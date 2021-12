Bitcoin et Ether se déversent davantage à l’approche de la fin de l’année, les tueurs d’ETH montrant une grande dynamique

Juste avant la fin de l’année, le marché de la crypto continue de prendre un coup. Après le démarrage vert initial de la dernière semaine de 2021, les prix n’ont fait que baisser.

Cette déroute s’est prolongée jusqu’à la fin de mercredi et au début de jeudi lorsque le prix du Bitcoin a encore baissé d’un peu moins de 45 900 $ et celui de l’Ether à environ 3 585 $. Au moment de la rédaction, BTC/USD s’échangeait au-dessus de 47 000 $ tandis que l’Ether est également supérieur à 3 700 $.

Alors que la principale crypto-monnaie est en baisse de 31,6% par rapport à son sommet historique de 69 000 $ au début du mois dernier, Ether n’est en baisse que d’environ 24%. Ce mois-ci, cependant, Bitcoin est en baisse de 17,5% par rapport à près de 20% de l’éther, selon Skew.

« Le prix du bitcoin est le même qu’en février, donc aucun nouvel argent n’est entré dans le bitcoin depuis. » C’est le nouveau faux récit. Il ignore l’inflation. Les mineurs extraient 42 millions de dollars par jour et en vendent une grande partie. Dans un marché plat, les entrées nettes de $ BTC correspondent aux sorties des mineurs. pic.twitter.com/fF3RyKGvL8 – Alex Krüger (@krugermacro) 29 décembre 2021

Mais alors que Bitcoin a réussi à enregistrer des pertes inférieures à Ether, les gains de ce dernier en 2021 à 407% sont toujours supérieurs aux 60% de Bitcoin seulement.

« Ce n’est pas vraiment clair pour le monde en général, pour le grand public, que ce qui se passe vraiment avec Bitcoin, avec Ethereum, avec tout cet ensemble de technologies… est vraiment une révolution dans le développement de logiciels », a déclaré le PDG de Coinlist Graham Jenkin dans une interview . « La technologie Blockchain représente une toute nouvelle façon de créer, de distribuer et d’exécuter des logiciels. »

La plus grande crypto-monnaie a montré une corrélation positive avec l’indice S&P 500 cette année. Mais cette semaine, le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets alors que Bitcoin n’enregistre que des pertes.

Ok, donc je pense que le rallye du Père Noël dans les actifs à risque s’est joué, mais j’ai oublié que la plupart des gens en crypto ont été plus méchants que gentils cette année, donc naturellement ils ont été exclus de la liste du Père Noël. Expiration des options de décembre + prochain événement des feux d’artifice du Nouvel An sur le calendrier https://t.co/MUCochKSLV – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 30 décembre 2021

Avec l’action modérée des prix, la volatilité de la crypto-monnaie a également diminué. Même pendant la saison des fêtes d’hiver et les week-ends, qui ont connu un faible volume, la crypto-monnaie n’a pas connu de fluctuations folles.

« De nombreux commerçants ont gagné de l’argent qui a changé leur vie en 2021 et ont attendu de prendre des bénéfices jusqu’à la fin de l’année pour reporter le paiement des impôts jusqu’en 2023 », a déclaré Sergio Silva, directeur des ventes chez Fireblocks. « C’est une autre source de pression de vente qui pourrait se traduire par une faiblesse supplémentaire en janvier. »

Mais malgré la faiblesse persistante du marché de la cryptographie, les investisseurs de fonds négociés en bourse (ETF) investissent toujours de l’argent dans ces produits.

Le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), le premier ETF à terme Bitcoin qui a commencé à être négocié en octobre, a attiré plus de 40 millions de dollars en décembre pour le troisième afflux mensuel consécutif.

Les investisseurs ont également investi 6,5 millions de dollars dans un autre ETF à terme, le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF), depuis la fin du mois dernier, son troisième mois consécutif d’afflux également.

Janvier commence probablement par l’allumage de shorts trop pressés. pic.twitter.com/8H1LeYHqjH – lumière (@lightcrypto) 30 décembre 2021

2021 appartient aux altcoins et non au Bitcoin ou à l’Ether. Les plus gros gagnants cette année ont été le jeu NFT pay-to-earn (P2E) Axie Infinity (AXS) dont les gains ont été de plus de 15 900 %, et le monde virtuel basé sur NFT The Sandbox (SAND), dont les retours ont été de 15 550. %. AXS -1,01 % Axie Infinity / USD AXSUSD 95,43 $

12 min Bitcoin et Ether Dump plus à l'approche de la fin de l'année, ETH Killers montrant une grande dynamique 20 h La bourse sud-coréenne suspend les retraits vers des portefeuilles externes, gouvernement . Atteint Apple et Google pour bloquer les applications P2E 1 j Les revenus quotidiens d'Axie Infinity plongent de plus de 94 % par rapport au pic alors que les adresses actives quotidiennes diminuent de 72 %

12 min Bitcoin et Ether Dump Plus À l'approche de la fin de l'année, les tueurs d'ETH montrent une grande dynamique 6 j Est-ce le début du rallye du Père Noël ? Les marchés bondissent en Asie Session 2 w La société mère Sandbox Animoca Brands rapporte une augmentation de 5 fois des fonds du Trésor en seulement 2 mois

Les tueurs d’Ethereum ont été un autre bon jeu de 2021, avec Polygon (13 860 %), Terra (12 960 %), Fantom (12 260 %) et Solana (9 320 %) en tête de ce rallye.

MATIC 3.02% Polygone / USD MATICUSD $2.54

12 min Bitcoin et Ether Dump Plus à l'approche de la fin de l'année, ETH Killers montrant une grande dynamique 1 j Polygon corrige un bug qui aurait conduit à la perte de 23,65 milliards de dollars en jetons MATIC 6 d UNI et pompe MATIC après le déploiement d'Uniswap V3 sur la solution de mise à l'échelle Ethereum Polygone

12 min Bitcoin et Ether Dump plus à l'approche de la fin de l'année, ETH Killers montrant une grande dynamique Amasse 18 milliards de dollars d'actifs 6 d Est-ce le début du rallye du Père Noël ? Les marchés bondissent en Asie Session

12 min Bitcoin et Ether Dump plus à l'approche de la fin de l'année, ETH Killers montrant une grande dynamique 2 d Bitcoin est de retour au-dessus de 51 000 $ et Ether 4 100 $ comme Le marché de la crypto-monnaie passe au vert 3 w ETHBTC atteint un nouveau sommet en 2021, les prix Dogecoin et Ethereum sont à la tête des tendances Google en 2021

12 min Bitcoin et Ether Dump plus À l'approche de la fin de l'année, les tueurs d'ETH affichent une grande dynamique 1 w Bitcoin et Ether interrompent la tendance avec des sorties tandis que les Altcoins continuent de voir Entrées 1 w Crypto Outliers: Terra (LUNA) amasse 16,9 milliards de dollars et dépasse le BSC, Avalanche (AVAX) vise 1 million de transactions quotidiennes

« Alors que Bitcoin a montré de la force en 2021, nous avons vu un flux constant de capitaux se transformer en altcoins », a écrit Arcane Research dans une note. Les analystes de la société prédisent la plus forte dynamique des jetons liés à GameFi et au métaverse, ainsi que des « ETH-killers » ciblant Ethereum.

