Bitcoin et Ether rebondissent depuis les plus bas, le marché privé de la cryptographie montre que les prix “montent plus haut”

Mardi, le prix du Bitcoin s’échangeait autour de 29 300 $, passant sous les 30 000 $ pour la première fois après un mois, et aujourd’hui, nous sommes de retour au-dessus de 31 500 $. Il en va de même pour Ether qui est passé à 1 717 $ et est maintenant proche de 1 915 $.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est également passée au-dessus de 1,32 billion de dollars.

Fait intéressant, cette dernière hausse est survenue alors que la plate-forme de dérivés cryptographiques FTX a levé 900 millions de dollars auprès de plus de 60 investisseurs, dont de grands noms comme la famille Paul Tudor Jones, Alan Howard, Sequoia Capital, Third Point, Thomas Bravo, Israel Englander, Coinbase Ventures et SoftBank Group.

Outre FTX, au milieu de la tendance à la baisse de la manie des jetons non fongibles, le marché NFT OpenSea a levé 100 millions de dollars dirigé par la société de capital-risque a16z, ce qui lui confère une valorisation de 1,5 milliard de dollars.

Cela “implique qu’a16z pense que les volumes de transactions pour les NFT atteindront probablement environ 60 milliards de dollars par an)”, a déclaré Jeff Dorman, CIO de la société de gestion d’actifs numériques Arca. Il a en outre noté qu’à chaque autre métrique, comme le volume ajusté en chaîne, le nombre de transactions, le volume CEX et DEX, “montre toujours une croissance folle”, autre que les 2 derniers mois. Sans oublier qu’il ne faut pas que ces mesures montent en flèche alors que les utilisateurs se précipitent en raison de la hausse des prix.

« Chaque point de données vous indique que les prix des actifs numériques augmentent… à l’exception des prix eux-mêmes. Le timing des creux est difficile.

Alors que le marché de la crypto reste modéré, près de trois mois après le rallye époustouflant depuis mars 2020, le marché privé de la crypto continue de gagner du terrain et de collecter des fonds, suggérant une confiance croissante quant à l’avenir de la crypto.

“Les valorisations privées des entreprises de cet espace deviennent folles, indiquant un potentiel de croissance futur énorme, et les chiffres soutiennent cette tendance à long terme.”

Des attentes irréalistes dans les deux sens sont une caractéristique de la cryptographie. https://t.co/AhxWWknluN – Alex Krüger (@krugermacro) 21 juillet 2021

Un rebond des prix après une déroute aussi profonde et une volatilité de sept jours à son plus bas était imminent. De plus, les contrats à terme CME sont passés en déport, où les prix futurs sont inférieurs aux prix au comptant, soutenant davantage le rebond.

Comme nous l’avons signalé, l’intérêt ouvert pour les termes BTC a également fortement augmenté depuis plus d’un mois. Il approche maintenant des sommets d’avril et de mai, à 395 000 BTC, contre 95 000 BTC par rapport à son creux du 24 mai, “signifiant que de nombreux commerçants négocient toujours activement sur le marché des produits dérivés dans cet environnement de marché lent”, selon Arcane Research.

395k BTC correspondent à 2,1% de l’offre en circulation, et historiquement, il n’est pas resté longtemps à des niveaux aussi élevés, a-t-il ajouté.

L’été dernier, l’OI a augmenté régulièrement avant une correction à la mi-août qui l’a réduit de 50 000 BTC. De même, l’OI a également connu une baisse considérable, la BTC ayant dépassé son ATH de 2017 fin décembre, puis de fortes baisses entre les corrections d’avril et de mai.

Mais avec des taux de financement et des primes de base bas, considérablement inférieurs à ceux d’avril, le marché n’est pas aussi exposé à un événement de longue liquidation massif et est susceptible d’être moins endetté à la hausse qu’il y a quelques mois.

