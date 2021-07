Bitcoin et Ether impriment des bougies vertes pendant 10 jours consécutifs, OI sur FTX et CME augmente fortement

in

Le marché de la cryptographie profite des verts cette semaine alors que Bitcoin et Ether impriment 10 bougies vertes quotidiennes d’affilée.

Depuis le creux du 20 juillet, ces actifs cryptographiques ont augmenté, Bitcoin atteignant 42 500 $, ce qui a été vu pour la dernière fois le 20 mai, et Ether a grimpé au niveau du 16 juin d’environ 2 484 $.

Le marché total de la cryptographie a maintenant atteint 1,68 billion de dollars, mais est toujours en baisse par rapport à 2,550 milliards de dollars à la mi-mai.

Sur le marché des produits dérivés, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin augmente également, maintenant à 14,25 milliards de dollars, contre 11,27 $ par rapport au plus bas du 27 juin. En termes de BTC, l’OI total est désormais de 341,57 000 BTC, contre 375,74 000 BTC le 17 juillet.

Fait intéressant, au cours des dernières 24 heures, FTX a enregistré la plus forte augmentation de 15,29% de l’OI, maintenant à 57,53k, suivi du bond de 10,21% de CME à 36,68k BTC. Le principal échange cryptographique Binance a enregistré l’une des augmentations les plus faibles de 4,71% à 80,91k BTC.

Il y a moins de quinze jours, FTX avait 42,5k BTC en OI contre 93,89k pour Binance. Cela montre l’évolution du marché alors que FTX continue de devenir plus populaire et plus grand tandis que Binance fait face à un examen réglementaire dans le monde entier.

De plus, lors du récent resserrement à court terme, davantage de traders Binance ont été liquidés que FTX, un peu comme toujours malgré le fait que le premier ne pousse qu’une liquidation par seconde et sous-déclare considérablement les chiffres.

Quant à Ether, OI a récupéré à 6,41 milliards de dollars contre 4,43 milliards de dollars le 26 juin. En termes d’ETH, il est actuellement à 2,6 millions d’ETH, alors qu’il y a moins de quinze jours, il était de 2,77 millions. La dernière augmentation de l’OI à travers les échanges a été comprise entre 8% et 12%, à l’exception de CME, qui n’a eu qu’une augmentation de 2,36% au cours des dernières 24 heures, suivie de 4,8% de Bybit.

Mais FTX est clairement en tête avec son OI sur les contrats à terme sur Ether maintenant à 3726 000, alors que le 17 juillet, il était de 379,5 000 par rapport aux 626,92 000 de Binance, ce qui est un long chemin pour atteindre 730,97 000 il y a environ deux semaines.

La macro

Alors que le marché se redresse clairement fortement, les acteurs du marché de la cryptographie ne sont pas vraiment sûrs que la tendance haussière se poursuive à partir du premier semestre de l’année après une baisse de 50 à 75 % des prix de la crypto. Cependant, la confiance pour la même chose augmente.

Mais non seulement le micro est en faveur, mais le macro-environnement n’est pas non plus aussi sombre avec la Réserve fédérale américaine discutant du tapering.

Le fait est que le tapering pourrait ne pas se produire bientôt, avec des chiffres du PIB à 6,5%, à peine meilleurs que le premier trimestre et bien en deçà des attentes des économistes de 8,5%. Le chômage a également augmenté d’un mois à l’autre à 5,9 %.

Pour la première fois, le volume de la facilité de prise en pension de la Fed a également dépassé 1 000 milliards de dollars, les investisseurs et les institutions financières continuant à verser des liquidités dans la fenêtre de nuit. La demande pour la facilité de prise en pension a augmenté alors que le plafond de la dette américaine se profile, le département du Trésor réduit ses émissions de bons et les sociétés financières ont du mal à trouver des endroits pour investir leurs liquidités excédentaires.

Pendant ce temps, dans le territoire inexploré actuel, les taux d’épargne des ménages s’effondrent. «Au début de la covid, un point majeur des données économiques incohérentes dans l’augmentation de la relance + QE/OMO était les économies massives que tout le monde avait. Maintenant, ils sont revenus au plus bas », a noté Split Capital.

