Bitcoin et Ethereum bondissent alors que la Fed double la réduction, signale des hausses de taux et parle de crypto

Le prix du bitcoin (BTC) a augmenté immédiatement après la conclusion d’une réunion de la Réserve fédérale (Fed) du États-Unis à partir de deux jours mercredi, avec la déclaration de la réunion disant que les taux d’intérêt resteront inchangés pour l’instant, tandis que le montant de la réduction a doublé. Depuis le mois dernier. La Fed a noté que 2022 verra trois hausses de taux d’intérêt.

À 19h10 UTC, BTC s’échangeait à 49 200 $, soit une hausse de 3,1% au cours des dernières 24 heures et une hausse de près de 3% au cours des 10 premières minutes après la publication du communiqué. Ethereum (ETH) a bondi de 4% au cours des mêmes 10 minutes, passant au-dessus de 3 965 $.

Dans le même temps, l’indice boursier américain S&P 500 a répondu à la déclaration de la réunion en augmentant de 0,4% dans les 10 minutes suivant la publication de la déclaration. Au moment d’écrire ces lignes, l’indice est toujours en hausse de 0,36% sur la journée.

« Au vu de l’évolution de l’inflation et de la poursuite de l’amélioration du marché du travail, le Comité a décidé de réduire le taux mensuel de ses achats nets d’actifs de 20 milliards de dollars pour les titres du Trésor et de 10 milliards de dollars pour les titres adossés au Trésor. a déclaré la Fed.

Lors d’une conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l’inflation globale était « bien supérieure » à l’objectif de 2% et qu’elle le resterait pour l’année prochaine.

« Nous sommes attachés à notre objectif de stabilité des prix » et utiliserons les outils à notre disposition pour empêcher une nouvelle inflation de « s’installer », a déclaré Powell.

Il est à noter que le mot « transitionnel », que la Fed utilisait auparavant pour décrire l’inflation, a désormais été supprimé.

Pendant ce temps, interrogé lors de la conférence de presse en particulier s’il voit des risques pour le système financier de la crypto-monnaie, Powell a déclaré que pour l’instant, il n’était pas concerné du point de vue de la stabilité financière.

Il a ajouté qu’il était plus préoccupé par les investisseurs individuels qui pourraient ne pas comprendre dans quoi ils investissent.

« Je pense qu’ils sont risqués […] ils ne sont soutenus par rien », a déclaré le président de la Fed.

En outre, Powell a également ajouté qu’il pensait que les pièces stables pourraient être utiles « si elles sont correctement réglementées ». Les pièces stables pourraient également atteindre une taille beaucoup plus grande si elles étaient adoptées par les grandes entreprises technologiques, a noté le président de la Fed.

Pendant ce temps, dans les projections publiées aujourd’hui, la Fed a également déclaré qu’elle s’attend à trois hausses de taux en 2022, suivies de deux en 2023 et de deux autres en 2024.

La décision de la Fed représente un ajustement significatif de sa politique, qui jusqu’à présent a été la plus flexible de l’histoire de la banque centrale.

« Les déséquilibres de l’offre et de la demande liés à la pandémie et à la réouverture de l’économie ont continué de contribuer à des niveaux élevés d’inflation », ajoute le communiqué. Il a ajouté que « les revenus du travail ont été solides ces derniers mois et le taux de chômage a considérablement baissé ».

Avant la déclaration d’aujourd’hui, Rick Rieder, directeur mondial des investissements obligataires de la société de gestion d’actifs Roche noire a déclaré à CNBC: « Je pense qu’il est grand temps de sortir de l’activité d’assouplissement. » Si les achats d’actifs se terminent plus tôt, la Fed aura la possibilité d’augmenter les taux d’intérêt, a expliqué Rieder, déclarant : « Je pense qu’ils peuvent augmenter les taux en 2022. Je ne pense pas qu’il y ait de précipitation. »

La décision de double tapering de la Fed fait suite à l’engagement déclaré de la banque centrale le mois dernier de maintenir une « position de politique monétaire accommodante », tout en réduisant ses achats mensuels d’actifs de 15 milliards de dollars chaque mois.

Par conséquent, la déclaration d’aujourd’hui représente un doublement des réductions des achats d’actifs mensuels par la Fed.

Cependant, la Fed a également ajouté à l’époque qu’elle était « prête à ajuster le rythme des achats » si les perspectives économiques évoluaient.

