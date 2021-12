Bitcoin et Ether rompent la tendance avec les sorties tandis que les Altcoins continuent de voir des entrées

Purpose Investments a enregistré à nouveau les entrées les plus importantes tandis que la remise sur Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale a atteint un nouveau plus bas de 21,36%.

La semaine dernière, les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des sorties de 142 millions de dollars, la première après 17 semaines d’entrées, selon les données de CoinShares.

Pourtant, ces sorties ne représentent que 0,23 % du total des actifs sous gestion (AUM). D’un point de vue historique, les dernières entrées sont faibles par rapport aux sorties début 2018, où les sorties hebdomadaires représentaient jusqu’à 1,6 % des encours sous gestion.

Pour la semaine se terminant le 17 décembre, les produits d’actifs cryptographiques ont enregistré la plus importante sortie hebdomadaire jamais enregistrée après le précédent record de début juin 2021, où les sorties hebdomadaires s’élevaient à 97 millions de dollars.

Tout en semblant alarmant, James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares, a en outre noté que ces sorties surviennent à un moment où des sorties ont été enregistrées pour tous les actifs à risque à la suite de la récente déclaration de la Réserve fédérale américaine sur le doublement du rythme de la réduction et la projection de trois hausses de taux. en 2022.

« Cette rupture de tendance décrit très précisément le flux de vente, de rachat et de réduction des bonus », a déclaré Zaheer Ebtikar de Deribit Insights. Une fois ces ventes terminées, nous pourrions assister au « Rallye du Père Noël », tout comme en décembre 2020 lorsque, au cours des deux premières semaines, le prix a chuté de 10 % pour ne remonter que de 50 % en fin d’année.

De plus, ces sorties surviennent à un moment où les entrées annuelles atteignent un niveau record à 9,5 milliards de dollars, dépassant les entrées de 6,7 milliards de dollars en 2020.

Sur ces sorties, Bitcoin (BTC) a représenté 89 millions de dollars, bien en deçà des sorties de juin de 150 millions de dollars. Ethereum (ETH) a quant à lui enregistré des sorties record de 64 millions de dollars. BTC 6,91% Bitcoin / USD BTCUSD 48 840,49 $

Comme la semaine dernière, Purpose Investments a lancé le premier ETF Bitcoin, puis l’ETF Ether au Canada, qui a enregistré les entrées les plus importantes tandis que CoinShares, ProShares, ETC Group et 3iQ ont tous enregistré des sorties.

Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques, n’a toujours pas vu d’afflux. Et comme la SEC a reporté la décision sur la demande de la société de convertir son Bitcoin Trust en ETF début février, GBTC a atteint un nouveau plus bas de 21,36%.

GBTC presque sans précédent, plus de 20% de réduction. pic.twitter.com/TA8ie6JTO4 – déplié. (@cryptounfolded) 20 décembre 2021

Pourtant, selon une récente enquête CNBC Millionaire, la plupart des millionnaires du millénaire ont la majeure partie de leur richesse en crypto et prévoient d’en ajouter davantage l’année prochaine.

Un énorme 83% d’entre eux possèdent une crypto, selon l’enquête qui a interrogé ceux dont les actifs investissables s’élèvent à 1 million de dollars ou plus. 53% de ces millionnaires millénaires ont au moins la moitié de leur richesse en crypto.

En comparaison, plus des trois quarts des investisseurs de la génération X ne possèdent aucun actif cryptographique, tandis que seulement 4% des baby-boomers en détiennent.

Malgré l’absence continue d’action haussière des prix sur le marché, les millionnaires du millénaire n’ont pas l’intention de réduire leur allocation crypto; au lieu de cela, 48% d’entre eux prévoient d’augmenter leurs avoirs l’année prochaine – 39% supplémentaires prévoient de maintenir leurs niveaux de cryptographie actuels. Seuls 6% des millionnaires du millénaire prévoient de réduire leurs investissements cryptographiques au cours des 12 prochains mois.

« Je ne suis pas sûr que le secteur de la gestion de patrimoine ait reconnu qu’il fallait vraiment les considérer comme des générations complètement différentes », a déclaré George Walper, président de Spectrem Group, qui a mené l’enquête. « La plupart des entreprises espéraient l’ignorer. Mais les millionnaires de la génération Y ne vont pas simplement « grandir » de la crypto. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.