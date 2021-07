Bitcoin et Ethereum bloqués à portée, lutte majeure contre les altcoins

Comparer

Le prix du Bitcoin n’a pas dépassé la résistance de 35 000 $ et a entamé une nouvelle baisse. BTC a franchi la zone de support de 34 000 $. Actuellement (04:29 UTC), il se négocie en dessous de 33 500 $ et il existe un risque de baisse supplémentaire.

En outre, la plupart des principaux altcoins montrent également des signes baissiers. ETH n’a pas pu régler 2 400 $ et est tombé en dessous de 2 300 $. Le XRP a également baissé et s’est échangé en dessous du support de 0,65 $.

Prix ​​du bitcoin

Après avoir lutté pour dépasser les 35 000 $, le prix du bitcoin a entamé une correction à la baisse. BTC s’est négocié en dessous de la zone des 34 000 $ et a même dépassé les 33 500 $. Il a maintenant du mal à rester au-dessus des niveaux de support de 33 000 $ et 33 200 $. Une cassure à la baisse et une clôture sous les 33 000 $ US pourraient déclencher une nouvelle baisse au cours des prochaines séances.

S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait faire face à une résistance proche du niveau de 34 000 $. La principale résistance est toujours proche du niveau de 35 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a suivi un schéma similaire et a amorcé une nouvelle baisse à partir de la zone des 2 400 $. L’ETH s’est échangé en dessous du support de 2 300 $. Il se négocie maintenant près du niveau de 2 250 $. Toute autre perte pourrait porter le prix à 2 200 $ voire 2 180 $.

À la hausse, le prix fait face à une résistance proche du niveau de 2 300 $. La prochaine résistance majeure est proche de 2 320 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait tester le niveau de 2 400 $ à court terme.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) a grimpé vers le niveau de 340 $ avant que les vendeurs ne se présentent. BNB a corrigé à la baisse en dessous de 330 $ et se négocie maintenant près de 320 $. Le premier support clé est proche de 312 $, en dessous duquel le prix testera éventuellement la zone de support de 300 $.

Litecoin (LTC) n’a pas pu s’établir au-dessus du niveau de 140 $ et a corrigé à la baisse. LTC s’est négocié en dessous du niveau de 135 $ et montre maintenant des signes baissiers. Si les ours restent en action, le prix pourrait chuter vers le niveau de 125 $.

Dogecoin (DOGE) gagne du terrain en dessous du niveau de 0,230 $. Il a même dépassé le niveau de 0,220 $ et il pourrait continuer à baisser. Le prochain support majeur est proche du niveau de 0,200 $, en dessous duquel le prix pourrait chuter vers le niveau de 0,218 $ à court terme.

Le prix du XRP gagne du terrain en dessous du niveau de support de 0,650 $. Le premier support clé est proche du niveau de 0,620 $. S’il y a une cassure en dessous de 0,620 $, les taureaux pourraient même avoir du mal à maintenir le prix au-dessus du niveau de 0,600 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

Divers altcoins ont généré plus de 5%, notamment FLOW, STX, AXS, ICX, MANA, ENJ, ONE, SC, CHZ, THETA et SOL. Parmi ceux-ci, FLOW a augmenté de plus de 35% et a dépassé le niveau de 17,50 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin corrige les gains et se négocie à près de 33 200 $. Si BTC s’installe en dessous de 33 000 $, il pourrait y avoir une baisse plus prononcée au cours des prochaines sessions. Le prochain support clé pourrait être de 32 200 $.

