dernière à 441,7 millions de dollars et 4,2 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, alors que «les investisseurs commencent à prendre des positions plus optimistes après avoir échangé une fourchette depuis février.»

Ethereum, quant à lui, a atteint un nouveau sommet historique à 3530 dollars après une tendance haussière de 60% au cours des 30 derniers jours, a enregistré des entrées de 30,2 millions de dollars et un sommet de 13,9 milliards de dollars en 2021.

Les entrées totales cette année, jusqu’à présent, ont été de 5,45 milliards de dollars.

«La principale raison de la flambée (dans Ethereum) semble être le nombre croissant de développeurs créant des applications DeFi sur la plate-forme, mais aussi l’intérêt institutionnel croissant», a déclaré Petr Kozyakov, cofondateur et directeur général du réseau mondial de paiement Mercuryo. .

Outre Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), d’autres cryptos comme Polkadot (DOT), le jeton natif de Binance BNB et Cardano (ADA) ont enregistré des entrées mineures. Bitcoin Cash (BCH) a quant à lui enregistré des sorties de 1,7 million de dollars, 10% de l’AUM.

Grayscale reste le plus grand gestionnaire de devises numériques supervisant 49,3 milliards de dollars au 30 avril et CoinShares à la deuxième place avec 5,8 milliards de dollars AUM la semaine dernière. Le total des actifs sous gestion a atteint 64,7 milliards de dollars depuis le début de l’année, contre 19 milliards de dollars en 2020 et 2,57 milliards de dollars en 2019.

