Bitcoin et Ethereum corrects après avoir franchi les principaux obstacles

Le prix du Bitcoin a bondi vers 50 000 USD avant de corriger à la baisse. Ethereum corrige à la baisse à partir de 3 500 USD, le XRP s’est installé au-dessus de la résistance de 1,00 USD. AXS a progressé de 25 % et DYDX de plus de 14 %.

Le prix du Bitcoin a prolongé son augmentation au-dessus des niveaux de résistance de 46 500 USD et 48 000 USD. BTC a même dépassé le niveau de 49 200 USD, mais il n’y a pas eu de test de 50 000 USD. Il corrige actuellement (04:31 UTC) à la baisse et se négocie en dessous de 48 000 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins corrigent plus bas. L’ETH a reculé après avoir échoué à tester la résistance de 3 500 USD. Le XRP a pu s’installer au-dessus du niveau pivot de 1,00 USD. L’ADA a grimpé vers 2,32 USD avant de corriger à la baisse.

Capitalisation boursière totale

Source : https://www.tradingview.com/

Prix ​​du bitcoin

Après une clôture au-dessus de 46 500 USD, le prix du bitcoin a prolongé sa hausse. BTC a franchi les niveaux de résistance de 48 000 USD et 48 500 USD. Le prix a même dépassé le niveau de 49 000 USD et a testé 49 250 USD. Il corrige maintenant à la baisse et s’échange en dessous de 48 000 USD. A la baisse, un support immédiat est proche de 47 200 USD. Le premier support majeur se forme maintenant près du niveau de 46 500 USD.

Un obstacle immédiat est proche du niveau de 48 000 USD. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 49 250 USD, au-dessus duquel le prix pourrait tester la principale barrière de 50 000 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a grimpé au-dessus de la résistance des 3 150 USD. L’ETH a même cassé la résistance des 3 380 USD, mais il n’a pas réussi à tester la zone des 3 500 USD. Un plus haut s’est formé près de 3 480 USD avant qu’il n’y ait une correction à la baisse. Il se négocie désormais à près de 3 320 USD, avec un support immédiat à 3 250 USD. Le principal support hebdomadaire se situe à 3 200 USD.

A la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 3 420 USD. La principale résistance à la cassure est maintenant proche des niveaux de 3 480 et 3 500 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a accéléré pour passer au-dessus du niveau de 2,20 USD. Il a même grimpé au-dessus de 2,30 USD, mais il a échoué près de 2,32 USD. Le prix est revenu en dessous de 2,20 USD, mais les taureaux pourraient rester actifs près du niveau de 2,12 USD. Le prochain support majeur est proche de 2,05 USD

Le litecoin (LTC) a dépassé les niveaux de résistance de 155 et 165 USD. Il a testé le niveau de 175 USD avant de corriger à la baisse. Il se négocie désormais à près de 165 USD, avec un support initial à 160 USD. Le principal support de rupture se forme désormais à près de 155 USD.

Dogecoin (DOGE) a réussi à franchir le niveau de résistance de 0,212 USD. Il a même dépassé 0,220 USD, mais il n’y a pas eu de poursuite de la hausse. Le prix se consolide près de 0,215 USD, avec de nombreux supports baissiers près de 0,212 USD et 0,205 USD.

Le prix du XRP s’est accéléré pour passer au-dessus de la principale résistance de 1,00 USD. Il a même franchi le niveau de 1,05 USD, mais a lutté près de 1,08 USD. XRP consolide maintenant au-dessus de 1,00 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

Quelques altcoins ont augmenté de plus de 5%, notamment AXS, DYDX, ALGO, TEL, HNT, CRV, HOT, SHIB, XTZ et EOS. Parmi ceux-ci, AXS a progressé de 25% et a dépassé le niveau de 135 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin se négocie dans une zone positive au-dessus du niveau de 47 000 USD. À court terme, il pourrait y avoir une correction à la baisse, mais les haussiers pourraient prendre position près de 45 500 USD ou 45 000 USD.

