Dogecoin (DOGE)

Bitcoin et Ether ne sont pas les crypto-monnaies les plus échangées sur Binance ou la plus grande bourse sud-coréenne

DOGE est celui qui domine à nouveau le marché, se rapprochant d’une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars et représente 41,55% du volume global d’Upbit, ce qui est également plus que le volume total de Coinbase Pro.

Encore une fois, DOGE est devenu parabolique.

Atteignant un nouveau record absolu à près de 0,69 $, DOGE est en hausse de plus de 140% au cours des 7 derniers jours avant l’apparition du PDG de Tesla et «Dogefather» Elon Musk sur SNL le 8 mai.

Dogecoin est actuellement le 4e plus grand actif cryptographique avec une capitalisation boursière de 85 milliards de dollars.

Le DOGE FOMO devient réel, ce qui finit encore une fois par détruire Robinhood. «Nous rencontrons actuellement des problèmes avec le trading de crypto», a déclaré mardi encore une fois l’application de trading de détail, avant de restaurer le trading de crypto une heure plus tard.

J’ai juste attrapé un doge que je suis fatigué de rater – Meek Mill (@MeekMill) 4 mai 2021

Les commerçants de détail sont tous simplement en train de FOMOing sur la pièce meme, comme le montre le fait que Dogecoin est l’actif crypto le plus échangé sur le principal échange de crypto-monnaie Binance.

Selon CoinGecko, DOGE / USDT sur Binance enregistre un volume de 14 milliards de dollars, représentant 19,82% du volume global des échanges. ETH / USDT et BTC / USDT ne représentent que 7,74% et 6,42% du volume total de Binance, pour être suivis de nouveau par DOGE / BTC à 3,78%. ETH -1,97% Ethereum / USD ETHUSD 3351,92 $

Pendant ce temps, selon Coinmarketcap, propriété de Binance, les dérivés ETH / USDT enregistrent le volume le plus élevé avec 20,4 milliards de dollars, suivis des dérivés DOGE / USDT enregistrant un volume de 19,4 milliards de dollars.

Alors que les dérivés BTC / USDT sont la troisième paire la plus échangée avec un volume de 19,4 milliards de dollars, le trading au comptant DOGE / USDT enregistre à nouveau un volume de 15,8 milliards de dollars.

Tout comme les utilisateurs mondiaux de Binance, les Sud-Coréens sont également all-in sur DOGE. Dogecoin représente 41,55% de tout le volume du plus grand échange de crypto-monnaie du pays, Upbit.

Se négociant à une prime de 9,75%, DOGE / KRW est à 0,7077 $, en baisse par rapport au plus haut de 0,7142 $ plus tôt dans la journée.

Par rapport au volume total de 9,3 milliards de dollars de Coinbase Pro, DOGE / KRW seul sur Upbit a fait 14,3 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures.

Comme nous l’avons déjà signalé, les Sud-Coréens ont été plus impliqués dans les altcoins que Bitcoin et Ether. Et cela continue avec Ethereum Classic représentant près de 19% de tout le volume Upbit et les 20,69% les plus élevés sur Bithumb.

XRP, BTT, EOS, LINK et LTC sont d’autres altcoins populaires sur les bourses coréennes. XRP 10,64% XRP / USD XRP USD 1,57 USD

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.